Foi mais um fim de semana difícil para Miguel Oliveira no Mundial de Superbikes. Ainda a recuperar ritmo depois de ter falhado duas etapas na sequência das lesões sofridas na queda na Hungria, sem escapar a uma concussão, a fraturas na omoplata e nas costelas e a lesões nos tendões do ombro esquerdo, o piloto português não foi além do 12.º lugar em que partiu na Corrida 2 no Reino Unido, este domingo.

Ainda assim, nem todas as indicações foram más. Miguel Oliveira começou por ser 11.º na Corrida 1 deste sábado em Donington Park, numa prova limpa e sem erros ou imprevistos, algo que permitia ter uma visão otimista face a domingo. Ainda assim, a Superpole Race que permite aos nove melhores classificados saltarem para as primeiras linhas da grelha da Corrida 2 acabou por esvaziar as esperanças que o português poderia ter em relação ao fim de semana britânico.

Nessa Superpole que serve de qualificação para a Corrida 2, o piloto da BMW terminou no 20.º e último lugar, chegando mesmo a cometer um erro onde não escapou a uma saída de pista numa curva, e não conseguiu almejar o top 10. Assim, já este domingo e arrancando da 12.ª posição que tinha garantido na Superpole de sábado, Miguel Oliveira nunca conseguiu chegar verdadeiramente perto de Andrea Locatelli para tentar ultrapassá-lo, terminando mesmo em 12.º e bem longe dos quatro pódios que já registou desde o início da temporada.

Em termos globais e depois de ter perdido a invencibilidade na Corrida 1 deste sábado, onde Iker Lecuona acabou por superiorizar-se, Nicolò Bulega manteve a absoluta hegemonia no Mundial de Superbikes e voltou a ganhar — garantindo que, em setembro e quando a competição regressar de férias em França, pode sagrar-se desde já campeão em caso de triunfo. Iker Lecuona e Yari Montella, como quase sempre, encerraram o pódio. Adicionalmente, a Ducati capitalizou o total domínio desde o início do ano e conquistou desde já o título de Construtores.

Ainda assim, o fim de semana de Miguel Oliveira fez-se de muito mais do que apenas corridas, qualificações, curvas e retas. Com o Mundial de Superbikes a entrar agora nesse período alargado de férias até setembro, restando apenas quatro etapas até ao fim da temporada incluindo a do Autódromo do Estoril, a imprensa especializada já garantiu que a BMW não exerceu a opção de renovação por mais uma temporada com nenhum dos dois pilotos, Danilo Petrucci e Miguel Oliveira.

Contudo, os motivos são diferentes. No caso do italiano, a marca não pretende continuar a apostar no italiano de 35 anos que tem tido vários problemas físicos ao longo dos últimos anos e que tem um sexto lugar como melhor resultado da época. No caso do português, que ocupa atualmente a nona posição do Mundial, a marca pretende renovar contrato não por um ano, mas por dois com um terceiro de opção — uma incerteza que existe porque a Aruba Ducati vai perder o mais do que provável campeão Nicolò Bulega para a VR46 do MotoGP, olhando para o português como um possível substituto.

“Não há muito que eu possa dizer sobre o meu futuro. Estamos a olhar à nossa volta, mas espero que nas próximas semanas seja possível fechar isto”, limitou-se a dizer Miguel Oliveira sobre o assunto em Donington Park. Até setembro, não há corridas — mas podem existir novidades.