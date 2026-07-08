O sol ainda não tinha nascido e o aparato já era grande na zona das chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Cerca de meia centena de adeptos aguardava junto ao autocarro da seleção nacional pela chegada dos jogadores, que aterraram às 6h22. Houve também vários curiosos que, a caminho dos seus voos, ali paravam na esperança de ver algum dos internacionais portugueses.

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, foi o primeiro a sair. Em declarações aos jornalistas, admitiu que “o Mundial ficou muito aquém das expectativas” e manteve a reserva quanto ao futuro selecionador nacional.

Apenas Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e Roberto Martínez se aproximaram dos adeptos para distribuir autógrafos e tirar fotografias. O antigo selecionador nacional trocou ainda vários abraços com Ricardo Carvalho, membro da equipa técnica portuguesa.

Apesar da expectativa dos adeptos, o autocarro e os carros particulares dos jogadores partiram sem sinal de Cristiano Ronaldo.

Nove jogadores não viajaram com a equipa de Dallas para Lisboa: José Sá, Diogo Dalot, Matheus Nunes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Neves, Bernardo Silva, João Félix e Gonçalo Ramos.