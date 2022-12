Carlos Moedas é taxativo: “Se túneis de drenagem já existissem, cheias não teriam acontecido.” Em entrevista à SIC Notícias na passada quinta-feira, o presidente da Câmara de Lisboa depositou todas as esperanças num plano apresentado ainda no tempo de Carmona Rodrigues, retomado por António Costa e que agora deverá ser concluído no mandato do presidente do PSD: dois túneis subterrâneos que deverão ajudar a escoar toda a água que se acumula à superfície em tempos de chuvas rápidas, inesperadas e de grande concentração.

Os especialistas, porém, deixam avisos. Em declarações ao Observador, tanto a arquiteta paisagista Maria Matos Silva, professora da Universidade de Lisboa, como Joaquim Poças Martins, especialista em engenharia hidráulica da Universidade do Porto, consideram que o futuro passa pela implementação de soluções mistas, que combinem a engenharia do cimento com o aproveitamento da natureza. “Não se deve investir numa só estratégia”, decreta Matos Silva. “Não podemos só gerir o fenómeno das cheias. Temos de gerir a água no seu todo, o bom e o mau.”

Em comum, ambos defendem uma ideia: os tempos em que se combatiam as inundações roubando terreno à água acabaram. “A água vai sempre buscar o que é dela”, afirma Poças Martins. “Mais vale gastar dinheiro a tirar as pessoas do perigo do que a defender as pessoas do perigo.”

É essa mudança de paradigma que começa a acontecer em muitos outros países, onde as medidas para lidar com as cheias estão em transformação. Os sistemas de diques e barragens em tempos popularizados pelos Países Baixos são vistos agora como insuficientes até pelas autoridades neerlandesas. As soluções naturais e de raízes como “as cidades esponja” criadas na China só resultam em urbanizações construídas de raiz. O que sobra então? Os sistemas mistos, onde a engenharia e a arquitetura dão o seu melhor e combinam cimento com natureza para encontrar as melhores soluções. É o caso de cidades como Barcelona e Copenhaga, que se definem como modelos do futuro com os quais a Grande Lisboa pode aprender.

