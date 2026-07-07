O cometa 3I/ATLAS teve muito provavelmente origem nas periferias de um sistema estelar antigo e é muito mais velho do que o Sol, segundo novos dados recolhidos pelo Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul (ESO).

O ESO informa que os astrónomos, recorrendo a este conjunto de telescópios óticos, estudaram a composição de 3I/ATLAS, o terceiro visitante interestelar conhecido a atravessar o sistema solar e que em novembro de 2025 fez a sua maior aproximação à Terra, e que as conclusões do estudo foram publicadas na revista da especialidade Nature Astronomy.

Ao medir assinaturas químicas específicas, as primeiras observações deste tipo para um cometa formado fora do Sistema Solar, a equipa de cientistas descobriu que, muito provavelmente, o 3I/ATLAS teve origem nas periferias de um sistema estelar antigo e que pode ser muito mais velho do que o Sol.

Os cientistas acreditam que o cometa se formou provavelmente nas periferias de um disco de matéria situado em torno de uma estrela antiga de baixa metalicidade, que contém essencialmente hidrogénio e hélio.

Apesar da dificuldade dos cientistas nas medições da composição dos dois cometas interestelares anteriores, com 3I/ATLAS, graças ao seu enorme brilho, conseguiram medir os quocientes isotópicos, apurando as quantidades relativas de diferentes formas do mesmo elemento.

O 3I/ATLAS apresentou quocientes isotópicos de carbono e azoto invulgarmente elevados, afirma o investigador na Universidade de Liège e coautor do estudo, Aravind Krishnakumar.

A equipa de cientistas acredita que este tipo de estrelas se tenha formado quando o Universo era ainda muito jovem, e portanto menos rico em elementos químicos do que é agora, suspeitando que 3I/ATLAS tenha tido origem em torno duma estrela muito mais velha do que o Sol, provavelmente mais do dobro da idade do Sol.