A manutenção na liderança nas sondagens diárias dia após dias está a começar a preocupar António José Seguro, que teme um efeito desmobilizador. Isso mesmo fica provado quando avisou, como fez esta noite no comício em Bragança, que “não são as sondagens que ganham as eleições”.

“Ninguém ganhou eleição estando em primeiro lugar nas sondagens”, disse apontando:”A verdadeira eleição é no domingo.”

VASCO COELHO/OBSERVADOR

Em mais um dia com o apelo ao voto centrado nos “moderados”, Seguro sublinhou que quer os votos não só da esquerda e centro esquerda mas também do “centro e centro direita”.

O auditório Paulo Quintela, onde discursou o candidato mas também a presidente da Câmara Isabel Ferreira, estava acima da lotação (não é muito espaçoso). E Seguro aproveitou para fazer um apelo ao voto muito direto, que vai subindo de tom nesta altura.

Na intervenção ainda voltou ao ataque a “quem recorre ao insulto”, dizendo que “estamos fartos de insultos e ódio na sociedade portuguesa”. E voltar a dizer que está nesta campanha “para fazer a pedagogia de que o debate público precisa de se centrar mais em factos e em soluções para os portugueses”.

VASCO COELHO/OBSERVADOR

Isto num dia em que foi conhecida uma queixa por assédio a um dos seus adversários, João Cotrim Figueiredo, a que o candidato não quis reagir por falta de “matéria de facto”. Neste capítulo, Seguro promete um regresso à vida activa na política para “revitalizar a política com P grande”.

Uma das áreas onde tem colocado maior urgência na resposta aos problemas é a saúde e voltou a repetir todos os argumentos em que tem insistido diariamente.