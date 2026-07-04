Taylor Swift e Travis Kelce casaram-se em Nova Iorque, num "jardim dentro do Garden" e uma cerimónia celebrada por Adam Sandler

Sabe-se, ainda assim, como a arena desportiva terá sido decorada para parecer um “jardim ao ar livre num refúgio rural luxuoso“. As palavras são do CEO dos Cinemas AMC, Adam Aron, que descreveu a decoração numa publicação no X, entretanto apagada. “Assim que se entrava, tudo … chão, paredes, tetos … estavam cobertos de pêssego e branco. Grandes imagens da Taylor e do Travis em cada idade, desde um ano de idade até ao final da adolescência, estavam em exibição”, escreveu.

Já o local onde Taylor e Travis terão dito o sim estava decorado de verde e branco, com flores verdadeiras. O casal e os padrinhos entraram ao som de “uma música romântica”, tocada por “violinos e violoncelo”, relatou, mas não optou por um cortejo tradicional. Adam Sandler foi o mestre da cerimónia, Austin Swift (irmão da cantora) e Jason Kelce (irmão de Travis) os padrinhos, foi confirmado num comunicado enviado pela assessoria de Taylor aos meios de comunicação social.

Aron descreve que, apesar dos mil convidados, o evento pareceu íntimo, uma descrição que também foi feita pelos apresentadores do programa Good Morning America. “Foi tão íntimo quanto possível no Madison Square Garden. Era mesmo um jardim [garden, em inglês] dentro do Garden”, elogiou George Stephanopoulos. Os apresentadores também revelaram que, tal como tinha sido antecipado, a lendária cantora Stevie Nicks atuou no casamento.

O comunicado da equipa da cantora confirma que Taylor e Travis vestiram alta costura sob medida da Christian Dior Haute Couture, desenhada por Jonathan Anderson. A cantora escolheu joias Cartier e sapatos também sob medida de Christian Louboutin. “A Christian Dior Haute Couture tem o prazer de confirmar que criou os looks de casamento para o matrimónio de Taylor e Travis. Estes foram criados nos ateliers da Dior na Avenue Montaigne, número 30, em Paris, e desenhados por Jonathan Anderson, diretor criativo das coleções feminina, masculina e de alta costura da Dior, em estreita colaboração com o casal”, revelou um representante da marca à revista People.