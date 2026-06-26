O cinema que marcou o músico norte-americano Bruce Springsteen e os filmes que convocaram as suas canções passam em julho num ciclo programado pela Cinemateca Portuguesa em Lisboa.

No texto de apresentação, a Cinemateca Portuguesa esclarece que este ciclo “não é para fazer a história de Springsteen”, mas para seguir as pistas da relação do músico com o cinema ao longo da carreira, tal como já aconteceu com um programa dedicado em 2016 a Bob Dylan.

São mais de vinte longas-metragens, como Um rosto na multidão (1957), de Elia Kazan, e A desaparecida (1956), de John Ford, que Bruce Springsteen considera inspiradores e marcantes na sua obra.

Haverá ainda Os noivos sangrentos (1973), primeira longa-metragem de Terrence Malick, e cujo título –Badlands no original – é a canção de abertura do álbum Darkness on the edge of town, de 1978.

O ciclo inclui também American Dream (1990), de Barbara Kopple, que Springsteen financiou.

A Cinemateca juntou ainda Filadélfia (1993), de Jonathan Demme, do qual faz parte a música Streets of Philadelphia, que valeria a Bruce Springsteen um Óscar, A luz do dia (1987), de Paul Schrader, para o qual escreveu a canção que dá título ao filme, e Jerry Maguire (1996), de Cameron Crowe, que inclui a música Secret Garden.

Alta Fidelidade (2000), de Stephen Frears, que inclui uma pequena participação de Springsteen, e Palombella Rossa (1989), de Nanni Moretti, com I’m on Fire na banda sonora, também foram escolhidos.

A todos eles acrescenta-se o filme Springsteen: Deliver me from nowhere (2025), de Scott Cooper, com Jeremy Allen White no papel de Bruce Springsteen.

“Hoje, quando já é septuagenário, [Bruce Springsteen] adquiriu mesmo um estatuto ao alcance de muito poucos, pontuado por uma capacidade de intervenção pública e política que o tornam uma presença relevante dentro da sociedade norte-americana muito para além do domínio estritamente musical”, considera a Cinemateca.

O ciclo arranca no dia 1 de julho e prolongar-se-á pelas semanas seguintes nas salas Félix Ribeiro, Luís de Pina e na esplanada da Cinemateca.