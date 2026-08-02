"Masters of the Universe": 40 anos depois, ainda há lugar para He-Man e o seu tigre tímido?

Há desenhos animados da nossa infância que são um gelado perna de pau e outros que são gemada com açúcar amarelo. Os primeiros resistiram à passagem do tempo, nunca saíram de moda, avançaram na corrida de estafetas intergeracional. E os segundos foram algo circunstancial de um tempo e espaço específico, que não transbordaram para as infâncias que se seguiram. Neste caso: já ninguém come ovo cru com açúcar como nos anos 80 e já ninguém vê episódios do He-Man.

A série animada original He‑Man and the Masters of the Universe estreou-se mundialmente em setembro de 1983 e foi transmitida até 21 de novembro de 1985, resultando em duas temporadas, num total de 130 episódios. Já em Portugal, com o título He-Man e os Donos do Universo, passou na RTP entre 1986 e 1987, sendo transmitida na versão original em inglês com legendas em português. E se agora se fala tanto em desenhos animados criados para venderem merchandising, Masters Of The Universe nasceu em sentido contrário: o nome e conceito vieram da linha de brinquedos da Mattel lançada em 1982, antecedendo os episódios animados.

Ora sendo eu nascida em 1981, He-Man desempenha um papel importante no meu imaginário infantil, especialmente numa altura pré-streaming em que um cachopo via o que estava a dar e pronto, nem interessava se gostava muito. Vi inúmeros episódios (será que até vi mesmo todos?) e sonhei com receber um Castelo de Greyskull no Natal, fantasia nunca concretizada por não ser considerado, tristemente, um brinquedo para meninas. Não me lembro de um único plot de um episódio, apenas de adorar o Skeletor (comprei um já em idade adulta) e o tigre verde que tanto era tímido como virava bad ass.

A verdade é que He-Man nasceu nos anos 80 e morreu nos anos 80, ficando para sempre na gaveta da nostalgia. Quando me ofereci ao meu editor, qual sacrifício no altar do tempo perdido, para ver a versão que 2026 fez chegar ao cinema (e agora à Prime Video), tinha a ideia lírica de que o meu filho de quase 9 anos me acompanhasse nesta demanda. Levei a nega mais rápida da História. A única coisa que o marcou (traumatizou?) foi quando expliquei que era baseado nuns desenhos animados da minha infância que já não existiam, o que levou ao choque: “mas os desenhos animados podem parar de existir?!”. Podem, querido — pelo menos até alguém nos estúdios Amazon MGM achar que pode estar ali uma pipa de massa. Spoiler alert: não estava. O filme arrecadou aproximadamente 113,7 milhões de dólares em todo o mundo, face a um orçamento de produção estimado entre 170 e 200 milhões de dólares. Foi um flop, que só um fenómeno de culto no streaming poderá salvar.

Anunciado inicialmente em 2009, a segunda versão cinematográfica de He-Man (a primeira é de 1987 e só vale a pena se tiverem uma veia masoquista saliente) esteve ligada a vários nomes. O realizador acabou por ser Travis Knight, mais ligado ao mundo da animação. O elenco conta com Nicholas Galitzine (galã de Red, White And Royal Blue) como Príncipe Adam/He-Man, Camila Mendes (Riverdale) como Teela, Idris Elba (Luther) como Duncan/Man-At-Arms e Jared Leto (Dallas Buyers Club) como Skeletor. Tem ainda participações de Alison Brie (Community) como Evil-Lyn e Kristen Wiig (Bridesmaids) na voz de Roboto. A escolha de Leto foi alvo de algo escrutínio, já que o actor e vocalista dos 30 Seconds To Mars ganhou em Hollywood a reputação de “veneno de bilheteira” após uma série de fracassos comerciais de grande visibilidade. Todos seus mais recentes blockbusters de alto orçamento tiveram dificuldades significativas em gerar lucro: Suicide Squad (2016); Morbius (2022); Haunted Mansion (2023); Tron: Ares (2025); Masters of the Universe (2026). Mas aqui, justiça seja feita, a cara nem aparece e a voz está irreconhecível. Podia ser o José Raposo com uma máscara.

Antes de vos arrastar comigo para o que se passa ao longo de duas horas e 24 minutos (sim, o filme é desnecessariamente longo, maleita da qual sofrem a maioria dos filmes de ação/aventura da última década e meia), começo logo por morder a língua: Masters Of The Universe é melhor do que eu pensava. Mais: é melhor do que muita coisa que a Marvel tem regurgitado recentemente. Não é uma obra-prima, calma. Mas Masters Of The Universe sabe que nenhum de nós vai levar este filme a sério e goza com isso. A maior fraqueza do filme é mesmo não levar ainda mais longe esta autoparódia. Devia ter seguido um rumo mais parecido com o lavrado por Barbie, também ele uma adaptação de um brinquedo da mítica Mattel.