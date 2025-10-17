Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Cruz Vermelha já entregou corpo de refém às IDF
- Corpo de refém acaba de ser entregue pelo Hamas à Cruz Vermelha
- Witkoff deve visitar Gaza, Israel e Egipto na próxima semana para garantir implementação de primeira fase do acordo de paz
- Hamas "será desarmado, sem mas nem meio mas", garante gabinete de Netanyahu
- Desarmamento do Hamas não é uma questão de "sim ou não", admite alto funcionário do grupo palestiniano
- "Veículo suspeito" com palestinianos deslocados atingido pelas IDF. "Múltiplas" pessoas morreram, "outros" ficaram feridos
- Corina Machado saúda esforços de Netanyahu durante guerra em Gaza
- Plano de sanções da UE para Israel deverá ficar suspenso
- Trump prevê expansão de Acordos de Abraão — com adesão da Arábia Saudita
- Na última semana entraram em Gaza 560 toneladas de comida por dia
- Omri Miran, o refém mais velho, também já teve alta hospitalar
- Inglaterra. Secretária da Cultura reúne-se com Ministério do Interior sobre decisão de barrar adeptos de equipa israelita
- Gaza. Agência da ONU para a fome tem alimentos para três meses
- Forças israelitas vão assinalar no solo a linha de retirada de Gaza
- Al Jazeera denuncia ataques no norte de Gaza
- Turquia vai ajudar a procurar corpos em Gaza
- Matan Zangauker, refém libertado pelo Hamas, teve alta hospitalar
- Hamas diz que corpos de reféns estão presos nos escombros. Mas garante estar comprometido com cessar-fogo
Histórico de atualizações
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Trump recusa entregar Tomahawk à Ucrânia por enquanto, diz imprensa americana. Zelensky diz que Putin “tem medo” desses mísseis
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O que se passou até agora
- O Hamas entregou o corpo de um refém israelita às IDF, através da Cruz Vermelha, em Gaza. Após a entrega, o caixão será inspecionado pelo exército israelita antes de uma pequena cerimónia militar, mas ainda não há uma estimativa para o término da identificação do corpo. Esta entrega faz parte das condições do cessar-fogo acordado, mas o Hamas admitiu que alguns corpos de reféns podem estar soterrados, atrasando o processo.
- O enviado especial dos Estados Unidos ao Médio Oriente, Steve Witkoff, irá visitar Gaza, Israel e o Egipto na próxima semana para avaliar a implementação da primeira fase do acordo de paz proposto por Donald Trump. A realização deste acordo tem o objetivo de possibilitar avanços na estabilidade da região e no cumprimento das condições previamente estabelecidas.
- O Hamas pediu aos mediadores, nomeadamente Egito, Catar e Turquia, que garantam que Israel cumpre todas as disposições do acordo de cessar-fogo. O grupo palestiniano expressou profundo agradecimento pelos esforços destes países e sublinhou a necessidade de abrir a passagem de Rafah e de iniciar a reconstrução de Gaza.
- O regulador britânico de media, Ofcom, concluiu que a BBC violou as regras de transmissão com uma reportagem em Gaza que contou com o filho de um alto funcionário do Hamas como narrador. O regulador considerou que a falta de transparência sobre a relação do narrador com o Hamas poderia ter prejudicado a confiança do público no programa informativo da BBC sobre o conflito em Gaza.
[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]
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Cruz Vermelha já entregou corpo de refém às IDF
A Cruz Vermelha já entregou o corpo do refém às IDF, em Gaza, avança o gabinete do primeiro-ministro de Israel. O caixão será agora inspecionado pelo exército israelita, antes de ser levado para uma “pequena cerimónia”. Ainda não existe uma estimativa para quando a identificação do corpo deverá estar concluída.
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Corpo de refém acaba de ser entregue pelo Hamas à Cruz Vermelha
As IDF confirmam que o corpo do refém já foi entregue pelo Hamas à Cruz Vermelha. Agora, o cadáver da vítima ainda não identificada dirige-se para uma concentração do exército israelita dentro da Faixa de Gaza onde este será recebido numa “pequena cerimónia” celebrada por um rabino militar.
De acordo com o Times of Israel, o corpo será então transportado até ao centro de medicina legal Abu Kabir, em Telavive, para ser identificado. As forças israelitas admitem que não sabem exatamente se o cadáver entregue pelo Hamas corresponde a um dos reféns levados no dia 7 de outubro de 2023. Porém, se for o caso, restam apenas 18 corpos de reféns israelitas na posse do grupo palestiniano.
