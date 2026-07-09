Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na sequência de um acidente rodoviário, na madrugada desta quinta-feira, em São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos.

Segundo apurou o Observador junto de fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o acidente ocorreu na Rua Santos Dias, onde fica um viaduto do qual se despistou um automóvel que acabou por cair na autoestrada 4 (A4), no sentido Valongo–Matosinhos.

O acidente aconteceu no quilómetro 6,1 da A4, no sentido este-oeste, em São Mamede de Infesta, pelas 2h49 da madrugada. A estrada esteve cortada entre as 4h37 e as 6h46.

Do acidente resultaram duas vítimas mortais, com idades de 16 e 20 anos, e dois feridos, que seguiam todos na mesma viatura. Os feridos ligeiros foram transportados para o Hospital Pedro Hispano.

O alerta foi dado pelas 4h. No local estiveram 29 operacionais, auxiliados por 15 veículos de várias corporações de bombeiros, VMER, GNR, PSP, entre outros.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente.