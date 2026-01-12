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O Vencedor é na Rádio Observador com Judite França, Raquel Bacasis e o Gonçalo D'Orta e Cevada. Vamos falar de presidenciais, de Augusto Santos Silva, que foi nosso convidado esta tarde aqui na Rádio Observador e que já votou neste domingo e anunciou que votou em António José Seguro, mesmo depois do que disse do candidato, e não foi particularmente simpático para Seguro. Ainda vamos tentar nesta edição do Vencedor ir à situação que está a ser vivida no Irão, mas vamos começar pelas presidenciais e vamos começar por Cotrim Figueiredo, o facto de não excluir o apoio a nenhum dos possíveis candidatos na segunda volta, incluindo o Ventura. Entretanto, veio tentar esclarecer o que disse de manhã. Gonçalo, é um exemplo típico de um tiro em cheio no pé ou nos dois pés?

Olá, Ricardo. Antes de responder a essa pergunta, e nestas coisas deve-se ser sempre sério e honesto com quem nos ouve. Eu sou apoiante do António José Seguro. Faço, aliás, parte da sua comissão de honra e, portanto, sou um desses raros passistas que apoiam o candidato do Partido Socialista.

És um daqueles.

Exato, sou um desses. Dito isto, a mim parece-me que Cotrim tem estado a fazer uma boa campanha, porque há muito tempo que não assistíamos uma campanha onde o alfa e o ômega da discussão pública não era só André Ventura. E a mim parece-me que há dois candidatos que têm esse mérito ou que justificam essa particularidade. Sem dúvida Cotrim, pelas ferramentas que utilizou, a questão das redes sociais, a forma muito próxima e simplificada com que apresentou as suas mensagens, sendo aliás criticado pela sua venturização por parte de alguns candidatos ou de alguns dos seus opositores. E o outro parece-me que foi António José Seguro, por algo quiçá mais subtil, mas igualmente diferente daquilo que tínhamos visto no passado. Isso vimos logo no primeiro debate dos 28, que foi entre André Ventura e António José Seguro, que foi uma não desclassificação moral do adversário. Nas eleições dos últimos anos, desde que André Ventura é candidato ao que quer que seja, há sempre uma desclassificação, uma adjetivação de André Ventura como racista, xenófobo, fascista. E desta vez, esse tipo de adjetivos parecem estar fora do debate, pelo menos entre os grandes candidatos. Isso certamente acontece ainda por parte de Catarina Martins, António Filipe, etc. Mas António José Seguro não caiu nessa armadilha que o Chega e André Ventura, em particular, conseguiram instrumentalizar muitíssimo bem a seu favor em eleições passadas, porque a verdade é que sempre que essa técnica discursiva e adjetiva foi utilizada, o Chega cresceu e André Ventura tornou-se incontornável na política. E António José Seguro consegue, quanto a mim, tal como Cotrim, fazer uma campanha sem essa desclassificação moral. Dito isto, a campanha a Cotrim estava a correr muito bem até hoje. E estas declarações foram, sem dúvida, um tiro no pé. Eu percebo que Cotrim, a naturalidade do candidato o obriga a responder às perguntas dos jornalistas, etc. Mas haveria uma resposta muito simples que era: "Eu não tenho que votar em ninguém na segunda volta, porque eu sou o candidato à segunda volta." E essa rapidez na resposta faltou-lhe. E eu acho que isso foi um grande tiro nos pés. O spin já está montado, obviamente, mas vamos ver se surtirá efeito.

Pegando no que estavas a dizer, Gonçalo, já vou a ti, Judite, só para tentar perceber isto, e temos observado Cotrim Figueiredo, é extremamente espontâneo na forma como reage, como responde, diz que é muito direto, mas a um presidente da República também se pede alguma ponderação na hora de dar respostas, ou não? Transpondo isto aqui um pouco para uma análise um pouquinho mais pra frente. Nem sempre podemos dizer tudo o que nos vem à cabeça.

