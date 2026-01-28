E por hoje é tudo! Equipas portuguesas somaram mais duas vitórias na Europa, com o Sporting a vencer em Bilbau e a entrar direto nos oitavos e o Benfica a bater o Real Madrid na Luz para chegar ainda ao playoff. Voltamos amanhã para seguir a última jornada da Liga Europa, com FC Porto-Rangers e Go Ahead Eagles-Sp. Braga (20h). Até lá, boa noite!