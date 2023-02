Afonso Jesus tem 25 anos acabados de fazer. A dimensão do palmarés que já transporta no futsal, porém, deixa muitos veteranos roídos de inveja: conquistou o Europeu, o Mundial e a Finalíssima com a Seleção Nacional, sendo parte integrante de uma geração que fez história na modalidade e que promete continuar a lutar por todas as provas internacionais. No clube, contudo, a narrativa tem sido diferente.

[Ouça aqui, na íntegra, a entrevista de Afonso Jesus à Rádio Observador]

