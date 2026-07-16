O Motoclube de Faro tem tudo a postos para o início da 44.ª edição da Concentração de Motos, onde são esperadas milhares de pessoas entre esta quinta-feira e domingo, disse o presidente.

“Temos tudo aqui encaminhado para que seja um sucesso, já está tudo a rolar. Em termos de inscrições, já estamos perto de 7.000 e a estrutura toda já está montada”, afirmou Pedro Baptista, presidente do Motoclube de Faro, responsável pela organização, na conferência de imprensa de abertura do evento.

Pedro Baptista disse que o número de inscritos é, nesta fase, superior ao do ano transato, estimando que se chegue aos 20.000 inscritos nos quatro dias do evento, que conta com algumas novidades num recinto montado numa zona onde antes “não existia nada” além de terra, árvores e natureza.

“No espaço de um mês, preparámos tudo isto, graças ao apoio dos voluntários e dos sócios do clube”, enalteceu Pedro Baptista.

Em representação do Turismo do Algarve, José Matias, membro da Comissão Executiva da Região de Turismo do Algarve, afirmou que a Concentração Internacional de Motos de Faro é “muito mais do que um encontro motard” e é já um “grande evento” que permite “afirmar o Algarve como um destino dinâmico”.

O seu impacto é sentido na hotelaria, na restauração e transformou a concentração num “evento âncora” do Algarve, que contribui para a promoção externa da região, à semelhança do que acontece com outros eventos internacionais como o Moto GP, a Fórmula 1 ou o Golfe, considerou.

“Este evento é, definitivamente, para a Região de Turismo do Algarve, um evento âncora. E só podemos aí dar parabéns aos organizadores deste evento”, disse ainda o representante do Turismo regional.

Também presente na conferência de imprensa esteve Bárbara Ribeiro, responsável pelo hospital de campanha do recinto, localizado no Vale das Almas, junto ao Aeroporto de Faro, que garantiu estar tudo pronto para atender os visitantes em caso de necessidade ou urgência médica.

“À semelhança dos anos anteriores, estamos preparados para receber todas as ocorrências que houver neste evento. Temos uma equipa de cerca de 39 médicos preparada, em regime de voluntariado, e estamos também em estreita colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa, que nos fornece as equipas que estarão aqui […], bem como as ambulâncias, os tripulantes e os enfermeiros”, garantiu.

O principal objetivo dos profissionais de saúde é fazer o maior número de atendimentos necessários sem dar muito trabalho ou sobrecarregar o Hospital de Faro, traçou Bárbara Ribeiro.

“Espero que, a nível da população geral, que haja algum cuidado a nível da condução na estrada para não haver acidentes, e também, a nível do recinto, termos atenção aos consumos alcoólicos, para que tudo possa correr da melhor forma”, alertou Bárbara Ribeiro.

Por seu turno, o presidente da Câmara de Faro, António Miguel Pina, classificou a concentração de motos como “um dos grandes eventos da região”, do qual o município é “um parceiro ativo”.

António Miguel Pina agradeceu ao Motoclube a criação de um bilhete “bastante acessível” para a comunidade farense poder visitar o recinto no primeiro dia. Esta edição do evento conta com atuações de Rui Veloso e Xutos & Pontapés.

“Não é apenas um momento de diversão para os farenses. Representa também a união cada vez maior entre o Motoclube de Faro e os farenses. Esta simbiose é cada vez mais perfeita e volta a ser assinalada através da possibilidade de todos virem ao recinto por um preço bastante acessível”, afirmou o autarca.

A noite desta quinta-feira é dedicada ao público local – com um valor de ingresso de 10 euros – estando previstos apenas músicos nacionais: GNTK, Xutos & Pontapés e David Antunes. Na sexta-feira atuam os espanhóis Mojinos Escozios, os portugueses UHF e os HMB. No sábado, atua o músico Rui Veloso e os britânicos UB40.