A organização dos concertos de Sting, esgotado há meses, e de Lewis Capaldi, que decorrem na sexta-feira (17 de julho) e no sábado (18 de julho), na praia da Figueira da Foz, alertou esta segunda-feira para esquemas de vendas de bilhetes e convites falsos.

“É um alerta que deixamos às pessoas, comprem apenas pelas plataformas e sites oficiais. Mas para Sting [na sexta-feira] já não há, está esgotado”, disse à agência Lusa Tiago Castelo Branco, diretor-geral da MOT – Memories of Tomorrow, coorganizadora com a Live Nation dos dois concertos.

Nos últimos dois anos, a MOT tem vindo a monitorizar plataformas oficiosas de vendas de bilhetes, para tentar identificar possíveis burlas com entradas para espetáculos, como o mesmo bilhete ser vendido múltiplas vezes ou a disponibilização paga de convites.

Na tarde de domingo, uma jovem foi intercetada pela PSP no areal da praia do Relógio, no recinto do festival de música eletrónica Somnii, também promovido pela MOT, por alegadamente estar a vender convites de acesso ao evento.

Fonte da PSP confirmou à agência Lusa o sucedido, adiantando que a jovem, na casa dos 20 anos, foi levada para a esquadra para ser identificada, tendo o processo seguido para investigação.