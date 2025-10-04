La Féria: "Há companhias apoiadas pelo Estado, as outras é como se não existissem. Não se olha à qualidade, mas se é de esquerda ou direita"

Disse em tempos que o seu melhor espetáculo tinha sido a Marquesa de Sade, em 1983, na Casa da Comédia.

Mas depois já fiz tanto…

Precisamemte. Por isso lhe pergunto agora: qual foi o melhor espetáculo que fez?

O próximo (risos). Não, mas há um espetáculo que me orgulha muito, o My Fair Lady [2002]. É considerada, até internacionalmente, como uma das melhores encenações, é dada nas escolas da América, nas escolas de teatro, nas escolas de teatro como uma maneira de fazer um musical, sem ser aquele modelo tipo made in Broadway.

Não foi nas audições para esse espetáculo que rejeitou o candidato Pedro Passos Coelho?

Exatamente! Mas ele era um bom cantor! Eu é que estava à procura de um tenor e ele era barítono. Nós consideramos muito pouco, mas ser ator de musical é muito, muito difícil.

É a arte total?

Sim, tem que ser quase uma atleta, tem que ter uma belíssima voz, tem que saber representar, tem que saber cantar. É o grau sublime do ator.

É-lhe reconhecido o mérito de ter trazido para Portugal grandes musicais.

Sim, e de ter feito uma escola de atores.

Estranha que isso não tenha criado concorrência?

Sim, mas há jovens muito bons, esta nova geração está muito bem preparada. Dia 8 já tenho outra audição. Faço sempre audições. Estou sempre à procura. Aliás, muitos dos atores que agora estão no Politeama vieram da escola de verão. São três a quatro meses de aulas diárias, e daí tiro muitos atores que agora até são protagonistas deste espetáculo.

No documentário diz ser um “sobrevivente”. Todas as histórias de sobrevivência têm um lado sombra.

O lado sombra é a falta de dinheiro. É ter de pagar todos os meses a uma companhia muito grande e enchermos a casa. É difícil no país onde a cultura não é uma primeira necessidade encher todos os dias, durante meses, 700 lugares. Nós temos essa condenação: se não enchemos não temos dinheiro para a próxima peça.

Acredita que o teatro devia ser ou não apoiado pelo Estado?

Devia ser muito mais apoiado pelo Estado. Mas isso quase não existe. Há companhias apoiadas pelo Estado e depois as outras são olhadas como se não existissem. O teatro, essas coisas, estão demasiadamente politizadas. Não se olha à qualidade artística, mas se é de esquerda ou de direita. Eu nunca pertenci a nenhum [lado] e não vou até ao fim pertencer.

Mas com certeza terá um posicionamento, só não o partilha…

Acho que foi o Victor Hugo que disse que qualquer artista se interessa pelos valores fundamentais do homem, pela igualdade e pela fraternidade. Não acredito em artistas que não estejam ligados ao país onde vivem, à sociedade em que vivem. Nos espetáculos sou muito claro nas minhas posições.

Nas revistas que faz há muita crítica social e política.

É o que me apaixona nesse espetáculo, que também é um espetáculo mal visto e é um dos espetáculos mais genuinamente portugueses, onde passaram os melhores autores, os melhores atores, os melhores cenógrafos, os melhores bailarinos…

Ainda há preconceito com a revista?

Ui, muito preconceito. Sobretudo na classe, digamos, jornalística e na classe mais elitista. Há muito, muito preconceito. Portugal ainda é um país muito preconceituoso. Gostamos de pôr tudo em gavetas. Eu nunca gostei de estar encerrado em gavetas.

Os atores com quem trabalha definem-no sempre como exigente.

A qualidade é exigência. Você tem de exigir a si próprio e exigir aos outros. Como jornalista também vai exigir de si o melhor.

A única vez que escreveu sobre si, para uma personagem, chamou-lhe La Fúria.

(risos) Pois foi.

É justo dizer que tem mau feitio?

Eu acho que é. Não acha? (dirige-se ao assistente). Tenho, tenho mau feitio. Aliás, não tenho mau feitio, tenho uma enorme exigência. Uma pessoa que dê muito quando vê os outros que não dão nada fica furioso. É isso que me faz ser exigente quando vejo um bom ator. Aliás, dei-me sempre bem com os bons atores, com os bons técnicos e os bons produtores. Porque eles também me apresentam uma enorme qualidade. Têm a mesma insatisfação que eu tenho. Ao fim ao cabo sou um insatisfeito, quero sempre mais.