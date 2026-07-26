João Veloso e Diogo Gonçalves juntaram-se, este domingo, a Pedro Rodrigues e Tomás Neves como campeões mundiais de sub-23, em Duisburgo, na Alemanha.

Após a vitória alcançada, no sábado, por Pedro Rodrigues e Tomás Neves na prova de double scull masculino, João Veloso e Diogo Gonçalves sagraram-se neste domingo campeões do mundo nas provas de skiff ligeiro masculino e skiff masculino, respetivamente, elevando para três as medalhas de ouro conquistadas por Portugal nesta edição dos Campeonatos do Mundo.

Na final de skiff de pesos ligeiros (BLM1x), João Veloso percorreu os 2.000 metros em 06.59,96 minutos, impondo-se ao grego Angelos Athanasiadis Kaoudis (07.00,62) e ao cazaque Artem Matussevich (07.01,56), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Diogo Gonçalves assegurou o título de skiff de absolutos (BM1x), com o tempo de 06.54,18 minutos, numa prova na qual o grego Nikolaos Cholopoulos (06.58,14) foi prata, e o dinamarquês August Wisholm (06.58,20) bronze.

O Presidente da República, António José Seguro, já felicitou os remadores. “Este resultado constitui um marco histórico para o remo português e um dos maiores feitos de sempre da modalidade, ao consagrar quatro atletas portugueses campeões do mundo numa mesma edição dos Campeonatos do Mundo de sub-23, expressão da qualidade, consistência e ambição do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos”, realçou Seguro através do portal de internet da Presidência da República.

O Presidente da República enalteceu o “extraordinário desempenho” dos atletas, bem como o “contributo decisivo” da Federação Portuguesa de Remo, dos treinadores, das equipas técnicas e dos clubes, cujo “empenho e dedicação tornaram possível este sucesso de dimensão histórica” para o desporto nacional.

António José Seguro considerou que estas conquistas representam “um motivo de profundo orgulho para todos os portugueses, projetam o nome de Portugal ao mais alto nível da modalidade e constituem um exemplo inspirador para as novas gerações, demonstrando que o talento, o trabalho, a perseverança e a excelência são capazes de conduzir o país aos mais elevados patamares do desporto internacional”.

Luís Montenegro, primeiro-ministro, comentou neste domingo os sucessos do remo, quer de sábado, quer de domingo, aproveitando a mesma mensagem para saudar os campeões de hóquei. “Portugal volta a afirmar-se no desporto internacional”.