Eu respondo-te a isso dizendo que por isso é que Cotrim Figueiredo não é o meu candidato, porque me parece que essa precipitação, essa rapidez, está muito mais próxima de um estilo de Marcelo Rebelo de Sousa, que aliás eu acho que é comum a todos ou à grande maioria dos candidatos que seguem na frente, à exceção de António José Seguro, parece-me, que aliás foi o único, que apesar de ter sido o objeto da discussão, a pergunta era entre António José Seguro e André Ventura, em quem votaria. Portanto, António José Seguro é um dos protagonistas da pergunta do dia e ele passou olimpicamente sobre o tema, nem fez qualquer tipo de ponderação sobre isso. Porque eu acho que está a tentar mostrar uma imagem de um candidato que é contrário ao imediatismo do momento, etc. E aí eu acho que Cotrim talvez seja um produto do tempo mediático e Seguro seja um produto vintage de outro tempo. Mas também admito que seja isso que permita a Cotrim estar tão seguro ou tão à frente nas sondagens.

Judite.

Não é assim tão vintage.

Não, claro que não, mas se pensarmos-

Senão eu sinto-me velha.

António José Seguro não está na política-

Só há 10 anos

...alguém que vote pela primeira vez nestas presidenciais, António José Seguro era-

Desconhecido

...um desconhecido, claro.

Claro que sim. Eu vou dedicar este vencedor à ginástica, porque eu acho que este vencedor merece.

Sem aparelhos ou com aparelhos?

É tudo solo.

Tudo solo. Exibição no solo.

Exibição no solo. Porque Cotrim anuncia que pode votar Ventura na segunda volta, acaba por se tornar a frase do dia de campanha, deu azo a que Marques Mendes dissesse que o voto é inútil em Cotrim e até outra expressão engraçada, que ainda há pouco falávamos disso. Na véspera, Marques Mendes foi questionado sobre o mesmo e disse: "Era preciso não perceber nada de política para responder a isso". Não sei o que se passou com Cotrim Figueiredo.

Se calhar não ouviu essa declaração.

Não ouviu essa declaração. A questão é: será Cotrim a usar a estratégia típica de Ventura? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. A verdade é que hoje Cotrim deixou todas as candidaturas a falar dele, ainda hoje, neste dia de campanha, só deu Cotrim, seja a fazer a declaração, seja a fazer o flic flac, cá está a ginástica, quando vai dizer que afinal não disse aquilo que disse. Enquanto isso, Ventura, por seu turno, ficou bastante quieto, não fez grande coisa, até disse que agradecia o voto, mas não lhe fazia grande diferença e a Iniciativa Liberal era o Bloco de Esquerda mais bem vestido. Disse uma coisa qualquer, passou em colme. Seguro fez o mesmo, colocando-se de novo acima da lama política, que é aquilo que Seguro consegue fazer melhor nesta campanha, que tem decorrido alimentada à base de sondagens e tracking polls. Marques Mendes não tem tido muita sorte nesse aspecto. Mesmo na dinâmica de campanha, eu acho que as sondagens desanimam e isso é normal. No meio disso tudo, temos Gouveia e Melo a fazer mais números de circo, entre aspas, do que qualquer outro candidato e do que eu alguma vez imaginasse. Se eu imaginasse Gouveia e Melo a fazer rafting no rio Paiva.

O homem é um operacional.

Mas para quê um candidato presidencial fazer rafting no rio Paiva? Apenas para as televisões. E eu acho que isso não era necessário, sinceramente.

Deixa-me só dizer uma coisa, ainda a propósito de João Cotrim Figueiredo. Se nós olharmos para a última campanha eleitoral das presidenciais, André Ventura estava no centro do debate. André Ventura era o underdog daquelas eleições. E eu acho que Cotrim Figueiredo conseguiu posicionar-se como o underdog destas eleições, quer porque no início da pré-campanha eleitoral havia sondagens que lhe davam 3%, um valor até inferior ao da Iniciativa Liberal, quer porque ao longo do tempo foi conseguindo crescer. E o próprio Marques Mendes, ao colocar-se numa posição de peer de Cotrim Figueiredo, dá-lhe esse estatuto de underdog. E porque Cotrim é uma figura muito televisiva como André Ventura. Eles entraram no Parlamento no mesmo dia, são produtos de um tempo mediático que alguns dos outros candidatos não acompanham e parte desta expectativa ou desta perceção de voto que aparece nas tracking polls, acho que também tem a ver com isso.

