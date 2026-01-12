Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Caça ao Voto na Rádio Observador, o nosso podcast dedicado à campanha eleitoral, com o diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro, e o editor adjunto de política, Miguel Santos Carrapatoso, até o fim da campanha eleitoral. Cá estaremos a ver quem anda a ganhar e a perder votos. Eu sou Ricardo Conceição e comigo, de mira também sempre apurada está...

Também afiada, se quiseres. Posso dizer isso.

Mira afiada? Não, estás dito fresco.

Bem-vindos, Miguel Pinheiro e Miguel Santos Carrapatoso. Eu vou começar por ti, Miguel Santos Carrapatoso. Quem anda a perder votos?

Quer dizer, o João Cotrim Figueiredo.

Hoje não há dúvidas.

Hoje não é preciso muita imaginação, de facto. Não assistia uma coisa destas há muito tempo. Não tenho memória de um erro político tão flagrante como aquele.

Chamado de tiro no pé.

Isto não foi um tiro, isto foi uma bazucada no pé. É inexplicável.

Está com a mira afiada.

Esse sim está com a mira afiada. Como é que João Cotrim Figueiredo, que estava a fazer uma campanha muito competente, que tinha a vantagem inímiga de estar à frente nas sondagens, de estar a conseguir deixar Luís Marques Mendes muito nervoso, tem uma declaração destas? É das coisas mais básicas neste tipo de eleição, sobretudo uma eleição que pode ser decidida a duas voltas, mas também uma eleição legislativa, quando se colocam perguntas sobre eventuais coligações. Mas numa eleição com estas características, à pergunta sobre em quem é que vai votar na segunda volta, um candidato responde: "Eu estou focado em passar à primeira volta."

Marques Mendes fez isso ontem.

Até Jorge Pinto diz isso.

Até disse assim: "Eu não vou cair nessa."

Sim.

Ele disse: "Tinha que não perceber nada de política."

Exato. Sim. O próprio Henrique Gouveia e Melo também apoucou João Cotrim Figueiredo com alguma razão. Depois, feita a asneira, João Cotrim Figueiredo já num primeiro momento tentou dizer que tinha sido mal interpretado, o que é um clássico também. E agora, finalmente, ao final da tarde, gravou um vídeo para as redes sociais dizendo que talvez, só talvez, tivesse sido pouco claro em relação àquilo que queria dizer. Portanto, um dia não para João Cotrim Figueiredo.

Miguel Pinheiro, Cotrim Figueiredo devia ter lido aquele livro "Campanha Eleitoral para Totós", não é?

É óbvio que foi um disparate. Eu costumo lembrar sempre aqui que quando nós dizemos quem perdeu votos, estamos a falar metaforicamente.

Claro.

Porque não é assim tão claro, há pessoas mesmo muito qualificadas que mesmo assim acham que nós estamos mesmo a dizer que perderam fisicamente votos ou qualquer coisa assim, é difícil chegarem lá. Neste caso, é um daqueles casos em que não é metafórico. Eu acho que efetivamente Cotrim Figueiredo corre o risco de ter perdido votos com isto. Agora, existe aqui um ponto mais profundo, para não buscarmos só a espuma dos dias.

Sim. E eu quero chegar lá.

Um ponto mais profundo, que é o de que eu não estou certo, e também para fazer uma outra coisa muito interessante, que é para me autocitar.

Na sexta-feira estavas muito certo.

Mas eu não estou certo, agora não estou certo. Eu não estou certo de que uma segunda volta em que esteja Ventura com, por exemplo, Seguro, seja uma desgraça. Porque Ventura tem uma taxa de rejeição muito alta, aí Jesus tem uma taxa de rejeição muito alta, ou então graças a Deus tem uma taxa de rejeição muito alta e, portanto, isto está no papo. Eu não tenho a certeza de que seja assim. E como vimos agora, até Cotrim de Figueiredo admite numa segunda volta Ventura-Seguro votar Ventura, impressionado com a forma como Ventura estava a falar nestes últimos dias. Portanto, é possível que haja um eleitorado de direita não radical, não populista, que tendo de escolher entre alguém de direita e alguém do PS, escolha André Ventura mesmo não gostando de André Ventura.

E o que é facto é que André Ventura, nos modos e na forma como tem comunicado nos últimos dias de campanha, tem estado menino.

Hoje voltou a falar do Bangladesh e Deus, pátria, família. Hoje voltou outra vez a isso. Mas na segunda volta ele não irá a isso. Ele agora tem que ter um equilíbrio.

