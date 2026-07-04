Com as movimentações nos arredores do Madison Square Garden em Nova Iorque nas últimas semanas e o anúncio de fecho de várias ruas da metrópole norte-americana, tornou-se óbvio que seria aquele o sítio escolhido para a festa de casamento de Taylor Swift e Travis Kelce. Numa arena? Sim, para mais de 1.000 convidados, referem vários meios de comunicação social daquele país.

Na sexta-feira, data escolhida para a festa, Nova Iorque chegou a registar a sensação térmica de 40 graus. Tal facto não impediu que uma multidão de pessoas em busca de qualquer spoiler que pudesse ser visto das barreiras montadas pela polícia. Estavam lá também (dentro do limite de acesso àquela zona) os fotógrafos que conseguiram apanhar alguns dos outfits escolhidos pelas celebridades e familiares para a ocasião.

Além dos registos, há ainda aqueles que foram partilhados nas redes sociais, que até ao momento não revelam pormenores. Os detalhes gerais da festa que encerrou na madrugada de sábado apenas os convidados que estiveram presentes sabem. Taylor e Travis investiram numa grande equipa de segurança e infraestruturas para conseguir que a sua cerimónia tivesse a privacidade que tanto almejavam.