Aymeric Laporte foi convocado três vezes por Didier Deschamps para a seleção nacional francesa, mas nunca entrou em campo. E por isso, em 2021, fez um anúncio de peso no grupo de WhatsApp da sua família, como conta o El Mundo: Laporte era agora cidadão espanhol.

O jogador de 32 anos nasceu em França, na Aquitânia, cidade que integra a região do País Basco francês, na fronteira com Espanha. Os primeiros toques na bola foram dados no SU Agen, o clube da sua cidade natal. Depois, o atleta passou pela formação do Aviron Bayonnais e integrou a academia do Athletic de Bilbao, no país vizinho.

Antes de se consolidar como um dos centrais europeus mais destacados, Laporte passou pelo CD Basconia, acabando por se estrear na equipa principal do Bilbao em 2012, sob o comando de Marcelo Bielsa, antes de rumar ao Manchester City. Seguiu-se um salto até à Arábia Saudita, onde jogou pelo Al-Nassr, para depois regressar ao Athletic Bilbao, onde se encontra atualmente.

Em 52 partidas, Laporte representou a nação francesa nas categorias de sub-17, sub-18, sub-19 e sub-21. Em 2017, o selecionador francês Didier Deschamps convocou Laporte para a equipa sénior, em jogos contra a Bulgária e a Holanda, mas o atleta não jogou. Nos meses seguintes, não voltou a ser chamado. “Ele está sempre nas listas preliminares, mas a concorrência é grande”, justificou Deschamps. Laporte, por seu turno, alimentava alguma mágoa e não escondia a tensão com o selecionador. “Não acho que seja por uma questão desportiva, têm de lhe perguntar”, disse em 2018 sobre Deschamps. “Eu podia ser campeão do mundo… Mas são decisões do treinador, que não me convoca por razões pessoais, acho eu, e tenho de respeitar isso.”

Três anos depois, quando Laporte já estava no City, foi novamente convocado para a seleção francesa, para partidas contra a Albânia e Andorra, mas não se estreou devido a uma lesão. Mais tarde, voltou a ser convocado para um jogo contra Espanha — mas também não entrou em campo.

Durante este período, Laporte captou a atenção do antigo selecionador de Espanha, Luis Enrique, que lhe telefonou a propor juntar-se aos espanhóis, dizendo que o atleta seria uma peça fundamental na sua equipa. O jogador enviou então uma mensagem a Deschamps para o avisar da proposta, mas o selecionador francês não respondeu. Deschamps justificou mais tarde que Laporte era livre de escolher. “O que me incomoda são algumas das mentiras que ele disse”, acrescentou.

Em resposta, Laporte contou que ainda tem a mensagem enviada no telemóvel. “Talvez ele tenha trocado de número”, ironizou. Desde aí, não se falaram mais. “Quero estar com quem me quer, não com quem não me quer”, explicou o jogador. Foi nessa altura que começou o processo de naturalização espanhola, após cumprir o requisito de seis anos de residência no país.

Não tardou muito até que Luis Enrique o convocasse. Em junho de 2021, Laporte foi convocado pela primeira vez para a seleção espanhola. A sua estreia foi num amigável contra Portugal.

Numa conferência de imprensa, o jogador espanhol foi questionado sobre se Espanha poderia ser campeã do mundo. “E por que não?”, respondeu o atleta, com confiança. Para já, Laporte está focado no próximo jogo contra França, esta terça-feira. “Chegar a uma meia-final de um Mundial é algo com que sonhas quando és miúdo. Esperamos fazer uma grande exibição”, disse, citado pela FIFA.