Ele já está a pensar na segunda volta.

Certo, porque tem de manter o eleitorado dele, porque senão aí é que não vai lá. Na segunda volta, o eleitorado dele está mais do que garantido, diga o que ele disser. Ele até pode dizer que Karl Marx era um grande pensador e vai ter na segunda volta aí, não lhe escapa nada. E por isso ele não vai dizer estas coisas na segunda volta. A segunda volta são três semanas, as pessoas vão levar com três semanas com André Ventura a ser o mais cândido, o mais moderado possível e por isso, como se vê, até Cotrim pode vir a votar em André Ventura numa segunda volta. Isto não foi só um deslize de Cotrim. Acho que aqui, de facto, ele genuinamente admite numa segunda volta, votar em André Ventura. E as pessoas não devem contar com um resultado antecipado.

Já vamos a quem ganhou votos. Isto pode suplantar a eleição mais louca de sempre? Será esta a eleição mais louca de sempre dois? Falco, autor do podcast+

De facto, sou um dos autores do podcast, mas eu também não quero agora, de repente, ser o maior especialista.

És o novo guru das eleições de 86.

Tu és o guru das eleições loucas.

Não tenho essa conta.

"Mas sim, eu não sou, mas sim, pode ser."

Se quisermos comparar o grau de improvisabilidade de uma e de outra, eu acho que esta está a aproximar-se muito seriamente das eleições de 86. E fico por aqui, para não ser mal interpretado.

E Miguel Pinheiro, quem anda a ganhar votos?

Hoje tivemos um caso também atípico, que foi o de alguém que ganhou um voto, ao mesmo tempo que dava a entender que na realidade não queria aquele voto pra nada, apesar daquele voto lhe dar muito jeito. Foi António José Seguro com a declaração de apoio de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos abre o coração para apoiar António José Seguro. Como se imaginará, eles não pensam da mesma maneira nem sobre a história recente dos vários partidos socialistas e presumo que também não sobre o futuro. No entanto, vai declarar o apoio. Ontem, António José Seguro tinha estado em Aveiro e Pedro Nuno Santos não tinha aparecido. Hoje, Pedro Nuno Santos aproveita as redes sociais, que é um político moderno, para declarar apoio e António José Seguro diz qualquer coisa como: "Todos os apoios são bem-vindos, mas o candidato sou eu". E por isso, um chega pra lá.

Eu é que sou candidato.

E estás a omitir a parte em que ele comparou Pedro Nuno Santos a antigos deputados do PSD e do CDS.

Ah, não.

Sim, e esses também estiveram.

Tal como Pedro Nuno Santos, outras figuras também me declararam apoio, nomeadamente um antigo deputado do PSD, um antigo deputado do CDS.

António Felizardo, João Alberto.

Era essa a onda.

Certo. Eu percebo. O Partido Socialista fez-lhe a António José Seguro o que fez. Com certeza que o mínimo é ele divertir-se um bocadinho com isto, já agora. Agora é a altura dele se divertir, pelo menos até dia 18 ou oito, dependendo da primeira volta e da segunda volta, vai se divertir um bocadinho. A verdade é que lá está mais um votinho. Também já teve o votinho de Augusto Santos Silva.

Tivemos há pouco.

Tivemos há pouco e muito bem. Também lá foi depositar o votinho.

Esse já votou, portanto já não pode atrasar.

Acabou, já está. Por isso, acho que foi uma modalidade interessante esta de António José Seguro ganhar voto. Aqui também não foi metafórico. Para os que nos estão a ouvir, também não foi metafórico, também ganhou um voto que não foi metafórico.

De Augusto Santos Silva.

E agora, quem é que anda a ganhar votos, Miguel Santos Canta Dolan?

