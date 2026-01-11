1 O que é a eco-ansiedade? É uma resposta emocional adaptativa à crise climática e à degradação ambiental. Traduz-se por preocupação, medo, raiva, tristeza ou culpa, sentimentos que flutuam entre extremos que, por um lado, podem levar ao envolvimento na causa climática ou, por outro, a emoções difíceis de gerir devido à sua intensidade. Em todo o caso, não é preciso haver uma exposição direta a eventos extremos, como cheias, secas, incêndios, para sentir eco-ansiedade. Basta a simples perceção do fenómeno através da exposição contínua a informações e notícias transmitidas pela comunicação social. Para Teresa Raquel Pereira, doutorada em Psicologia Aplicada, que coordenou o guia digital Teenager Climate Guide, que integra várias reflexões sobre a crise climática, a eco-ansiedade tem sido utilizada como termo chapéu para várias respostas emocionais. “É um termo associado maioritariamente à antecipação dos efeitos da crise climática e da degradação ambiental, mas pode surgir também após a exposição direta a um fenómeno extremo.”

2 Como se manifesta? Através de emoções — sobretudo medo, raiva, culpa, frustração, desespero ou todas em simultâneo — que surgem em resposta a pensamentos ou informações sobre a crise climática e a degradação ambiental. “Engloba também sentimentos de impotência, revolta com a inação, preocupação com o futuro. Poderá ter um efeito mobilizador e envolver os indivíduos em comportamentos pro ambientais.” Na eco-ansiedade há uma maior preocupação e recorrente procura de informações sobre o tema com implicações nas rotinas diárias, nomeadamente alterações no sono ou no desempenho escolar e ou profissional. No entanto, também pode acontecer que pessoas que expressam preocupação relativamente às alterações climáticas, quando questionadas sobre o assunto, não se envolvam de uma forma que se torne prejudicial à vida diária.

3 A eco-ansiedade é uma doença mental? Não. Não é uma condição clínica e não deve ser rotulada como doença mental, uma vez que se trata de uma resposta esperada face às ameaças ecológicas que o mundo enfrenta e que a humanidade não consegue controlar. Isto gera quase um paradoxo, segundo Teresa Raquel Pereira, na medida em que, por um lado, não é um diagnóstico clínico, e se se falar nisso, “estigmatiza-se a população e desresponsabiliza-se sociedade”. Mas o facto de não ter um diagnóstico clínico não quer dizer que não seja real, porque é, de facto, e há cada vez mais situações que o confirmam. A psicóloga e investigadora inglesa Caroline Hickman sugere inclusivamente que se possa pensar na eco-ansiedade como uma forma de eco-empatia, eco-compaixao ou eco-cuidado, uma vez que as emoções e sentimentos traduzem uma particular conexão, preocupação e cuidado com o planeta.

4 Quais os impactos na saúde mental? São vários. Sabe-se que pessoas com problemas prévios de saúde mental se encontram entre os grupos mais vulneráveis à eco-ansiedade. E quando esta interfere significativamente na vida diária, recomenda-se acompanhamento psicológico. Eis algumas consequências: Respostas emocionais: sofrimento emocional, frustração, luto, preocupações com o futuro;

Alterações fisiológicas e psicológicas: problemas de sono, vulnerabilidade do sistema imunitário, diminuição do bem-estar e agravamento de condições de saúde mental prévias;

Condições de saúde mental: ansiedade e depressão, stress pós-traumático, ideação suicida, abuso de substâncias;

Diminuição do bem-estar por via da degradação das relações sociais, violência e desconexão dos sistemas de apoio social.

5 Como lidar então com essas emoções? Em primeiro lugar, expressar o que se sente e procurar validar essas emoções junto de familiares e amigos ou através da escrita, pintura ou outras atividades artísticas (porque são atividades que criam foco, bem-estar e favorecem a regulação emocional). O exercício físico, jogos, caminhadas e atividades em família ao ar livre promovem um vínculo afetivo com o lugar, intensificando o envolvimento ativo na proteção do meio ambiente. “Para pessoas com maior vinculação à natureza isto pode, no entanto, significar confrontação com ameaça e exacerbar o estado emocional”, alerta Teresa Raquel Pereira. Resulta para uns, não funciona para outros. Conversar sobre o tema e alterar padrões de consumo informativo também pode ajudar. A família é sempre importante. “No dia a dia, os pais são também chamados a apoiar os jovens na gestão emocional, ouvindo, valorizando e apoiando e promovendo uma vez mais o envolvimento em ações que não só desenvolvam sentido de autoeficácia individual e coletiva, mas também contribuam efetivamente para a ação climática.” Os professores também têm aqui um papel ao identificarem novas formas de tornar a ação climática relevante para os mais jovens, estimulando a componente afetiva, através de formas de expressão artística, por exemplo. Com crianças, é importante partir do conhecimento que já têm, fazer perguntas, mostrar disponibilidade para discutir, não usar linguagem e imagens alarmistas e falar de forma fundamentada. “Devemos estar atentos, conhecer o fenómeno, saber que não é uma condição clínica, mas que pode interferir significativamente com a vida diária dos indivíduos, validar emoções, sublinhando o carácter de empatia e incentivar a ação”, defende a psicóloga.

6 É um fenómeno novo? O termo “eco-ansiedade” ganhou força com a publicação de um relatório da Associação Americana de Psicologia em 2017, em que a é caraterizada como sendo um medo crónico da destruição ambiental. A partir de 2018, particularmente com as intervenções públicas da ativista sueca Greta Thunberg, em que partilhava a sua ansiedade associada às alterações climáticas, o termo tornou-se mais popular e foi alvo de um maior número de estudos.