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Hamas vai entregar corpo de mais um refém israelita ainda esta sexta-feira. Entrega à Cruz Vermelha deve ocorrer pelas 21h00
O Hamas anunciou que vai entregar um corpo de mais um refém israelita ainda esta sexta-feira, noticiou o Times of Israel.
A entrega deve ser feita pelas 21h00 (23h00 na hora local), sendo a passagem feita à Cruz Vermelha.
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Morte de criança de 9 anos aumenta total de palestinianos mortos na Cisjordânia desde o 7 de outubro para 1001
O Gabinete de Direitos Humanos das Nações Unidas na Palestina afirmaram estar “horrorizados” com a morte de Mohammad Al Hallaq, menino de nove anos, às mãos de forças israelitas.
A morte sobe para 1001 o número de mortes na Cisjordânia desde o ataque do 7 outubro de 2023.
.@OHCHR_Palestine appalled by killing of 9-year-old Mohammad Al Hallaq in Hebron by Israeli forces, which brings the number of Palestinians killed in the occupied West Bank since 7 October 2023 to 1001, with 1 in 5 of the victims being a child.
Read @OHCHR_Palestine analysis of… pic.twitter.com/UDKHoVjD2m
— UN Human Rights Palestine (@OHCHR_Palestine) October 17, 2025
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Witkoff deve visitar Gaza, Israel e Egipto na próxima semana para garantir implementação de primeira fase do acordo de paz
O enviado especial dos Estados Unidos ao Médio Oriente, Steve Witkoff, deverá viajar até à região este fim-de-semana para fazer um balanço da primeira fase do acordo de paz proposto por Donald Trump em Gaza, avança o The Times of Israel.
De acordo com o jornal, Witkoff deverá chegar a Israel no final do dia de domingo, mas também deve incluir o Egito e Gaza no seu roteiro de viagem.
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Hamas "será desarmado, sem mas nem meio mas", garante gabinete de Netanyahu
Em resposta às declarações do dirigente do Hamas sobre o desarmamento do grupo palestiniano, o gabinete do primeiro-ministro israelita garante que o Hamas “será desarmado, sem mas nem meio mas”, cita a agência Reuters.
No comunicado emitido, acrescentam que o Hamas terá de “aderir ao plano de 20 pontos de Trump”, avisando que estão a “ficar sem tempo”.
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Desarmamento do Hamas não é uma questão de "sim ou não", admite alto funcionário do grupo palestiniano
Uma vez que a conversa sobre desarmamento é um “assunto vago que teria de incluir as outras fações armadas palestinianas”, um alto funcionário do Hamas ouvido pela Reuters admite que o desarmamento do grupo não é uma questão de “sim ou não”.
Mohammed Nazzal admite que a presença do Hamas no terreno é “necessária” para “proteger as entregas de ajuda humanitária de ladrões e de gangues armados”. Desta forma, o dirigente do grupo admite estar à procura de uma trégua que dure entre três a cinco anos para reconstruir Gaza, insistindo que este período não seria utilizado para se prepararem para um conflito renovado.
Segundo Nazzal, o Hamas terá de estar “presente” durante o período interino em que o enclave será liderado pela administração tecnocrática proposta por Donald Trump.
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"Veículo suspeito" com palestinianos deslocados atingido pelas IDF. "Múltiplas" pessoas morreram, "outros" ficaram feridos
“Múltiplas” pessoas morreram depois de as IDF terem atingido um carro que terá passado a “linha amarela” na cidade de Gaza. O “veículo suspeito” foi visto a ultrapassar o limite para onde as forças israelitas se retiraram e, assim, os militares dispararam para avisar.
Ao verificar que o carro estava a aproximar-se “de forma ameaçadora”, atiraram para “destruir a ameaça”. A imprensa palestiniana, citada pelo The Times of Israel, refere que o carro transportava palestinianos deslocados que procuravam regressar às suas casas. “Múltiplos” morreram e outros ficaram feridos, escrevem, sem adiantar um número concreto.
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Conselho de ministros de Israel vai votar para mudar nome de conflito com o Hamas para "Guerra do Renascimento"
O conselho de ministros israelitas vai votar, este domingo, para renomear oficialmente o conflito com o Hamas para a “Guerra do Renascimento”, escreve o The Times of Israel.
