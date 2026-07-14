Parece quase um paradoxo, refletia uma realidade daquilo que foram as duas primeiras semanas de trabalho na nova temporada de 2026/27. Olhando para as mexidas dos principais candidatos ao título, o Sporting foi, de longe, a equipa que mais trabalhou até agora no mercado de transferências. Nas entradas, num total de seis confirmadas a que se juntarão ainda mais duas (e não demorará assim tanto como isso). Nas saídas, com Hjulmand a seguir-se a Morita ainda antes de Francisco Trincão e Pedro Gonçalves entre várias confirmações que foram resultando em encaixes para a SAD leonina. Na estruturação de uma nova era, mantendo a equipa técnica mas iniciando um ciclo diferente, liberto de amarras do passado e à procura de novo apogeu no futuro. A camisola verde e branca estava em estreia mas havia muito mais a dar um “pontapé de saída”.

As listas que representam quem tu és. Um legado. A próxima começa ????????????????????. ????⚪ Equipamento principal 2026/2027 já disponível ???? https://t.co/2mmcFavmXe pic.twitter.com/Z979gnd67T — Sporting CP (@SportingCP) July 13, 2026

Da parte da administração liderada por Frederico Varandas, a ideia era simples e não se ficou pela teoria. A derrota na final da Taça de Portugal frente ao Torreense fechou de forma mais abrupta um ciclo que já tinha chegado ao fim e fez mesmo com que o líder verde e branco assumisse uma postura mais dura com o grupo de trabalho, mas há muito que estava tomada uma decisão de criar uma nova base para ser trabalhada como acontecera na era Ruben Amorim, numa primeira fase até ao título de 2021 e numa segunda evolução a partir do verão de 2023. Em paralelo, e percebendo a construção de um novo projeto com tantas partes vitais mexidas, do meio-campo à própria liderança em termos de balneário, fez questão que Rui Borges contasse com quase todas as caras novas antes dos primeiros testes abertos à imprensa – e com essa vontade de ter o plantel tecnicamente fechado quando a temporada arrancar em termos oficiais, embora possam existir mexidas pontuais até ao final de agosto caso surjam oportunidades de entradas ou saídas.

Do lado de Rui Borges, a ideia passava também por fazer refletir em campo toda a construção de uma nova identidade de jogo e dinâmicas coletivas à luz das características dos novos jogadores à disposição. Se na parte defensiva as opções eram basicamente as mesmas (ainda que sem poder contar ainda com nomes como Rui Silva, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Zeno Debast ou Maxi Araújo, que estiveram integrados nas respetivas seleções no Mundial), do meio-campo para a frente tudo mudava e havia notícias que apontavam para ideias diferentes na construção de jogo e na chegada à área adversária, com mais músculo pelo corredor central e menos posse rendilhada para dar verticalidade ao sentido ofensivo dos leões – que, recorde-se, em 2025/26 deixaram de contar com Gyökeres e passaram a ter Suárez mantendo o melhor ataque nacional.

Era também por isso que, neste primeiro “exame” com transmissão televisiva, depois de dois triunfos à porta fechada na Academia, em Alcochete, com o Sporting B (2-1) e o Torreense (2-0), o principal foco de atenções estava na zona do meio-campo e naquilo que as novas “figuras” a 6 e 8 poderiam acrescentar à equipa com e sem bola, com particular destaque para Issa Doumbia, segunda contratação mais cara deste mercado atrás de Rodrigo Zalazar que chegava com a missão de ser o box-to-box que tantas vezes fez falta ao Sporting quando Morita e/ou Bragança não estavam nas melhores condições, complementado com as características que Sergi Altimira e Silas Andersen (pensado para ir ganhando espaço e “explodir”) um pouco mais recuados. A dupla Altimira-Doumbia foi já aposta neste ensaio inicial mais a sério dos leões entre muitas surpresas, não só com vários nomes de equipa B como Eduardo Felicíssimo, Flávio Gonçalves ou Gabriel Silva mas com a colocação de Souleymane Faye como lateral direito numa defesa que tinha o capitão Eduardo Quaresma.