Deixa-me só acrescentar que não sabemos o que é que esta notícia, que tem poucos minutos, vai fazer à campanha de Cotrim Figueiredo.

Há uma acusação de assédio por parte de uma ex-assessora, de assédio moral-

E sexual

...e sexual.

Que Cotrim nega violentamente.

Sim, e diz que vai por aos tribunais. Mas resta saber que tipo de consequência pode ter. Este é um caso que soubemos há pouco, ele também teve esta reação há pouco.

A poeira ainda não assentou.

Sim, ainda não temos muitos pormenores sobre isto e obviamente são questões sempre muito delicadas. E Gonçalo, queria também ouvir-te sobre este apoio de Augusto Santos Silva a António José Seguro. Teu colega no apoio.

Exato. Ontem o António Costa dizia uma coisa aqui no "O Vencedor" da manhã muito interessante, que eu acho que resume muito bem na figura de Augusto Santos Silva, que é: António José Seguro não pediu o apoio do Partido Socialista. Foi uma inevitabilidade para o Partido Socialista e o próprio Partido Socialista se colocou na posição de ser visto como uma coisa inevitável E, portanto, qualquer tipo de associação, quer a Augusto Santos Silva, quer a Pedro Nuno Santos, que são duas personagens políticas que eleitoralmente valem muito pouco. Augusto Santos Silva não conseguiu ser eleito deputado quando era cabeça de lista fora da Europa, por exemplo, quando era presidente da Assembleia da República. E Pedro Nuno Santos perdeu as eleições. Ou seja, António José Seguro está a conseguir que o PS se apresente sem que ele peça, e isto eu acho que é um sinal de força, ao contrário de Marques Mendes, que está no sentido inverso, que está a pedir encarecidamente, ou parece estar a pedir encarecidamente, a presença do PSD, que figurões do PSD como Luís Filipe Menezes, enchem salas com 80 pessoas, é pouco.

Isso porque será bom resultado, não é?

Certamente que sim, ou pelo menos essa é a minha expectativa. E porque acho que de facto o PS não tinha outra alternativa, e parece que finalmente o pragmatismo tomou conta destas figuras do Partido Socialista. Mas o apoio de Augusto Santos Silva a António José Seguro leva alguém a votar em António José Seguro por isso?

Não, leva o próprio.

Leva o próprio e provavelmente até afastaria um ou outro. Portanto, eu até acho que António José Seguro não tem dado importância a este tipo de apoios precisamente por isso, porque quer manter esse tom de candidatura suprapartidária, acima dos partidos, central, etc. E enquanto a direita tem estado numa luta de lama, de casos, de boatos, de insinuações, António José Seguro segue a toda a velocidade e com toda a tranquilidade.

Judite.

Eu acho curioso que se tenha-

Estou sempre a lembrar-me de um spot, uma promoção aqui na Rádio Observador, em que surge a Judite de França a dizer: "Disse Maomé..." Como é que é?

"Disse o que Maomé não diz do toucinho."

Exatamente.

Exato.

E lembrei-me de hoje.

E eu lembrei-me de outra coisa hoje, lembrei-me de Pedro a negar três vezes para depois afinal admitir. E eu acho que de facto Augusto Santos Silva engoliu um sapo, mas aquilo que eu não consigo perceber é como é que desde o início não perceberam que isto ia acabar por acontecer.

A pergunta é: teria ele necessidade disso? António Costa não fez qualquer tipo. Tudo bem que também tem outro tipo de posições.

Sim, mas fizemos essa pergunta, não é? Foi preciso chegar aqui?

