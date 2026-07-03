"O futebol coreano está morto". Eliminação da Coreia do Sul motiva críticas à Federação

Nomeação de Hong Myung-bo

“Hong foi escolhido, como alegado na altura [em julho de 2024], porque altos membros da KFA, incluindo o presidente Chung Mong-gyu, um empresário sul-coreano da família Hyundai, favoreceram-no pessoalmente. Alguns até alegam que uma das razões foi que eles tinham frequentado a mesma universidade”, refere a BBC.

As alegações de favorecimento foram feitas à época por Park Joo-ho, ex-jogador e membro da comissão da KFA, no YouTube, que afirmou que “nada foi feito como parte de um processo” justo, com a KFA a ameaçar Park com uma ação judicial. O Ministério sul-coreano do Desporto viria a admitir, em outubro de 2024, que a associação “violou as suas próprias regras”, lembra a Reuters.

“O diretor técnico da KFA, que não estava autorizado a fazê-lo, entrevistou Hong por ordens do presidente [da Associação de Futebol da Coreia] sem um processo justo ou transparente”, complementa a BBC, que acrescenta que o inquérito do Ministério também concluiu que o selecionador foi “efetivamente escolhido antes de a sua nomeação ter sido apresentada à direção, que foi depois pedida para aprovar a decisão por escrito, tornando-a também pouco mais do que uma formalidade”.

Chung Mong-gyu chegou mesmo a ser chamado duas vezes ao Parlamento e questionado sobre a existência de “um cartel baseado em ligações de alumni a uma Universidade específica”.

O Governo também recomendou ações disciplinares, em abril de 2026, contra três executivos da associação, incluindo o seu presidente, e pediu um novo processo de nomeação — mas a KFA recorreu da decisão e as recomendações não foram aplicadas.

A nomeação foi também criticada por várias figuras do futebol nacional, como o ex-jogador do Manchester United Park Ji-sung, que afirmou à época, citado pela BBC, que “as pessoas perderam a confiança na KFA” e que tal seria muito difícil de recuperar.

Em julho de 2024, Hong substituiu Juergen Klinsmann, que estava há apenas um ano no cargo, e cuja nomeação também foi alvo de polémicas e também considerada como opaca pelo Ministério do Desporto.

A polémica eliminação do Mundial

A Coreia do Sul qualificou-se para o campeonato do mundo, competindo no grupo A, juntamente com o México, África do Sul e República Checa.

A seleção ganhou contra a República Checa por 2-1, mas acabaria por perder contra o México por 1-0. No entanto, o jogo mais polémico foi o contra a África do Sul.

O capitão da equipa, Son Heung-min, foi excluído do onze inicial, “o que alimentou especulações sobre o julgamento tático de Hong e até a sua relação com o jogador amado por muitos no país”, refere a BBC. Heung-min apenas viria a jogar na segunda parte, com o selecionador a afirmar que só o iria pôr em campo “quando a África do Sul se cansasse”, lembra a Reuters.

Num texto publicado no Instagram, na terça-feira, o capitão pediu desculpa aos adeptos e demonstrou solidariedade para com os adeptos. “Se estivesse a assistir a jogos assim, tenho a certeza de que me sentiria incrivelmente triste, frustrado e angustiado”, desabafou.

A Coreia do Sul tem estado presente em todos os mundiais de futebol desde 1986, tendo organizado juntamente com o Japão a edição de 2002, onde chegou às meias-finais.