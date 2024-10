Armindo Monteiro, da CIP: "Não vejo que os portugueses sejam contra redução de impostos às empresas. Essa é uma interpretação dos partidos"

Depois de conhecer o Orçamento do Estado para 2025, Armindo Monteiro, o “patrão dos patrões”, defende que foi dado um “sinal positivo” às empresas com a descida de um ponto percentual do IRC, mas que é só o “ponto de partida”. Em entrevista ao Observador, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) critica o que diz ser a “interpretação” de alguns partidos políticos para quem “o projeto de sociedade para Portugal deve penalizar as empresas”. Esse sentimento, diz, “não vemos expresso na sociedade”. “Esta interpretação que os partidos fazem, de que é popular ser contra a redução da tributação exagerada das empresas, confesso que me surpreende”, afirma.

Sobre o IRS Jovem, concorda que “não é uma bala de prata para resolver o problema” da emigração, mas é “importante” para tentar reter os mais jovens. Discorda, porém, que sejam excluídos os jovens de rendimentos mais altos — são esses, segundo argumenta, que mais são “tentados” a sair do país. E reconhece que “pode haver um risco” de a medida fazer com que as empresas contratem jovens com um salário base mais baixo porque sabem que o valor líquido que chega ao trabalhador será maior. “É preciso vigiarmos para que não aconteça.”

Armindo Monteiro pede ainda convergências entre partidos e lamenta que o país esteja “a pagar um preço demasiado caro para assistirmos a estas coreografias políticas”. Sobre o novo acordo de concertação, diz que contém medidas que podem vir a ser “impraticáveis”, como o incentivo fiscal para as empresas que sobem salários ou o prémio de produtividade e desempenho, agora isento de IRS.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A proposta de Orçamento do Estado para 2025 assenta em duas grandes medidas. Uma é o IRC e a descida de um ponto percentual na taxa. As empresas são uma das grandes privilegiadas neste Orçamento?

Esse ponto é muito importante porque está, sobretudo, baseado numa ideia de que a redução dos impostos sobre as empresas não é popular em Portugal. A partir do momento em que há partidos que baseiam a sua não aceitação da redução da tributação, que é reconhecido que é a mais elevada da OCDE, e ainda assim não aceitam reduzir a carga fiscal sobre as empresas, é quase um bocadinho como dizer que a tributação sobre as empresas é para remissão dos pecados das empresas, ou seja, merecem ter uma tributação elevada.

Mas essa carga fiscal é só por via do IRC que se baixa?

Não, não é só por via do IRC, mas é um sinal muito importante. Precisamos de ter a noção de que, neste momento, há investimentos que estão a ser feitos um pouco por todo o mundo e um pouco relocalizados. Alguns que estavam na Rússia ou na Ucrânia, alguns que estavam na China, com estas tensões geoestratégicas, naturalmente houve um despertar no sentido de que não podemos pôr a fábrica num outro extremo do mundo. Esses investimentos, muitos deles, estão a ser relocalizados em países bem próximos de nós.

Uma taxa de 20% traz investimento estrangeiro para Portugal?

Não traz. É precisamente esse o ponto, é que precisávamos de um sinal de que realmente somos competitivos do ponto de vista tributário. Ora, qual é o empresário que, podendo escolher um conjunto de países mais próximos até do pulmão económico, que é a Alemanha ou a Irlanda, vai escolher um país periférico como Portugal? Sobretudo porque essas multinacionais normalmente não se preocupam, não têm o foco no mercado doméstico, produzem para uma escala global.

Mas então o que o levou a assinar um acordo de rendimentos assente na descida de um ponto percentual da taxa de IRC?

É um sinal. É importante termos bem esta noção. Vivemos hoje um momento excecional. Este momento excecional exigiu da CIP uma reflexão interna muito forte e devo dizer que, depois de toda essa discussão, a decisão foi tomada por unanimidade. A direção são 45 membros, o conselho geral são 71. E, ainda assim, esta decisão foi tomada por unanimidade, no sentido de darmos um sinal de compromisso para o início de uma solução. Ou seja, entendemos que isto é um ponto de partida, não é um ponto de chegada.