Encontramo-lo num pequeno oratório, rodeado de figuras religiosas em alto relevo degradadas pelo tempo e desfiguradas – sinais do abandono que o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra, tem protagonizado ao longo de praticamente duas décadas. De calças brancas às riscas, um casaco vermelho, chapéu, óculos de massa e sandálias, Ragnar Kjartansson ensaia uns acordes numa pequena guitarra. Faz parte de uma performance que irá mostrar pela primeira vez no solo show que traz a Portugal, onde apresenta mais de uma dezena de peças suas.

Antes disso – deve dizer-se – esteve apenas em Lisboa e no Porto, como turista, onde descobriu os famosos rebuçados portugueses Dr. Bayard. Foi deles que retirou o título desta exposição, “não sofra mais”, cunhando esse célebre slogan conhecido em terras lusas. Aí deu-se, explica, um paralelismo inusitado com os temas que têm mapeado a sua obra. O artista islandês, nascido em 1976, em Reiquiavique, cidade onde vive e trabalha, tem desenvolvido um trabalho que deambula entre vários médium, criando instalações de vídeo, performances, desenhos e pinturas que se baseiam em inúmeras referências históricas e culturais.

A sua obra é marcada por uma certa ironia, sendo influenciada pela comédia e tragédia do teatro clássico, e marcadamente sentimental no sentido em que aborda a condição humana no que esta tem de melhor e pior. No lado mais alegre e festivo, há um olhar sobre o que há de mais banal no quotidiano, ao passo que, no que há de sombrio, subsiste uma relação com a tristeza, o luto e o sofrimento. Elementos que fazem afinal parte da vida de cada pessoa, explica ao Observador Carlos Antunes, diretor da Anozero — Bienal de Coimbra, iniciativa criada em 2015 e que, nos anos intercalares organiza um solo show de um artista “de renome internacional”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.