???? ???????? ???????????????????????????? ✍️ João Virgínia, Souleymane Faye, Eduardo Quaresma, Eduardo Felicíssimo, Ricardo Mangas, Sergi Altimira, Pedro Gonçalves, Issa Doumbia, Flávio Gonçalves, Geny Catamo e Gabriel silva.#SCPCFC pic.twitter.com/oNWdSiWAfe — Sporting CP (@SportingCP) July 14, 2026

As equipas entram em campo no Estádio Algarve. VAMOS, SPORTING! ????⚪ #SCPCFC pic.twitter.com/pgU1oCz32P — Sporting CP (@SportingCP) July 14, 2026

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Celtic, 4-1 Jogo particular Estádio do Algarve, em Faro/Loulé Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa) Sporting: João Virgínia; Faye (Vagiannidis, 46′), Eduardo Quaresma, Eduardo Felicíssimo, Ricardo Mangas (Rodrigo Dias, 78′); Altimira (Pedro Lima, 61′), Doumbia (Daniel Bragança, 61′); Geny Catamo (Luis Guilherme, 46′), Pedro Gonçalves (Silas Andersen, 46′) Flávio Gonçalves (Jesse Derry, 61′) e Gabriel Silva (Rafael Nel, 61′) Suplentes não utilizados: Diego Callai, Francisco Silva, Kochorashvili, Guilherme Pires, Mauro Couto, Rafael Mota e Afonso Lee Golos: Geny Catamo (24′), Durán (69′), Daniel Bragança (72′ e 79′) e Ricardo Mangas (76′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Silas Andersen (85′) e Hatton (90+1′)

Com as devidas ressalvas pelo contexto da partida e pelos meros 14 dias de preparação até ao momento, o início da partida teve alguns pormenores que podem não ter agradado a Rui Borges, como uma reposição de bola rápida que apanhou desprevenida toda a linha defensiva antes do corte de Eduardo Felicíssimo na área, mas deixou sobretudo indicações positivas para alguns aspetos trabalhados ao longo das sessões de trabalho como a forma como Doumbia foi tentando agarrar no jogo, a desenvoltura dos miúdos da frente sem medo de duelos individuais e momentos de pressão alta quando a bola andava ainda pelo primeiro terço contrário antes da descida dos blocos quando essa barreira era ultrapassada. Mangas teve os dois primeiros lances de perigo entrando da esquerda para o meio após passes de Gabriel Silva e Doumbia para remates que não bateram Sinisalo (6′ e 7′), Geny Catamo falhou isolado na profundidade por Pedro Gonçalves (13′).

Era nas transições ofensivas rápidas que estava a principal arma dos leões em termos ofensivos perante o que o jogo ia dando, com a profundidade que ficava nas costas da defesa dos escoceses a ser bem explorada para o primeiro golo do encontro: bom trabalho individual no meio de Flávio Gonçalves, lançamento na velocidade de Gabriel Silva e cruzamento rasteiro atrasado para Geny Catamo fazer o 1-0 (24′). A partida foi depois perdendo alguma qualidade, com o Celtic a terminar melhor a metade inicial tendo uma boa oportunidade na sequência de um canto cortada por Eduardo Quaresma em cima da linha, mas Altimira começava a aparecer mais na recuperação e na descida para o meio dos centrais na construção a três, Pedro Gonçalves mostrava-se jogando pelo meio como há muito não acontecia e Geny Catamo teve um remate a rasar o poste (45′).

A juventude leonina faz o primeiro da época: Flávio Gonçalves ???? Gabriel Silva ???? Geny Catamo.#DAZNDesafiosBetano pic.twitter.com/PWWPeo1pBj — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 14, 2026

⏸️ Tempo de descanso no Algarve e os Leões estão em vantagem no marcador ???? ⚽️ Geny Catamo

???? 1-0 ⚪ // #SCPCFC pic.twitter.com/SdqmrSdrR6 — Sporting CP (@SportingCP) July 14, 2026

No regresso, e ao contrário da habitual catadupa de alterações, o Sporting fez apenas três trocas, com saídas de Faye, Geny Catamo e Pedro Gonçalves para as entradas de Vagiannidis, Luis Guilherme e Silas Andersen, com o desenho de um falso 4x4x2 com dinâmicas assimétricas tendo Doumbia mais na esquerda mas a dar a largura às subidas de Mangas, Luis Guilherme mais aberto na direita e o médio dinamarquês no meio com Altimira. A primeira jogada de perigo aproveitou essas mudanças, com Mangas a começar a jogada de ataque pela esquerda antes de ir finalizar ao meio após cruzamento de Luis Guilherme (50′) antes de um remate em jeito de Flávio Gonçalves às malhas laterais (54′). Era a fase de maior ascendente do Sporting frente à equipa escocesa, “quebrada” por uma boa saída do Celtic desfeita com uma boa “mancha” de João Virgínia.

