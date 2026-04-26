Assim que soam os tiros no Jantar dos Correspondentes na Casa Branca, em Washington DC, quando as pessoas na mesma mesa que Donald e Melania Trump assistiam a uma exibição do mentalista Oz Pearlman, as reações são mistas. Se o Presidente dos EUA não esboçou qualquer expressão, a primeira-dama questionou o que estava a acontecer.

Enquanto JD Vance foi arrancado do lugar pelo serviço secreto norte-americano, Trump foi escoltado. Mas bem antes do primeiro movimento do republicano, já Melania tinha reagido — primeiro, de olhos e boca aberta mostrou choque, depois, escondeu-se atrás da mesa, sendo seguida pela porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt.

As duas permaneceram agachadas enquanto Trump se levantava e era rodeado de homens que o levavam para um local seguro. O Presidente dos EUA ainda parece parar quando, de pé, se cruza com a mulher, que não o seguiu.

“É sempre chocante quando coisas destas acontecem. Já aconteceu comigo. Eu ouvi um barulho e pensei que era um tabuleiro de comida a cair. Foi muito alto e veio de longe, mas era uma arma. Algumas pessoas perceberam isso rapidamente, outras não. Eu estava a olhar para ver o que estava a acontecer, devia ter-me baixado ainda mais rapidamente. A Melania foi muito consciente do que aconteceu, eu acho que ela sabia o que estava a acontecer”, disse Donald Trump na conferência de imprensa que deu pouco depois do ataque.

???????? | El momento en que los servicios secretos evacuan a Donald y Melania Trump de la cena de corresponsales de la Casa Blanca: «¡Disparos! ¡Fuego!». pic.twitter.com/wAA4mEkKKT — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) April 26, 2026

Na mesma conferência, os jornalistas (ainda com roupa de gala) perguntaram a Donald Trump se podiam falar com a primeira-dama. O próprio Presidente devolveu a pergunta à mulher: “Querida, queres dizer alguma coisa?” Não se ouve a resposta de Melania, que também não estava a ser filmada, mas o Presidente voltou a falar com os jornalistas, dando a entender que a resposta foi negativa.

“Tenho uma primeira-dama que está a fazer um trabalho extraordinário. Ela ama o país e já me disse inúmeras vezes: ‘Estás num trabalho difícil’. Mas isso também se aplica a ela, é perigoso também para ela, nós estávamos ali sentados e ouvimos aquele barulho. Ou era um tabuleiro ou uma bala, eu esperava que fosse um tabuleiro, mas não era”, disse Trump.

“Quero agradecer à primeira-dama, foi uma experiência muito traumática para ela, houve muita ação ao mesmo tempo e muito rapidamente, mas o tempo de resposta foi incrível”. Quando terminou a conferência, Melania saiu da sala em silêncio, alguns passos à frente do marido.

Apesar de já não ser o primeiro ataque contra Donald Trump, e ao contrário do que aconteceu, por exemplo, quando o republicano sofreu um ferimento de raspão na orelha, desta vez Melania assistiu a tudo ao lado de Trump. Em julho de 2024, a primeira-dama não estava presente no comício em Butler onde o marido foi atingido.

Agora, o tiroteio no Hotel Hilton ocorreu na véspera de uma data importante: a primeira-dama cumpre 56 anos este domingo.