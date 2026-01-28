Momentos-chave
- As estatísticas finais do Benfica-Real Madrid
- Final da partida! Benfica vence Real Madrid na Luz (4-2)
- Golo do Benfica!
- Final do jogo em San Mamés! 2-3 para o Sporting
- Raúl Asencio é expulso!
- Golo do Sporting! 2-3 por Alisson
- Benfica a um golo do apuramento
- Penálti para o Sporting revertido pelo VAR
- Luis Suárez marca mas golo é anulado
- Ajax empata e Benfica entra no top 24 pela primeira vez
- Golo do Real Madrid!
- Golo do Sporting! 2-2 por Francisco Trincão
- Golo do Benfica!
- Gelson Martins adianta o Olympiacos em Amesterdão (e complica missão do Benfica)
- Arranca a segunda parte do Benfica-Real Madrid!
- E volta a rolar a bola no San Mamés, início da segunda parte
- Intervalo! Benfica está a vencer o Real Madrid (2-1)
- Golo do Benfica!
- Intervalo no San Mamés! 2-1 para o Athl. Bilbao
- Grande penalidade para o Benfica!
- Golo do Benfica!
- Golo do Athl. Bilbao! 2-1 por Guruzeta
- Golo do Real Madrid!
- Não há penálti na Luz!
- Grande penalidade para o Benfica!
- Golo do Sporting! 1-1 por Diomande
- Vitinha adianta o PSG com um golaço!
- Golo do Athl. Bilbao! 1-0 por Sancet
- Kairat empata com golo português!
- E rola a bola no San Mamés, início do Athl. Bilbao-Sporting
- Começa o Benfica-Real Madrid!
- Trio no PSG, dupla no Man. City e vários portugueses em campo na Alemanha
- Rui Borges faz duas alterações na equipa inicial
- Os onzes iniciais de Athl. Bilbao e Sporting
- Os onzes iniciais de Benfica e Real Madrid
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! Equipas portuguesas somaram mais duas vitórias na Europa, com o Sporting a vencer em Bilbau e a entrar direto nos oitavos e o Benfica a bater o Real Madrid na Luz para chegar ainda ao playoff. Voltamos amanhã para seguir a última jornada da Liga Europa, com FC Porto-Rangers e Go Ahead Eagles-Sp. Braga (20h). Até lá, boa noite!
The road to Budapest ????#UCL pic.twitter.com/3rNdxy6Rys
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026
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Os resultados da última jornada da Champions
Os resultados da última jornada da Champions, com o empate entre o campeão europeu PSG e o Newcastle a colocar ambas as equipas no playoff
How many did you get right? ????#UCL pic.twitter.com/dt03ugqshQ
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026
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Benfica vai jogar com Real ou Inter no playoff e pode cruzar nos oitavos com o Sporting: como ficaram as contas da Champions
Golos nos descontos de Alisson e Trubin carimbaram triunfos épicos das equipas portuguesas. Sporting vai direto para os oitavos em sétimo, Benfica vai defrontar Real ou Inter e pode cruzar com leões.
Benfica vai jogar com Real ou Inter no playoff e pode cruzar nos oitavos com o Sporting: como ficaram as contas da Champions
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Benfica vai defrontar Real Madrid ou Inter no playoff
Benfica terminou em 24.º com o golo milagroso de Trubin no oitavo minuto de descontos, podendo agora reencontrar o Real Madrid ou o Inter no playoff de acesso aos oitavos
See your club? ????#UCL pic.twitter.com/vwBYAqd0Ii
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Sporting qualificado de forma direta entre a armada inglesa
Sporting conseguiu a qualificação direta para os oitavos com vitória por 3-2 em Bilbau, juntando-se a Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea e Manchester City
Champions League journey continues ✅#UCL pic.twitter.com/j6skDC3eIU
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Mais vitórias, mais golos, mais tudo: um Sporting para a história na Champions que ao 18.º jogo ganhou em Espanha
Golo de Alisson nos descontos qualificou Sporting de forma direta para os oitavos e consolidou a melhor campanha do clube na Champions. “Não há palavras, jogadores são incríveis”, elogia Rui Borges.
