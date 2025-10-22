"Vai ser lindo". Ala este da Casa Branca demolida para erguer salão de baile de 215 milhões de Trump

Apesar de ter garantido que o novo projeto não iria danificar o edifício já existente, são várias as críticas nas redes sociais com vídeos e fotografias da demolição, acusando o Presidente de “destruir” a Casa Branca.

Obama once wore a tan suit and they had pitchforks out. Today demolition crews begun tearing down parts of the East Wing of the White House to build Trump’s $250 Million ballroom after claiming it wouldn’t “interfere” with the existing White House structure. pic.twitter.com/vpfS9HNbdv — david ???? (@realdavidonline) October 20, 2025

Segundo a CNN, o projeto para o novo salão aponta para uma dimensão de mais de oito mil metros quadrados, com 650 lugares sentados — três vezes mais que o atual Salão Este, que é o maior espaço para festas na Casa Branca até ao momento.

O objetivo é que futuros eventos comecem com “cocktails” no Salão Este antes dos convidados entrarem naquele que Trump diz que será o melhor salão de baile do país, com vista para o monumento de Washington.

A empreitada tem um custo previsto de 250 milhões de dólares (cerca de 215 milhões de euros) pagos totalmente pelo Presidente norte-americano e por “generosos patriotas” através de doações, mas cujos nomes ainda não são conhecidos.

No entanto, Donald Trump já organizou um jantar com todos os doadores, garantindo que iria manter a temática e arquitetura da mansão executiva. “Não vai haver nada como isto. Uma coisa é construir um edifício super moderno ao lado de um antigo, e eu acho que isso é bom, mas eu não tenho coragem de fazer isso com a Casa Branca”, explicou.

O salão é apenas mais uma das obras para Trump deixar a Casa Branca ao seu gosto, depois da pavimentação do “Rose Garden”, um jardim no lado sul da Casa Branca, e da redecoração da Sala Oval em ouro.

O Diretor de Comunicação da Casa Branca, Steven Cheung, já se manifestou nas redes sociais acusando quem está a criticar o projeto de “viver no passado”. “A construção sempre fez parte da evolução da Casa Branca”, escreveu na publicação em que partilha uma imagem de obras na Casa Branca na década de 1950.

Construction has always been a part of the evolution of the White House. Losers who are quick to criticize need to stop their pearl clutching and understand the building needs to be modernized. Otherwise you’re just living in the past. pic.twitter.com/OpINUW2ofA — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 20, 2025

Partilhou ainda uma fotografia do plano para o salão de baile finalizado, com a descrição “O início de algo bonito”.

The beginning of something beautiful. pic.twitter.com/nXIJZm4qE5 — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 20, 2025

A Ala Este foi construída em 1942, durante a administração de Franklin D. Roosevelt, para acolher todos os eventos a decorrer durante a 2ª Guerra Mundial.

Texto editado por Dulce Neto

[A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]