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    23:50
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! Equipas portuguesas somaram mais duas vitórias na Europa, com o Sporting a vencer em Bilbau e a entrar direto nos oitavos e o Benfica a bater o Real Madrid na Luz para chegar ainda ao playoff. Voltamos amanhã para seguir a última jornada da Liga Europa, com FC Porto-Rangers e Go Ahead Eagles-Sp. Braga (20h). Até lá, boa noite!

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    23:48
    Bruno Roseiro

    Os resultados da última jornada da Champions

    Os resultados da última jornada da Champions, com o empate entre o campeão europeu PSG e o Newcastle a colocar ambas as equipas no playoff

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    23:47
    Bruno Roseiro

    Benfica vai jogar com Real ou Inter no playoff e pode cruzar nos oitavos com o Sporting: como ficaram as contas da Champions

    Golos nos descontos de Alisson e Trubin carimbaram triunfos épicos das equipas portuguesas. Sporting vai direto para os oitavos em sétimo, Benfica vai defrontar Real ou Inter e pode cruzar com leões.

    Benfica vai jogar com Real ou Inter no playoff e pode cruzar nos oitavos com o Sporting: como ficaram as contas da Champions

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    23:47
    Bruno Roseiro

    Benfica vai defrontar Real Madrid ou Inter no playoff

    Benfica terminou em 24.º com o golo milagroso de Trubin no oitavo minuto de descontos, podendo agora reencontrar o Real Madrid ou o Inter no playoff de acesso aos oitavos

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    23:46
    Bruno Roseiro

    Sporting qualificado de forma direta entre a armada inglesa

    Sporting conseguiu a qualificação direta para os oitavos com vitória por 3-2 em Bilbau, juntando-se a Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea e Manchester City

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    23:41
    Bruno Roseiro

    Mais vitórias, mais golos, mais tudo: um Sporting para a história na Champions que ao 18.º jogo ganhou em Espanha

    Golo de Alisson nos descontos qualificou Sporting de forma direta para os oitavos e consolidou a melhor campanha do clube na Champions. “Não há palavras, jogadores são incríveis”, elogia Rui Borges.

    Mais vitórias, mais golos, mais tudo: um Sporting para a história na Champions que ao 18.º jogo ganhou em Espanha

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    23:41
    Bruno Roseiro

    O resumo do Athl. Bilbao-Sporting, em números

    O resumo do Athl. Bilbao-Sporting, em números: leões começaram mal, recuperaram e terminaram por cima com o golo da vitória marcado nos descontos

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    22:59
    Mariana Fernandes

    "Tenham calma porque o Benfica vai perder, vão poder matar-nos outra vez." Mourinho lembra "noite histórica", mas continua a pedir respeito

    O treinador encarnado mostrou-se naturalmente muito satisfeito com a primeira vitória da carreira contra o Real Madrid, elogiou o golo do “grandão” e pediu “um bocadinho de respeito” com os jogadores.

    “Tenham calma porque o Benfica vai perder, vão poder matar-nos outra vez.” Mourinho lembra “noite histórica”, mas continua a pedir respeito

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    22:41
    Bruno Roseiro

    Pedro continua a ser a melhor bússola do Casio de 20 euros que ganhou à Mamede (a crónica do Athl. Bilbao-Sporting)

    Após uma primeira parte errática e incaracterística com mais uma lesão muscular à mistura, entrada de Pote mudou o Sporting, mudou o jogo e mudou a história em Espanha com dedicatória especial (2-3).

    Pedro continua a ser a melhor bússola do Casio de 20 euros que ganhou à Mamede (a crónica do Athl. Bilbao-Sporting)

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    22:28
    Mariana Fernandes

    Não se pode falar em milagres quando tudo se fez para que fosse real (a crónica do Benfica-Real Madrid)

    O Benfica nunca quis outra coisa que não a vitória, marcou quatro golos ao Real Madrid e foi recompensado com o playoff da Liga dos Campeões quando estava eliminado a segundos do apito final (4-2).

    Não se pode falar em milagres quando tudo se fez para que fosse real (a crónica do Benfica-Real Madrid)

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    22:12
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais do Benfica-Real Madrid

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    22:04
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Benfica vence Real Madrid na Luz (4-2)

    Fim do jogo! O Benfica vence o Real Madrid na Luz e está apurado para o playoff da Liga dos Campeões pela diferença de um golo. Schjelderup, Pavlidis, Trubin e Mbappé marcaram os golos da partida (4-2)

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    98'
    Mariana Fernandes

    Golo do Benfica!

    Está feito o quarto dos encarnados! Inacreditável! Marca Trubin! O guarda-redes subiu à grande área do Real Madrid para o último lance do jogo, um livre na direita, e saltou mais alto do que todos os outros para cabecear e bater Courtois.

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    93'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Benfica

    Saem Pavlidis e Schjelderup, entram Ivanovic e António Silva.

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    21:57
    Tiago Gama Alexandre

    As contas finais do Benfica

    Terminados os restantes jogos, a última vaga no playoff vai ser disputada entre Benfica e Marselha. As águias precisam de marcar. Por outro lado, o Real Madrid está a um golo de entrar no top 8.

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo em San Mamés! 2-3 para o Sporting

    Final do jogo em San Mamés! Sporting vence Athl. Bilbao com uma remontada épica carimbada nos descontos para o 3-2 e está nesta altura no top 8 da classificação final da Champions

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    92'
    Mariana Fernandes

    Raúl Asencio é expulso!

    Segundo cartão amarelo para Raúl Asencio, por falta sobre Leandro Barreiro. O central é expulso e o Real Madrid vai acabar o jogo em inferioridade numérica.

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    90'
    Mariana Fernandes

    Cinco minutos de tempo extra para jogar na Luz.

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    90'
    Bruno Roseiro

    Golo do Sporting! 2-3 por Alisson

    E é golo do Sporting! Alisson faz o 3-2 nos descontos numa recarga a defesa de Unai Simón e faz a remontada!

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    21:52
    Tiago Gama Alexandre

    Sporting a um golo dos oitavos

    Assim como o Benfica no caso do apuramento para o playoff, o Sporting também está a um golo de ser feliz, no caso de se apurar diretamente para os oitavos de final.

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