Estava na hora de nova dose de mexidas com outro figurino tático, tendo Silas Andersen e Pedro Lima no meio-campo, Daniel Bragança a jogar mais na frente perto de Rafael Nel e Jesse Derry na ala esquerda com Luis Guilherme na direita. O jogo ofensivo dos leões voltava a ganhar largura pelos alas, com Silas Andersen a deixar bons apontamentos jogando mais fixo como 6, Derry tinha um primeiro pormenor técnico que caiu no goto num lance em que seria anulado mas seria o Celtic a chegar ao empate, num erro crasso de Eduardo Quaresma na área que ofereceu o 1-1 a Camilo Durán (69′). Oferta de um lado, oferta do outro: Rafael Nel pressionou bem o guarda-redes contrário, conseguiu ganhar a bola e assistiu Daniel Bragança para o 2-1 sem ninguém na baliza (72′). O encontro caía numa fase mais atípica, aproveitada pelo Sporting para chegar ao 3-1 numa jogada iniciada e concluída por Mangas depois de uma assistência de Luis Guilherme (76′). Daniel Bragança, de novo na sequência de uma arrancada de Luis Guilherme na direita, fez o 4-1 final (79′).

SPORTING REAGE ???? Daniel Bragança depois de uma boa pressão de Rafael Melo.#DAZNDesafiosBetano pic.twitter.com/Aq6R1Mn9TA — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 14, 2026

Mangas inicia, Mangas termina ⚔️ E a insistência que dá frutos ????#DAZNDesafiosBetano pic.twitter.com/uZ5ZfRmIQ8 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 14, 2026

Reza a lenda que o Luís Guilherme não paga portagens ???? Bis de Daniel Bragança.#DAZNDesafiosBetano pic.twitter.com/o9xPzcO7G2 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 14, 2026

⏹️ ???????????????????????????? no teste de preparação frente ao Celtic FC ✅ ⚽️ Geny Catamo, Daniel Bragança (2) e Ricardo Mangas.

???? 4-1 ⚪ // #SCPCFC pic.twitter.com/W23ShSE27N — Sporting CP (@SportingCP) July 14, 2026

O destaque

Não foi uma exibição sem reparos, sobretudo em dois lances a defender na primeira parte em que podia ter feito melhor embora nada tenha resultado disso, mas Ricardo Mangas esteve em destaque pela forma como soube ler as dinâmicas ofensivas do Sporting para se integrar em várias ações de finalização até chegar mesmo ao golo pouco antes de sair. Além do lateral, Luis Guilherme teve uma entrada a todo o gás na ala direita onde mais rende e Daniel Bragança precisou de poucos minutos em campo para aparecer no local certo na área e bisar. O jogador formado no clube pode acabar por sair, como na teoria está previsto, mas sobretudo mostrou que tem espaço no plantel para ser uma mais-valia.

Ricardo Mangas aponta o terceiro golo dos Leões no Estádio Algarve ⚽️ #SCPCFC pic.twitter.com/GTEZe8t1MI — Sporting CP (@SportingCP) July 14, 2026

Assistência de Luís Guilherme ???? e bis de Daniel Bragança ⚽️⚽️ #SCPCFC pic.twitter.com/dLQ9r6haUI — Sporting CP (@SportingCP) July 14, 2026

A surpresa

Ainda não se percebeu ao certo que papel poderá ter Flávio Gonçalves na nova temporada na equipa A do Sporting mas Flávio Gonçalves, médio ofensivo/ala de 19 anos que fez toda a formação nos leões desde os iniciados, mostrou que esta pode ser a época para dar o salto em definitivo e ser uma opção real para Rui Borges sem necessidade de ser um “tapa buracos” quando as lesões apertam. Também Gabriel Silva, avançado titular até à entrada de Rafael Nel, deixou bons indicadores e fez uma assistência para o golo de Geny Catamo. No segundo tempo, Silas Andersen aproveitou a entrada para mostrar ao que vinha: possante, com jogo simples, forte nas transições defensivas e com grande margem de evolução.

Gabriel Silva ???? Geny Catamo ???? Está inaugurado o marcador no Estádio Algarve ???? #SCPCFC pic.twitter.com/IPqovyZL3H — Sporting CP (@SportingCP) July 14, 2026

As ausências

Além dos vários mundialistas que começarão a chegar mediante a participação das respetivas seleções no Mundial, entre Rui Silva, Gonçalo Inácio, Diomande, Zeno Debast, Maxi Araújo, Francisco Trincão (que ainda é jogador do Sporting…), Rodrigo Zalazar e Luis Suárez, Rui Borges não contou também com Iván Fresneda, Nuno Santos, João Simões e Bruno Ramos por questões físicas. Além do quarteto, também Fotis Ioannidis, que falhara o jogo com o Torreense, e Salvador Blopa ficaram de fora. Ou seja, entre aqueles que não estão presentes ou não estavam em condições, era mais de uma equipa…

Obrigado pelo apoio, Sportinguistas ???? Vemo-nos na segunda-feira! pic.twitter.com/EySz4bP93q — Sporting CP (@SportingCP) July 14, 2026

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