Para não repetir argumentos que já utilizamos, a resposta óbvia seria André Ventura, mas já falamos longamente sobre ele, mas sim, Luís Marques Mendes também ganhou votos no dia de hoje. Esta declaração de Cotrim Figueiredo dá uma nova linha de argumentário para Luís Marques Mendes, dá-lhe uma nova narrativa, porque Luís Marques Mendes estava com uma dificuldade. A partir do momento em que começou a aparecer atrás nas intenções de voto, nomeadamente na sondagem publicada pela TV e pela CNN todos os dias, isso tirava a grande narrativa que tinha, ou seja, o voto útil é em mim, Luís Marques Mendes. A partir do momento em que começou a aparecer em quinto e atrás de Cotrim Figueiredo, essa linha argumentativa era mais difícil de construir. Agora, a partir do momento em que Cotrim abre este flanco, em que fala sobre a possibilidade e admite, pelo menos em teoria, a possibilidade de apoiar Ventura numa segunda volta, Luís Marques Mendes pode recuperar a narrativa pra si e dizer que é o único capaz de ser o candidato do centro-direita ou uma direita mais alargada que não envolva o Chega. Isso, se Luís Marques Mendes souber explorar, e acho que de manhã quando reagiu a Cotrim Figueiredo fê-lo de forma bastante competente, dizendo que Cotrim estava no fundo a admitir que não tinha hipótese de passar. Se Luís Marques Mendes insistir nisso nos próximos dias, ganha aqui argumentos muito fortes para tentar, pelo menos, estancar a fuga de eleitorado para o candidato apoiado pela IL.

Sendo que amanhã, desculpa, Miguel, estou te interromper na altura em que ias fazer um paralelismo com 86.

Eleições nas quais ele é especialista.

Sim. Amanhã vai sair, penso eu, uma sondagem da Católica pra RTP.

Nós não sabemos, obviamente, os dados. Sabemos é ler alguns sinais e nas últimas 48 horas temos visto um Luís Marques Mendes muito mais confiante do que estava até aqui. Para explicar às pessoas, as campanhas, todas elas, pelo menos as mais profissionais, vão tendo acesso a alguns dados desses estudos de opinião de forma antecipada. E é muito possível que neste momento Luís Marques Mendes tenha um conforto que as sondagens diárias não lhe estão a dar. E talvez isso justifique esta maior confiança no social democrata.

Todos os dias, até o final da campanha, vamos fazer as contas sobre quem anda a ganhar e a perder votos. Mas neste caso ao voto, mergulhamos também nas caravanas e hoje às campanhas de André Ventura, com o Miguel Cordeiro e de António José Seguro, com João Gama. Vamos começar por ti, Miguel Cordeiro, por onde andas a esta hora?

Nas Alheiras e também ao som da Associação de Bombos de Mirandela. É isso que escutamos em fundo nesta arruada, que começou há cerca de 20 minutos. É uma arruada que tem uma situação diferente do que temos visto noutros momentos da campanha de André Ventura. André Ventura faz duas ações de campanha por dia e nessas duas ações de campanha costuma falar à chegada. Desta vez não falou à chegada e seguiu diretamente para a arruada, que segue muito concorrida.

André Ventura já desvalorizou as declarações de Cotrim de Figueiredo. Quis apontar, aliás, algumas ideias em que a Iniciativa Liberal não condiz com a ideologia de André Ventura.

Sim, isso foi a reação de manhã. A verdade é que Cotrim já falou duas, três vezes hoje, até também agora para as redes sociais, mas de manhã, na primeira reação, depois de ouvir Cotrim de Figueiredo não excluir votar em Ventura numa segunda volta. Nesse momento, primeiro André Ventura disse que é natural que surjam apoios numa segunda volta e que é natural vir de alguém do espaço de direita, mas também quis depois dizer que: "Atenção, Cotrim e a Iniciativa Liberal não defendeu o mesmo que nós". E deu alguns exemplos, na verdade, mais no extremo. Disse que Cotrim quer legalizar as drogas, a prostituição, que não está contra o aumento de penas e que é a favor da cidadania para todos. Portanto, quis colocar aí de imediato as diferenças, sendo que certamente procurará segurar o eleitorado do Chega, evitar fuga de eleitorado para Cotrim, mas ao mesmo tempo também não dizendo muito mais, porque percebeu claramente que Cotrim cometeu um erro e mais vale deixar a Iniciativa Liberal, o candidato da Iniciativa Liberal, lidar com esse erro que pode ter cometido na campanha. Talvez também nesse sentido se encontre justificação para André Ventura, à chegada a esta arruada, não ter falado aos jornalistas. De acordo com a comitiva de André Ventura, não vai haver propriamente a chamada roda de imprensa para se poder questionar o candidato nesta ação de campanha. Vamos, sim, ter um discurso no final desta arruada em Mirandela.

E Miguel, onde é que vai acabar o dia?

Para André Ventura, vai acabar aqui, vai ter esta última ação de campanha. Para nós, ainda vamos para Braga, porque amanhã começa cedo em Braga a campanha de André Ventura.

Obrigado, Miguel Cordeiro e boa viagem. Vamos agora ao encontro do jornalista João Gama, que está a acompanhar a caravana de António José Seguro. João Gama, tu que estás na estrada com António José Seguro, onde é que andas?