Foi preciso chegar aqui e eu acho que isto acontece depois das tracking polls. Não é por acaso. Estivesse Seguro em quinto ou quarto lugar, não sei se alguém do Partido Socialista que não o apoiou se dava ao trabalho de aparecer a apoiar. Portanto, eu acho que as sondagens são muito importantes na dinâmica de campanha e neste caso são muito importantes. Não me parece que Santos Silva estivesse disposto a apresentar-se para um candidato que parecia derrotado à partida. Mas só para explicar porque eu acho que isto é um vencedor dedicado à ginástica, é porque isto foi um flic flac com rondada frontal, que é uma coisa muito à frente.

Com rondada frontal.

Com rondada frontal, que é uma coisa muito mais complexa do que o flic flac do Cotrim Figueiredo.

À retaguarda.

Que é um flic flac à retaguarda normal.

Ok. Com esta explicação sobre alguns dos exercícios de ginástica no solo, fica a promessa de regressarmos ainda às presidenciais na segunda parte de "E o Vencedor é..." Voltamos já. Segunda parte de "E o Vencedor é..." na Rádio Observador, com a Judite de França, Raquel Abrucassys e o Gonçalo Durão Oreja Sejada. Estamos aqui a discutir as presidenciais num dia particularmente rico no que toca a notícias. Este "E o Vencedor é..." está disponível na rádio, em podcast, mas também em vídeo. Estamos em direto no YouTube e nas redes sociais do Observador. Raquel Abrucassys, vamos aqui a Cotrim de Figueiredo e ao que disse hoje. É caso para perguntar o que é que lhe passou pela cabeça?

Por acaso é uma boa pergunta para eu não repetir o que os meus companheiros já disseram. Concordo em grande parte das coisas, particularmente na ideia de que Cotrim tem feito uma excelente campanha, entusiasmado também pelos números que foram saindo desde o primeiro dia de campanha. Eu não acho que lhe tenham corrido bem os debates, mas acho que vimos um Cotrim revigorado na campanha eleitoral ao longo da primeira semana. Mas acho que aquilo que aconteceu hoje, num certo sentido, poderia ser previsível. Eu acho que Cotrim de Figueiredo está com excesso de confiança. E quando as pessoas têm excesso de confiança, sobretudo numa corrida eleitoral como esta, que é diferente de todas as outras que já presenciamos, porque não há claramente um candidato que se destaque, independentemente dos resultados que as sondagens vão dando, a verdade é que não há um candidato preferido dos portugueses, alguém que nós tenhamos a percepção que claramente vai ganhar as eleições, nem sequer André Ventura. Isso faz com que Todos os fatores contam. Eu acho que pela primeira vez a campanha eleitoral pode ter mesmo uma influência determinante naquilo que vão ser os resultados do dia 18 de janeiro. E portanto, é preciso muita cautela em tudo o que se faz nesta campanha eleitoral e claramente Cotrim hoje respondeu à pergunta que lhe foi feita com uma leveza. Eu acho que no seu subconsciente estava uma tentativa de dar mais uma bicada a Marques Mendes, assumindo que para ele também André Ventura era uma coisa que ele tinha que pensar, porque ele próprio também tinha mudado nos últimos dias, mas correu-lhe mal. E isso é uma coisa que numa semana que marca a reta final para a campanha eleitoral, pode determinar também o que é que vai acontecer daqui para frente. É verdade que isto foi só um dia, mas só num dia um candidato que já teve que vir três vezes tentar repor aquilo que disse e tentar explicar-se melhor, é porque ele próprio teve a percepção de que isto lhe correu mal. E para Marques Mendes foi, apesar de tudo, um presente, porque Marques Mendes estava a precisar de alguma coisa que o fizesse levantar a cabeça em relação ao seu principal adversário nesta corrida eleitoral. E no fundo, pôde aproveitar este deslize de Cotrim de Figueiredo para retomar uma narrativa de campanha que tem que ver com o voto útil, que tem que ver com alguma coisa que o Hugo Soares foi hoje também dizer ainda antes desta polêmica à campanha, que é a ideia de que as sondagens dizem que só Marques Mendes é que consegue ganhar numa segunda volta e, portanto, o voto útil deve ser em Marques Mendes. E depois este episódio, poucos minutos depois deste, no fundo, do lançamento de uma nova argumentação, veio dar muito jeito a Marques Mendes, que eu acho que aproveitou esta escorregadela de Cotrim de Figueiredo. O que é que isto vai dizer para o futuro? Nós não conseguimos agora prever, porque como eu dizia, o que eu acho que é especial nestas eleições é que estamos mesmo a viver uma campanha eleitoral em que aquilo que vai acontecendo pode determinar o resultado do dia 18.

