O Departamento de Justiça dos EUA faz agora uma conferência de imprensa acerca da acusações hoje apresentadas contra Cole Allen, com a procuradora dos EUA para o distrito da Columbia a vincar que esta foi uma tentativa clara de tentar matar o Presidente dos EUA. E acrescentando que mais acusações irão surgir contra o jovem de 31 anos.

“A violência não tem lugar na vida cívica. Não pode ser usada para perturbar instituições democráticas. Estamos a investigar este caso a fundo, vamos aplicar a lei de forma justa”, começou por dizer Todd Blanche, procurador-geral interino dos EUA.

Elogiando o trabalho do Serviço Secreto, que “não falhou” na sua ação, Todd Blanche explicou depois que até ao momento o alegado atirador foi acusado de três crimes: tentativa de assassinato do Presidente (que pode ser punível com prisão perpétua); transporte de arma para cometer um crime (punível com até 10 anos de prisão); e uso de arma durante crime violento (punível entre 10 anos e prisão perpétua).

O procurador geral salientou depois que esta é uma “investigação ainda a decorrer”.

Nesse sentido estas acusações, podem vir a crescer: “haverá acusações adicionais à medida que esta investigação continua”, disse depois a procuradora dos EUA para o distrito da Columbia Jeanine Pirro.

“Mas não se deixem enganar: esta foi uma tentativa de homicídio do Presidente dos EUA. Este é o tipo de situação que não podemos tolerar”, disse.