Futebolista, treinador e "amante do belo": as histórias da coleção de arte de Artur Jorge, antes do leilão final

O leilão da Veritas, dia 30 de junho com hora marcada para as 19h, está a ser divulgado em todas as plataformas internacionais e tem uma capacidade invulgar de atrair clientes de todas as partes do globo. França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos da América, nalguma Ásia também, mas sobretudo na Europa. Tem um grupo de peças internacionais que falam aos colecionadores atentos aos leilões da Veritas, colecionadores bem informados, que procuram coisas boas. E um núcleo para aqueles que principiam agora a interessar-se por arte e que engloba por exemplo obra gráfica, menos conceptual e mais acessível em termos de linguagem.

“Esta é uma coleção de alguém que é apaixonado por arte. O Artur Jorge tinha um amor e um interesse pela arte que eram completamente genuínos, não tinha nada a ver com uma questão de status nem nada disso. Esta era a coleção de um homem viajado, interessado e que gostava de aprender sobre arte”, descreve Igor Olho Azul.

Helena diz de outra maneira. “O meu marido sempre foi uma pessoa low profile no futebol, foi um jogador brilhante, e teve um sucesso enorme enquanto treinador. Ele foi para Coimbra estudar, não foi jogar. Foi estuda Filologia Germânica, depois, como gostava de futebol e jogava nos juniores do Porto, juntou o útil ao agradável, jogava na Académica e estudava na Faculdade de Letras de Coimbra. Hoje em dia isto acontece pouco. Conheci alguns jogadores em Paris que faziam o mesmo, que estudavam no final das carreiras… É uma carreira muito exigente do ponto de vista físico e é uma carreira muito curta. Nada disto é comum, mas o meu marido não fazia parte da tribo do futebol, tinha amigos no futebol mas não era uma pessoa que fosse muito de ir a festas, de dar entrevistas, de fazer programas de televisão, de fazer comentários, isso foi uma coisa que ele nunca fez e que se recusava a fazer. ‘Enquanto eu treinar, não vou comentar o trabalho dos meus colegas’, nunca fez aquele interregno que muitos outros faziam, que quando não tinham clube para treinar iam para a televisão comentar, nunca o fez. Tudo isso tem a ver com a educação dele, com a sua formação e com aquilo que ele considerava a sua ética e a sua estética. Dizia muitas vezes: ‘isso não é bonito, não faço.’”

Continua Helena Melo Teixeira: “Tudo isso também o marginalizou um bocado, diziam que ele era snob, que ouvia música clássica quando os jornalistas comentavam o seu trabalho para não se incomodar, o que era completamente verdade. Ele gostava de música clássica e não precisava que comentassem o jogo para ele, pois estava a vê-lo também. Não era com nenhuma intenção ofensiva, nem nada de pejorativo em relação à classe dos jornalistas. Era uma pessoa que tinha muitos interesses, tinha muitos afetos e tinha muita vontade de crescer e de alimentar o seu gosto pelas coisas bonitas, como ele dizia. As pessoas às vezes riam-se quando ele dizia ‘vamos fazer coisas bonitas’, mas era verdade. Nunca foi um pai educador, nem um pai repressivo, para isso estava lá a mãe, como é óbvio, mas deixou como legado o querer deixar o gosto pelo belo, pelo bom, pelo bonito, nem que fosse aquilo de que ele gostava e estimava. Era o que ele podia dizer: ‘venham ouvir isto tão bonito, já viram aquilo que bonito, leiam aquele poema maravilhoso’. Ele fazia festinhas aos quadros. Não se pode tocar com a mão? Pode, pode, dizia ele, isto é um óleo que dura não sei quantas centenas de anos. Às vezes à noite ouvíamos barulho e era ele com um cabo de vassoura a endireitar um quadro que estava ligeiramente torto. Esse é o grande legado dele do ponto de vista humano. Era um homem de cultura, era um homem com muita sensibilidade.”

É essa sensibilidade que as obras que passaram por ele transmitem, as obras que passaram por ele e que por ele “foram muito amadas e estimadas”, conclui Helena Melo Teixeira.