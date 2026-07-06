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Depois de terem entrado na competição com o pé esquerdo, Portugal e Espanha marcaram encontro nos oitavos de final em Dallas, num duelo que ia colocar frente a frente Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, estrelas dos dois países que têm 23 anos de diferença. Este podia ser o último jogo do capitão português em Campeonatos do Mundo, como este fez questão de referir na conferência de imprensa de antevisão ao duelo ibérico. Nas bancadas, os apoiantes da Seleção Nacional estiveram em maioria, ao passo que, dentro de campo, João Félix foi a única novidade de Roberto Martínez, atuando no lugar que foi de Rafael Leão diante da Croácia.

O intervalo acabou por chegar sem qualquer golo, ainda que Diogo Costa e Unai Simón se tenham mostrado em grande plano e que Nuno Mendes tenha acertado na barra da baliza espanhola. No final do segundo tempo, um erro da Seleção Nacional acabou por resultar no golo de Mikel Merino, que apurou a roja para os quartos de final. Veja acima todas as fotografias do Portugal-Espanha dos oitavos de final do Mundial-2026.