O guarda-redes Diogo Costa regressou esta quarta-feira aos treinos do FC Porto, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, depois de ter representado Portugal no Mundial2026 de futebol, comunicaram esta quarta-feira os campeões nacionais.

O capitão portista, recentemente regressado do período de férias, já tinha marcado presença no jogo de apresentação aos sócios, frente ao Aston Villa, no sábado, mas não participou no encontro e apenas se juntou ao restante plantel esta quarta-feira, que gozou de dois dias de folga.

Apesar de já ter retomado os trabalhos, permanecem as dúvidas quanto à continuidade do internacional português, que mantém a camisola 99, não seguindo o apelo do presidente André Villas-Boas em atribuir-lhe a mítica camisola número 2.

Os dragões divulgaram ainda que Cláudio Ramos sofreu uma lesão muscular na coxa direita, o que poderá abrir a porta à titularidade de Diogo Costa já no arranque oficial da época, frente ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal, na Supertaça Cândido de Oliveira.

O encontro está agendado para sábado, às 20h15, no Estádio Cidade de Coimbra, e será arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.