1969 foi o ano em que os humanos puseram os pés na Lua pela primeira vez. O número corresponde também à quantidade de relógios que foram produzidos, com ouro daquela época e em edição limitada, para homenagear a missão Apollo 11. É preciso candidatar-se por meio de um formulário eletrónico com 32 perguntas para entrar na seleção de compradores do acessório. O Observador tentou por várias vezes aceder à página da Swatch, que está a lançar o modelo “Mission to the Moon 1969”, mas esta foi abaixo algumas vezes antes de apontar estar em manutenção.

Talvez o desfecho antecipe mais uma febre lançada pela marca, que em maio deste ano teve filas com pessoas acampadas por dias à porta das suas lojas na tentativa de comprar um relógio lançado em parceria com a relojoeira suíça Audemars Piguet. Desta feita, talvez para evitar problemas com a polícia (que chegou a ter de controlar a azáfama entre os clientes na rua em Nova Iorque), a estratégia passa pelos clientes demonstrarem o interesse na compra e serem posteriormente notificados caso sejam um dos selecionados.

O acessório com numeração inscrita em cada um dos itens produzidos custará 600 euros em Portugal e foi “concebido com base no valor do ouro à data da alunagem, e não na sua cotação atual”, refere a marca. O mostrador, ponteiros, coroa e botões do acessório foram fabricados com o Moonshine™ Gold de 18K da marca Omega, pesando no total 11 gramas. Provém também da Omega o ouro daquela época, com peças sobresselentes antigas derretidas para integrar uma nova criação. A bracelete é mais modesta: feito de borracha e com fecho de velcro. Na parte traseira, na tampa da pilha, sobre uma imagem da Lua está a data 21 de julho de 1969 — dia em que foi lançada a missão.

O formulário de Candidatura Eletrónica para Relógios Swatch estará disponível em swatch.com a partir de 16 de julho, às 14h32 (hora continental portuguesa), e pode ser preenchido e enviado até 21 de julho, às 22h59. De acordo com a marca, os participantes selecionados receberão instruções adicionais sobre como concluir a compra e levantar o relógio numa loja Swatch.