O anúncio começou a circular nas redes sociais: Paul McCartney e Ringo Starr, os dois elementos dos Beatles que ainda estão vivos, vão regressar à estrada, juntos, numa tour mundial que começa em Liverpool, cidade natal da banda, e segue para Nova Iorque, Tóquio, Sydney, São Paulo, Berlim e Londres. O cartaz associado mostrava uma fotografia de ambos e dava conta da tour “Paz e Amor”, que seria feita em honra dos restantes elementos dos Beatles, John Lennon e George Harrison.

Tudo começou com uma publicação numa página de Facebook chamada Rock & Roll Universe, em que se dava conta de que, “pela primeira vez desde 1970, Paul McCartney e Ringo Starr [estariam] a levar os Beatles de volta aos palcos nos Estados Unidos” — “Para os milhões que cresceram com a música [dos Beatles], isto é mais do que um concerto – é uma oportunidade de reviver a banda sonora da sua juventude. Emocionante, histórico e inesquecível — a Beatlemania está novamente viva”, podia ler-se, acrescentando que os pormenores dos concertos podiam ser vistos num vídeo.

Após essa publicação, seguiram-se dezenas de outras com outras alegadas informações, mais locais por onde a tour iria passar, cartazes e anúncios direcionados para os fãs dos Beatles. Mas é tudo mentira, até os cartazes produzidos por inteligência artificial — de tal forma que no cartaz usado na publicação original há um terceiro braço do vocalista que surge longe do corpo de Ringo Starr. Uma pesquisa num detetor de imagens de inteligência artificial conclui que a fotografia é apenas “3% real”.

Há mais dois pormenores que desmontam a teoria: nem Paul McCartney nem Ringo Starr fizeram qualquer anúncio em páginas ou plataformas oficiais a dar conta de uma nova tour e nenhum órgão de comunicação fidedigno deu a notícia. Uma tour de Paul McCartney e Ringo Starr — mais ainda para homenagear os elementos dos Beatles que morreram — teria valor de notícia a nível mundial e estaria presente na esmagadora maioria dos jornais, rádios e televisões.

Conclusão

É falso que Paul McCartney e Ringo Starr vão realizar uma tour mundial em homenagem a John Lennon e George Harrison, os dois elementos dos Beatles que já morreram. Os artistas não anunciaram qualquer concerto e não há notícias sobre o caso, o que, tendo em conta do mediatismo da banda, seria impensável. Além disso, a imagem do post original foi feita por inteligência artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.