O talento não herdado, os testes beep, o boné para não ser reconhecido. Froholdt, o viking que chegou para correr mais do que todos

Quando Victor Froholdt foi anunciado como reforço do FC Porto, no final de julho e depois de Gabri Veiga, Borja Sainz, Dominik Prpic e João Costa, os pontos de interrogação atropelavam-se. E quase todos estavam relacionados com números: os números do valor da transferência, os números da idade do jogador, o número da tão importante posição que tinha de desempenhar em campo. Menos de um ano depois, Victor Froholdt conquistou todos os pontos finais.

O médio dinamarquês, o primeiro dinamarquês a jogar no FC Porto, chegou com apenas 19 anos, acabado de cumprir a primeira internacionalização pela Dinamarca, e custou uns surpreendentes 20 milhões de euros fixos com mais dois milhões em objetivos. Um jogador imberbe, aparentemente desconhecido à exceção de um insistente interesse do Eintracht Frankfurt, tornava-se a contratação mais cara do verão de um clube que até há pouco tempo parecia não ter qualquer margem para investimentos. Mais do que isso, tornava-se uma aparente substituto para Richard Ríos, que foi parar ao Benfica, e Kenneth Taylor, demasiado caro para roubar ao Ajax.

O que poucos sabiam, na altura, era que o FC Porto tinha acabado de contratar um dos melhores jogadores da Primeira Liga. Impressionou no primeiro estágio de pré-época, na Áustria, destacando-se do grupo ao ser dos primeiros a sair do autocarro, dos primeiros a entrar no balneário e dos primeiros a chegar ao relvado. Fez o golo da vitória na apresentação oficial aos sócios, contra o Atl. Madrid no Estádio do Dragão, e nem o facto de o dia ter ficado marcado pela contratação-surpresa de Luuk de Jong lhe retirou protagonismo. Victor Froholdt, o novo médio que é uma espécie de híbrido entre um 6 e um 8, tinha chegado para ficar.