Mais vitórias, mais golos, mais tudo: um Sporting para a história na Champions que ao 18.º jogo ganhou em Espanha
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O resumo do Athl. Bilbao-Sporting, em números
O resumo do Athl. Bilbao-Sporting, em números: leões começaram mal, recuperaram e terminaram por cima com o golo da vitória marcado nos descontos
⚽️ FINAL ✅
???????? Athletic 2 – 3 Sporting ????????
◉ ÉPICO Sporting: nunca tinha vencido em Espanha, esteve a perder 2x após uma primeira parte desastrosa mas foi buscar forças, inspiração e Alisson, para uma reviravolta que vale o primeiro apuramento directo português da era "fase de… pic.twitter.com/9Eb3XRfRUn
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"Tenham calma porque o Benfica vai perder, vão poder matar-nos outra vez." Mourinho lembra "noite histórica", mas continua a pedir respeito
O treinador encarnado mostrou-se naturalmente muito satisfeito com a primeira vitória da carreira contra o Real Madrid, elogiou o golo do “grandão” e pediu “um bocadinho de respeito” com os jogadores.
“Tenham calma porque o Benfica vai perder, vão poder matar-nos outra vez.” Mourinho lembra “noite histórica”, mas continua a pedir respeito
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Pedro continua a ser a melhor bússola do Casio de 20 euros que ganhou à Mamede (a crónica do Athl. Bilbao-Sporting)
Após uma primeira parte errática e incaracterística com mais uma lesão muscular à mistura, entrada de Pote mudou o Sporting, mudou o jogo e mudou a história em Espanha com dedicatória especial (2-3).
Pedro continua a ser a melhor bússola do Casio de 20 euros que ganhou à Mamede (a crónica do Athl. Bilbao-Sporting)
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Não se pode falar em milagres quando tudo se fez para que fosse real (a crónica do Benfica-Real Madrid)
O Benfica nunca quis outra coisa que não a vitória, marcou quatro golos ao Real Madrid e foi recompensado com o playoff da Liga dos Campeões quando estava eliminado a segundos do apito final (4-2).
Não se pode falar em milagres quando tudo se fez para que fosse real (a crónica do Benfica-Real Madrid)
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As estatísticas finais do Benfica-Real Madrid
⚽️ FINAL ✅
???????? Benfica 4 – 2 Real Madrid ????????
◉ QUE NOITE ÉPICA PARA O FUTEBOL PORTUGUÊS! Benfica vulgariza o Real Madrid e carimba o seu apuramento num lance "hollywoodesco, com Trubin como protagonista!
◉ Todos os ratings e stats em https://t.co/QZuwKyufuG#SLBRMCF #UCL… pic.twitter.com/bTLH9Q0LEe
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Final da partida! Benfica vence Real Madrid na Luz (4-2)
Fim do jogo! O Benfica vence o Real Madrid na Luz e está apurado para o playoff da Liga dos Campeões pela diferença de um golo. Schjelderup, Pavlidis, Trubin e Mbappé marcaram os golos da partida (4-2)
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Golo do Benfica!
Está feito o quarto dos encarnados! Inacreditável! Marca Trubin! O guarda-redes subiu à grande área do Real Madrid para o último lance do jogo, um livre na direita, e saltou mais alto do que todos os outros para cabecear e bater Courtois.
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Dupla substituição no Benfica
Saem Pavlidis e Schjelderup, entram Ivanovic e António Silva.
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As contas finais do Benfica
Terminados os restantes jogos, a última vaga no playoff vai ser disputada entre Benfica e Marselha. As águias precisam de marcar. Por outro lado, o Real Madrid está a um golo de entrar no top 8.
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Final do jogo em San Mamés! 2-3 para o Sporting
Final do jogo em San Mamés! Sporting vence Athl. Bilbao com uma remontada épica carimbada nos descontos para o 3-2 e está nesta altura no top 8 da classificação final da Champions
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Raúl Asencio é expulso!
Segundo cartão amarelo para Raúl Asencio, por falta sobre Leandro Barreiro. O central é expulso e o Real Madrid vai acabar o jogo em inferioridade numérica.
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Cinco minutos de tempo extra para jogar na Luz.
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Golo do Sporting! 2-3 por Alisson
E é golo do Sporting! Alisson faz o 3-2 nos descontos numa recarga a defesa de Unai Simón e faz a remontada!
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Sporting a um golo dos oitavos
Assim como o Benfica no caso do apuramento para o playoff, o Sporting também está a um golo de ser feliz, no caso de se apurar diretamente para os oitavos de final.