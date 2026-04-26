O Presidente norte-americano concedeu este domingo uma entrevista ao programa 60 Minutos, da CBS, em que admite que não “facilitou” o trabalho dos agentes do Serviço Secreto que estavam a tentar protegê-lo.

“Eu não estava a facilitar-lhes as coisas. Eu queria ver o que se estava a passar”, afirmou Donald Trump num excerto da entrevista. Revelou que disse aos agentes: “Esperem um minuto. Deixem-me ver”, O vídeo completo só será transmitido ao final da noite, pelas 24h.

“Nessa altura começámos a perceber que era um problema, um problema diferente, mau e diferente do que seria o barulho normal que só ouve o tempo todo num salão de baile”, continuou o presidente. “Eu estava rodeado por pessoas fantásticas, e provavelmente fiz com que agissem um pouco mais devagar”, disse.