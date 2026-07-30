O Sporting de Braga defende esta quarta-feira em casa uma vantagem de 1-0 sobre os sérvios do Zeleznicar Pancevo, em jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Conferência de futebol.

Em 22 de julho, os bracarenses triunfaram em Pancevo, por 1-0, graças a uma grande penalidade apontada pelo Ricardo Horta, aos 67 minutos.

Caso garanta a qualificação para a terceira pré-eliminatória, cujos jogos estão agendados para 6 e 13 de agosto, o Sporting de Braga vai defrontar os azeris do Neftchi ou os bielorrussos do Dínamo de Minsk.

O Dínamo de Minsk está em clara vantagem na eliminatória, depois de, no primeiro jogo, ter vencido no Azerbaijão, por 4-2.

O encontro entre Sporting de Braga e Zeleznicar Pancevo está marcado para as 20:00, no Estádio Municipal de Braga, e vai ter arbitragem do checo do Dalibar Cerny.