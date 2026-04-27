Transparência: PS diz que Chega "alguma coisa quererá esconder"

Na conferência de imprensa do PS, André Moz Caldas foi ainda confrontado com questões sobre a transparência e sobre a falha, noticiada pelo Público, do Governador do Banco de Portugal que comprou ações quando já estava em funções.

O socialista disse que “o governador falhou”, no entanto, também considerou que Álvaro Santos Pereira “ainda vai a tempo de corrigir a sua atuação”.

“Se recuou [nos investimentos feitos] é porque ele próprio reconhece que não tinha estado ao nível de exigência que as regras que pautam a sua conduta lhe exigem”, disse Moz Caldas que acrescentou que a situação, ao ter sido prontamente corrigida, seja de monta a merecer muito mais atenção do que isso”.

Já sobre a proposta do Chega sobre a lei de financiamento dos partidos e a publicidade dos donativos, o porta-voz do secretariado nacional do PS. “O Chega dá uma no cravo verde, como sabemos, e outra na ferradura”, começou por dizer na conferência de impensa onde sugeriu que o partido “ao querer compatibilizar transparência com privacidade, alguma coisa quererá esconder”.

“O Partido Socialista, nesta matéria, está do lado da transparência apenas. Os donativos devem ser nominativos e esses nomes serem conhecidos do público”, afirmou.