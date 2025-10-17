Hamas "será desarmado, sem mas nem meio mas", garante gabinete de Netanyahu

As IDF confirmam que o corpo do refém já foi entregue pelo Hamas à Cruz Vermelha. Agora, o cadáver da vítima ainda não identificada dirige-se para uma concentração do exército israelita dentro da Faixa de Gaza onde este será recebido numa “pequena cerimónia” celebrada por um rabino militar.

De acordo com o Times of Israel, o corpo será então transportado até ao centro de medicina legal Abu Kabir, em Telavive, para ser identificado. As forças israelitas admitem que não sabem exatamente se o cadáver entregue pelo Hamas corresponde a um dos reféns levados no dia 7 de outubro de 2023. Porém, se for o caso, restam apenas 18 corpos de reféns israelitas na posse do grupo palestiniano.