Ventura diz que "casta" está contra si: "Todo os que representam o sistema têm um alvo a abater que sou eu"

Ventura acredita que é preciso uma “reforma laboral”, mas considera que esta não é a “lei no sentido certo”, realçando “tópicos errados” como a amamentação, o trabalho por turnos, as horas extraordinárias e nos despedimentos”.

“Procuraria que politicamente isto não chegasse a acontecer. Se chegasse ao ponto em que visse que a lei é contrária a quem trabalha e valoriza mais quem não trabalha, vetava. Mas procurarei evitar conflitos dessa natureza e acho que os portugueses não gostam disso”, explica, lembrando que tem uma “influência acrescida” por ser também líder do Chega.

E assegura: “Num contexto destes, só não haverá consensos, com um Governo que é do PSD, com uma maioria da oposição que é do Chega, se não quisermos e estivermos de má vontade.”

Questionado sobre em que circunstâncias usaria a bomba atómica da dissolução, Ventura garantiu que apenas em “circunstâncias muito graves, muito incontornáveis, como uma impossibilidade total de gestão da governação por bloqueios políticos inultrapassáveis. Nunca vou dissolver a AR nem por preferências nem para fazer que nenhum partido chegue lá, nem o meu próprio. E em caso de suspeitas graves de corrupção, de desvio de dinheiro público, sobre a figura do primeiro-ministro ou ministros responsáveis”.