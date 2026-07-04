Taylor Swift e Travis Kelce casaram-se em Nova Iorque, num "jardim dentro do Garden" e uma cerimónia celebrada por Adam Sandler

Às 19h30 de Nova Iorque (0h30 em Lisboa), luzes roxas e o grande ecrã no exterior do Madison Square Garden anunciaram: Just&T Married! A confirmação do enlace de Taylor Swift e Travis Kelce é (quase) tudo o que se sabe sobre o evento que encerrou várias ruas daquela metrópole nos EUA e teve uma grande equipa de segurança. Às 17h30 do horário local, teve início na arena um dos casamentos mais esperados do ano.
O casal conseguiu um verdadeiro feito: não há, até ao momento, nenhuma fotografia da cerimónia publicada em meios de comunicação social ou nas redes sociais. A estratégia de escolher o Madison Square Garden — cuja estrutura permite que não se veja no exterior o que se passa no interior do recinto — para assegurar a privacidade da festa parece ter resultado. Mark Seed, contratado para organizar o grande evento, cumpriu com sucesso a sua missão.
Sabe-se, ainda assim, como a arena desportiva terá sido decorada para parecer um “jardim ao ar livre num refúgio rural luxuoso“. As palavras são do CEO dos Cinemas AMC, Adam Aron, que descreveu a decoração numa publicação no X, entretanto apagada. “Assim que se entrava, tudo … chão, paredes, tetos … estavam cobertos de pêssego e branco. Grandes imagens da Taylor e do Travis em cada idade, desde um ano de idade até ao final da adolescência, estavam em exibição”, escreveu.
Já o local onde Taylor e Travis terão dito o sim estava decorado de verde e branco, com flores verdadeiras. O casal e os padrinhos entraram ao som de “uma música romântica”, tocada por “violinos e violoncelo”, relatou, mas não optou por um cortejo tradicional. Adam Sandler foi o mestre da cerimónia, Austin Swift (irmão da cantora) e Jason Kelce (irmão de Travis) os padrinhos, foi confirmado num comunicado enviado pela assessoria de Taylor aos meios de comunicação social.
Aron descreve que, apesar dos mil convidados, o evento pareceu íntimo, uma descrição que também foi feita pelos apresentadores do programa Good Morning America. “Foi tão íntimo quanto possível no Madison Square Garden. Era mesmo um jardim [garden, em inglês] dentro do Garden”, elogiou George Stephanopoulos. Os apresentadores também revelaram que, tal como tinha sido antecipado, a lendária cantora Stevie Nicks atuou no casamento.
O comunicado da equipa da cantora confirma que Taylor e Travis vestiram alta costura sob medida da Christian Dior Haute Couture, desenhada por Jonathan Anderson. A cantora escolheu joias Cartier e sapatos também sob medida de Christian Louboutin. “A Christian Dior Haute Couture tem o prazer de confirmar que criou os looks de casamento para o matrimónio de Taylor e Travis. Estes foram criados nos ateliers da Dior na Avenue Montaigne, número 30, em Paris, e desenhados por Jonathan Anderson, diretor criativo das coleções feminina, masculina e de alta costura da Dior, em estreita colaboração com o casal”, revelou um representante da marca à revista People.
Entre os cerca de mil convidados contam-se Ed Sheeran, Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dua Lipa, Lena Dunham, Zoë Kravitz (sem o namorado Harry Styles, que apesar de ser um dos ex-namorados de Taylor e ter sido convidado, não compareceu por estar a cumprir uma residência no estádio de Wembley, em Londres), Benson Boone, Karlie Kloss, Hugh Grant, Nikki Glaser, Reese Witherspoon, Jimmy Fallon, Fergie, Machine Gun Kelly, Tommy Hilfiger, Ethan Hawke, Dakota Johnson, Camila Cabello e Jason Sudeikis — não foi excluída do hall de celebridades a melhor amiga de infância de Swift, Abigail Anderson Berard.
Blake Lively e Ryan Reynolds, amigos da cantora que é madrinha das filhas do casal, no entanto, não foram vistos. Todos os presentes terão concordado em assinar um acordo de confidencialidade e não utilizar telemóveis durante o evento, apurou a NBC News. Ao chegarem para a festa, os carros das celebridades, a maior parte com vidros escurecidos, entravam numa tenda com cortinas — o intuito era manter secreta a lista de presenças.
À saída, todos terão recebido como lembrança um lenço de mão branco, debruado a renda e bordado com a data, a cidade do casamento, o logotipo dos noivos — dois T entrelaçados com dois corações — e a frase “So it’s gonna be forever” (“Então, vai ser para sempre”, em tradução livre), do êxito de Swift de 2014, Blank Space. Uma imagem da lembrança foi partilhada nas redes sociais pela cantora Maren Morris. Em 2024, Travis Kelce declarou numa entrevista que Blank Space era a sua música favorita da então namorada.
A programação terá tido início na quinta-feira, com um “jantar de ensaio”. Seguiu-se na sexta-feira, com um cocktail de boas-vindas a arrancar cerca das 17h30 do horário de Nova Iorque, com a festa a encerrar por volta das 2h do dia seguinte. Mas para já, os detalhes sobre o que ocorreu dentro da arena estão reservados apenas à memória daqueles que lá estiveram. Os fãs tentaram a sorte para apanhar qualquer detalhe que fosse possível: aglomeraram-se até ao início das barreiras impostas, mesmo que Nova Iorque tenha registado 40 graus de sensação térmica na sexta-feira e uma tempestade que molhou aqueles que não estavam preparados para a chuva. Um dos bares nos arredores do evento aproveitou para tentar vender cocktails com nomes inspirados em músicas de Swift: para refrescar do calor, criaram o “Love Story Martini” ou a “Style Sangria”. Mas o plano foi frustrado porque a entrada no estabelecimento acabou por ser prejudicada devido à forte presença de polícias e barreiras nos arredores do evento, noticiou o The New York Times.
A brincar com a tradição inglesa de que um casamento deve ter sempre “algo azul”, o emblemático Empire State Building esteve iluminado com aquela cor durante a noite do casamento de Taylor e Travis. O atleta do Kansas City Chiefs tentou aproximar-se da cantora pop em julho de 2023, indo a um dos seus concertos com um bracelete com o seu número de telefone — o acessório é comum entre os fãs, que escolhem palavras carinhosas ou nomes para o item. Travis, entretanto, não conseguiu chegar a Taylor para entregar a “prenda”, admitiu no podcast desportivo New Heights. A história chegou aos ouvidos da loira, que ficou atraída pela atitude e teve a ajuda de amigos para promover um encontro. Foram várias saídas entre Taylor e Travis em Nova Iorque, sem que os fãs ou paparazzi desconfiassem.
Em setembro de 2023, Taylor foi assistir ao jogo dos Chiefs acompanhada da mãe de Travis num camarote. Naquela noite, saíram juntos da partida no carro conversível do atleta, o que aumentou os rumores de um romance oficial entre os dois, o que logo se confirmaria com aparições públicas de ambos juntos cada vez mais frequentes, com participações de Travis em concertos da Eras Tour e declarações românticas de Taylor em partidas dos Chiefs. Em agosto de 2025, o pedido de casamento aconteceu num jardim repleto de rosas no Kansas, cujas fotografias partilhadas nas redes sociais do casal acumularam milhões de visualizações e comentários. Desde então, foram várias as especulações sobre a data e local da festa, que ocorreu mesmo na sexta-feira, 3 de julho — assim, os convidados estão livres este sábado para recuperar as energias e, caso queiram, celebrar o feriado da Independência dos Estados Unidos.