Viemos de Amarante, onde estivemos pela hora de almoço e agora estamos em Vila Real a esperar um comício que estava marcado, já vai com um pouquinho de atraso, estava marcado agora para as 17h30. Mais tarde, a caravana socialista vai para Bragança, onde há um comício às 21h que vai encerrar o dia de campanha. Portanto, foi assim um dia que começámos bem cedo em Barcelos, foi um dia dedicado inteiramente ao norte do país.

Como é que António José Seguro recebeu a notícia do dia de Cotrim Figueiredo, que pode votar Ventura na segunda volta?

Ainda não recebeu ou se já recebeu, ainda não comentou, ainda não respondeu às perguntas dos jornalistas. Não, foi um dia muito leve de campanha. A notícia que António José recebeu é sobre-

Era o que eu tinha pensado a seguir, o apoio de Pedro Nuno Santos e o voto de Santos Silva também.

Foi de manhã. O dia começou cedo, às 09h30 numa arruada em Barcelos, contacto com a população local. Das notícias que viessem, só questionámos o candidato a propósito do apoio de Pedro Nuno Santos. Foi apanhado com alguma surpresa, apesar de saber que esse apoio seria oficializado, seria tornado público por Pedro Nuno Santos nos próximos dias de campanha. António José Seguro foi questionado pelos jornalistas minutos depois desse apoio ter sido publicado nas redes sociais e tentou, não diria desvalorizar-

Perdemos aqui a ligação com o jornalista da Rádio Observador, João Gama, que está a acompanhar a caravana de António José Seguro. António José Seguro que segue na frente, no radar das sondagens do Observador. É nesta altura quem tem mais intenções de voto. Estamos a tentar retomar a ligação com o jornalista João Gama, da Rádio Observador. Também já ouvimos aqui a intervenção de Miguel Cordeiro, que está a acompanhar André Ventura e às 18h vamos ouvir também João Cotrim Figueiredo, que entretanto falou de novo com os jornalistas perante o que aconteceu hoje. Também há uma resposta de Cotrim Figueiredo sobre uma acusação que lhe foi lançada e vamos ouvir o que diz o candidato, um dia que não está a correr mesmo nada bem para o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.

Cotrim Figueiredo, já agora, nega a acusação de assédio de uma ex-assessora da Iniciativa Liberal. Diz mesmo que vai processar e fez estas declarações ainda há minutos. Disse que teve conhecimento da denúncia, que ela é absolutamente falsa e que o que foi posto a circular vai ser objeto de um processo por difamação.

E voltamos ao João Gama. João

Desculpem, a rede não está a ajudar aqui em Vila Real. Dizia apenas que foi um dia muito leve de ações de campanha. António José Seguro comentou Pedro Nuno Santos, não diria a desvalorizar, mas sim a garantir que tem apoios suprapartidários, tem apoios da esquerda à direita, uma tónica que tem repetido durante toda a campanha eleitoral e ainda não teve a oportunidade de comentar, responder às perguntas dos jornalistas, quer sobre João Cotrim Figueiredo, quer também sobre esse voto de Augusto Santos Silva. Vamos ver se até o final do dia o candidato há uma ronda de imprensa numa possível arruada ou aqui à entrada dos comícios para ver se pode então comentar essas notícias. António José Seguro tem fugido um bocadinho a essa trica, à luta na lama, como lhe chama, mas vamos ver se conseguimos declarações nesse sentido.

E onde é que vai terminar o dia?

Vai terminar em Bragança, tudo a norte do país, e depois vai começar amanhã em Setúbal. Por isso ainda temos umas horas de viagem pela frente durante a manhã.

Espera, termina hoje em Bragança e amanhã começa em Setúbal?

Amanhã à hora de almoço em Setúbal, hoje às 21h em Bragança. São 5h30, já estivemos a ver no GPS.

E atenção à chuva, porque amanhã vai estar mesmo muito mau tempo. Obrigado, João Gama, a acompanhar António José Seguro, que acaba o dia em Bragança. E amanhã, como percebemos, o almoço vai ser em Setúbal, é o país de norte a sul, é o normal nas campanhas eleitorais. O "Caça ao Voto" é o nosso podcast dedicado à campanha eleitoral. Aqui na Tarde Política vamos fazendo as contas sobre quem anda a ganhar e a perder votos na campanha, que termina na sexta-feira. No sábado será observado o dia de reflexão.