Os erros podem ser fatais.

Os erros podem ser fatais e quanto mais próximo for da data das eleições, mais fatais podem ser.

E acresce a isto agora-

Até porque saem, também acho que vale a pena lembrar, não sei o que é que já se sabe disso, mas vão sair duas sondagens com outro tipo de amostragem e que podem também aqui baralhar um pouco as contas que já todos estamos a fazer.

E acresce a isto a notícia também de uma suspeita, de uma acusação contra Cotrim de Figueiredo de assédio moral e sexual, que o próprio rejeita e veio esta tarde rejeitar, portanto, tudo no mesmo dia.

Sim, é um dia mau para Cotrim de Figueiredo. Eu devo dizer pessoalmente que acho inacreditável que isto surja no dia de hoje. Não quero fazer de advogado de defesa nem de acusação de Cotrim de Figueiredo, mas acho que se esta senhora em questão tinha esta acusação para fazer e a quis fazer, porque há muitas que têm e não querem fazer, mas se a quis fazer, acho que escolher a reta final de uma campanha eleitoral só descredibiliza quem faz a acusação. Vamos ver que mossa é que isto faz, mas eu também acho que os políticos gostam muito de dizer isto, que os portugueses são sábios, mas eu acho que são mesmo. E, portanto, acho que relativizarão este episódio e espero que não se torne um episódio de campanha.

E ficamos com as notas por dar da primeira parte.

Eu vou dar a Santos Silva, vou dar um 15 por ter acordado tarde, mas enfim, acordou para a única hipótese que a esquerda tem.

Gonçalo.

Eu vou dar um nove a Cotrim de Figueiredo, na expectativa de que consiga melhorar até o final da semana.

Ainda assim é uma nota que dá para melhorar.

Claro que sim.

Raquel.

Olha, eu gostava só também de dizer alguma coisa sobre António José Seguro, também não disse na primeira parte, e também só para acrescentar àquilo que já foi dito, porque eu acho que, e com isto dou também uma nota, vou dar um 14 ou um 15 a António José Seguro. Ao contrário do Gonçalo, eu não sou apoiante de nenhum candidato, mas também não sou de António José Seguro. Mas acho que se António José Seguro, por hipótese, acabar eleito presidente da República, eu acho que um dos principais derrotados é o Partido Socialista. O grande vitorioso é António José Seguro e um dos principais derrotados é o Partido Socialista, ao contrário das contas que já se fazem no Largo do Rato, porque ninguém vai atribuir o contributo do Partido Socialista à vitória de António José Seguro, nem ninguém vai ficar convencido que o Partido Socialista atual gosta de António José Seguro. E, portanto, isso reforça a independência de Seguro se ele vier a ser eleito presidente da República e não me parece que vá fortalecer o Partido Socialista, que teve uma estratégia, eu diria, vergonhosa em relação a António José Seguro, tendo em conta que ele foi secretário-geral do Partido Socialista. Já agora, dou um oito a Cotrim de Figueiredo, também pode recuperar, é evidente. Mas de facto correu-lhe mal o dia, não por causa deste episódio final, mas por culpa própria logo no início do dia.

Gonçalo, querias falar do Irão.

