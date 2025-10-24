Imagens partilhadas nas redes sociais mostram um peluche de Tinky Winky, o Teletubby roxo que protagoniza o desenho animado infantil com o mesmo nome, destruído e com o que parece ser um explosivo no interior do boneco, com uma carga e fios. Nas legendas das várias publicações, alega-se que as imagens foram capturadas na Faixa de Gaza em meados de outubro, nos dias a seguir a ter sido assinado um cessar-fogo que levou à retirada do Exército israelita de partes do enclave palestiniano.

“A Defesa Civil de Gaza afirma que as Forças de Defesa de Gaza [sic] deixaram artefatos explosivos escondidos em brinquedos de crianças”, lê-se numa das publicações, numa referência às Forças de Defesa de Israel (IDF), o Exército israelita. Noutras publicações, lê-se que os brinquedos “foram plantados deliberadamente para causar mais vítimas, principalmente crianças”. Apesar de as imagens mostrarem apenas o boneco roxo com um dispositivo explosivo improvisado, algumas legendas falam ainda em explosivos encontrados em “latas de comida”.

A imagem partilhada é verdadeira. Porém, não foi capturada em Gaza em 2025, mas no Iémen em 2018. A fotografia que circula nas redes sociais é uma captura de ecrã de um vídeo no Youtube, publicado a 25 de julho de 2018 pelo Project Masam, um grupo humanitário financiado pela Arábia Saudita que se dedica a fazer desminagem e limpeza de restos de explosivos de guerra e explosivos não detonados no Iémen. No vídeo, uma pessoa destrói o boneco, mostrando o dispositivo improvisado no seu interior.

Contudo, vários meios de comunicação árabes, citados pela DW, relataram que a Defesa Civil de Gaza, pela voz do diretor de Assuntos Humanitários, Mohammed Al-Mugheer, declarou realmente ter encontrado bonecos e latas de comida com explosivos em zonas ocupadas pelas forças israelitas durante a ofensiva dos últimos dois anos do enclave.

Não sendo possível verificar noutros meios a veracidade das declarações agora atribuídas a Al-Mugheer, Israel é acusada de já ter utilizado esta estratégia em conflitos passados. Um relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento do Reino Unido de 2000 dá conta de “bombas por explodir e até brinquedos armadilhados” encontrados no sul do Líbano, depois de “alegadamente terem sido deixados cair” pela Força Aérea israelita no local.

A estratégia é relativamente comum. Além do Líbano ou do Iémen (onde o Teletubby em particular foi encontrado), também há relatos de o Estado Islâmico ter utilizado brinquedos armadilhados no Iraque ou a Rússia na Ucrânia.

Conclusão

As imagens partilhadas no Facebook não mostram um peluche deixado deliberadamente pelo Exército israelita na Faixa de Gaza. As fotografias são capturas de ecrã de um vídeo de 2018 gravado por uma organização de desminagem no Iémen. Contudo, as declarações nas legendas das publicações, atribuídas à Defesa Civil de Gaza são confirmadas por meios de comunicação árabes. A utilização de brinquedos armadilhados é uma prática de guerra relativamente comum, mas não há relatos independentes que confirmem que tenha sido utilizada por Israel na Faixa de Gaza ao longo dos últimos dois anos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: As principais alegações do conteúdo têm algumas imprecisões factuais. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.