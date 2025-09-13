Moscovo lançou na sexta-feira um míssil balístico e 164 drones contra a Ucrânia, dos quais Kiev anunciou ter conseguido neutralizar 137, e anunciou este sábado que assumiu o controlo de outra localidade da província ucraniana de Dnipropetrovsk.

A Rússia lançou na passada noite um míssil balístico e 164 aeronaves não tripuladas contra a Ucrânia, das quais as forças de defesa ucranianas conseguiram abater ou neutralizar 137, informou este sábado num comunicado a Força Aérea ucraniana, que relatou impactos em nove locais e a queda de fragmentos de drones abatidos em outros três.

O comunicado especifica que as forças russas lançaram, a partir das 20:00 locais de sexta-feira e durante a noite, um míssil balístico Iskander-M/KN-23 e 164 aparelhos não tripulados de ataque Shahed, Gerbera e outros tipos a partir das direções russas de Kursk, Oriol, Briansk, Mílerovo e Primorsko-Ajtarsk.

Até às 9h00, a defesa antiaérea abateu ou neutralizou 137 aparelhos não tripulados inimigos Shahed, Gerbera e de outros tipos no norte, sul, leste e centro do país, indicou a Força Aérea na sua conta do Telegram.

Entretanto, o Governo da Rússia anunciou também este sábado a tomada de outra localidade na província ucraniana de Dnipropetrovsk, onde conseguiu vários avanços nas últimas semanas, no âmbito da invasão desencadeada em fevereiro de 2022 por ordem do presidente russo, Vladimir Putin.

“Como resultado das operações ofensivas ativas das unidades do grupo Leste, a localidade de Novonikolaevka, em Dnipropetrovsk, foi libertada”, afirmou o ministério da Defesa russo num breve comunicado na sua conta no Telegram, sem que Kiev se tenha pronunciado até ao momento sobre o assunto.

A Rússia já anunciou na sexta-feira a tomada de Novopetrovskoye, também em Dnipropetrovsk.

A Ucrânia reconheceu no final de agosto, pela primeira vez, a entrada de tropas russas na zona, na sequência dos seus avanços noutras províncias do leste da Ucrânia, principalmente em Donetsk e Lugansk.