Queria. Queria falar do Irão e pegar em dois ângulos. Um tem que ver com a forma como A esquerda, sobretudo a mais radical e militante, olha para o Irão, para o regime do Irão e, sobretudo, o seu silêncio. A mim parece-me que há uma hipocrisia brutal por parte da esquerda que se diz feminista, democrática, laica, não ter uma palavra pública e uma posição pública forte e clara sobre o que se está a passar no Irão hoje e o que se passou nas últimas décadas no Irão. Não é difícil de perceber, e eu não vou ser cínico, porque a esquerda, ou esta esquerda radical, de facto, não tem uma palavra sobre o que se passa no Irão. E eu acho que há dois motivos, um motivo mais pragmático e outro talvez mais filosófico. O pragmático é que muitos movimentos de esquerda e partidos de esquerda radical na Europa, a começar pelo Podemos, por exemplo, foram financiados pelo Irão. Isto fez capas do "El Mundo" há uns anos e é conhecido. Por outro lado, tem que ver com a forma como o regime iraniano utilizou com os seus proxies, o Hezbollah, o Hamas, etc, utilizou a violência e legitimou a violência como uma arma e um instrumento de política. E a verdade é que muitos destes movimentos de esquerda mais radical na Europa nunca se distanciaram destas práticas. Portanto, eu acho que é importante falar sobre este silêncio da esquerda radical sobre o que se passa no Ocidente e, ao mesmo tempo, o silêncio de muitas televisões, a BBC, a Sky News, etc. Vimos vários protestos nos últimos dias à porta das sedes destas televisões. Ou das duas, uma: ou a narrativa era igualmente o silêncio, não se falava sobre isso, e o Irão pode estar a ter o seu momento Muro de Berlim e não se falar sobre isso é de facto uma coisa incompreensível. Ou quando se falava sobre isso, limitava-se a uma questão meramente económica ou de inflação ou sobre o preço dos ovos e do pão. Eu acho que isto é não compreender o tempo. Portanto, eu dou uma nota muito negativa, um 4 a estes dois players. Por um lado, as televisões, e quando me refiro às televisões, refiro-me sobretudo às televisões com peso global, a BBC, a Sky News, etc., e à forma como a esquerda olha para o Irão de maneira tão, perdoem-me a expressão, mas tão hipócrita.

Raquel.

Sim, eu estou de acordo no essencial. Junto só a isto, porque nós vivemos em Portugal, que a notícia do que se estava a passar no Irão chegou a Portugal muitíssimo tarde, e de facto com esse argumento dos protestos contra a inflação. Já não é a primeira vez que o povo iraniano tenta fazer alguma coisa para mudar o regime e a sensação que fica é que está sempre a lutar sozinho e que a comunidade internacional tenta ignorar. Não sei se há também um trauma com as Primaveras Árabes e com o medo na situação internacional em que estamos, de que possa haver ali mais um foco de imprevisibilidade. Não é que aquilo não seja um foco de tensão, mas há sempre esta tese de que mais vale o que já lá está do que alguma coisa de novo que ninguém sabe o que é. Mas isso está a dar os resultados que está a dar a nível internacional, um pouco por todo o mundo. E eu acho que os iranianos e as iranianas, já agora, a última grande contestação que houve no Irão foram as mulheres e foi por causa do assassinato de uma rapariga que não tinha o hijab bem colocado.

Exato, em 2022.

Em 2022. Os iranianos têm-se mostrado um povo super resiliente, super corajoso e de facto não merecia esta indiferença do mundo e em particular da comunicação social, que tem aqui uma responsabilidade muito grande.

Achas que isso tem motivos ideológicos? Essa forma de action.

Eu acho que nos grandes meios internacionais eventualmente tem. Acho que em Portugal é um bocadinho esta tendência que nós temos de viver a olhar para o próprio umbigo e de só despertar para as coisas tarde e a más horas. E acho que nós, até pela história que temos e que tivemos também com a questão de Timor-Leste e tudo, tínhamos uma obrigação maior de estar atento a estas situações e a estas tentativas dos povos de poderem viver em regimes democráticos, em que todos nós vivemos e que é um direito para todo o mundo, não é um direito só aqui para o nosso cantinho.

Raquel Cassis, Gonçalo Druete e cevada, José de França, obrigado. O Vencedor regressa amanhã, depois das 08h30, nas manhãs 360.