A proposta terá sido avançada pelo próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pelo ministro da Defesa Israel Katz, com o objetivo de substituir o atual título que descreve o conflito que dura há mais de dois anos: “Espadas de Ferro”.
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Corina Machado saúda esforços de Netanyahu durante guerra em Gaza
María Corina Machado, a recém laureada Nobel da Paz, conversou esta sexta-feira com o primeiro-ministro de Israel para o saudar sobre os seus esforços no conflito em Gaza, dizendo “apreciar as decisões e ações decisivas” tomadas por Benjamin Netanyahu ao longo destes últimos dois anos, cita o The Times of Israel um comunicado enviado pelo gabinete do chefe do governo.
Na chamada, a líder da oposição venezuelana terá manifestado o seu apoio pelo acordo de libertação de reféns. De acordo com o comunicado citado, Machado também terá mencionado o conflito com o “eixo do mal do Irão” — que estará a trabalhar tanto contra Israel como o povo da Venezuela.
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Grupo israelita de extrema direita bloqueia ajuda em Gaza
O grupo de extrema-direita israelita Tsav 9 está a impedir que camiões carreguem ajuda humanitária para Gaza no cruzamento de Karem Abu Salem, noticia a Al Jazeera.
O grupo afirma que o Hamas não está a cumprir o acordo de cessar-fogo enquanto não devolver todos os corpos a Israel garantindo que “nenhum camião de ajuda passará até que o último morto seja devolvido”.
Vários vídeos nas redes sociais mostram os membros do grupo a bloquear a passagem de um camião com ajuda para Gaza.
Suite à la violation de la phase 1 du Plan Trump, des activistes de Tsav 9 perturbent actuellement le passage des camions d'aide vers le #hamaSS en direction du passage de Kerem Shalom. https://t.co/vWdLWxWRCZ pic.twitter.com/SbTXGO8DSk
— Beau Gosse Prétentieux_Backup (@BoGossPrebackup) October 17, 2025
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Hamas apela aos mediadores que pressionem Israel a cumprir acordo de cessar-fogo
O Hamas pediu aos países mediadores Egito, Catar e Turquia que garantam que Israel cumpre todas as disposições do acordo de cessar-fogo que ainda não foram concretizadas.
O grupo palestiniano expressou “profundo agradecimento pelos esforços sinceros” dos países mediadores para um cessar-fogo numa publicação no Telegram, como noticia a Al Jazeera.
“Esse esforço incluiu a realização de reuniões, o trabalho para aproximar os pontos de vista, preencher a lacuna entre as posições e sua insistência em superar obstáculos, o que acabou resultando no fim da guerra insana em Gaza”, escrevem.
O Hamas pede que estes países garantam a entrada de ajuda em Gaza “nas quantidades necessárias”, a abertura da passagem de Rafah em ambas as direções e o início da reconstrução do enclave.
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Líbano regista um morto em ataque israelita
Ataque com drone das Forças Israelitas de Israel (IDF, na sigla em inglês) provocou um morto, relata a imprensa libanesa.
O ataque destruiu um carro na cidade de Khirbet Selm, a sul do país, noticia o The Guardian.
مراسلة «الأخبار»: إصابة مواطن جرّاء استهداف العدو سيارته في خربة سلم بينما كان ينقل قفران النحل pic.twitter.com/IAi5wq8u8V
— جريدة الأخبار – Al-Akhbar (@AlakhbarNews) October 17, 2025
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BBC “violou as regras de transmissão” com reportagem em Gaza, diz o regulador britânico
O regulador dos media britânicos considerou hoje que a BBC “violou as regras de transmissão” com uma reportagem em Gaza na qual o narrador principal, uma criança, era filho de um alto funcionário do Hamas.
A Ofcom considerou que “o fato de não ter especificado que o pai do narrador ocupava um cargo na administração liderada pelo Hamas constituiu uma fonte de engano substancial”.
O regulador abriu uma investigação após as numerosas críticas que se seguiram à transmissão no início do ano pelo grupo audiovisual público britânico deste documentário, intitulado “Gaza: como sobreviver numa zona de guerra”.
A investigação concluiu que este documentário “violou as regras de transmissão que estipulam que os programas de informação não devem enganar o público”, indicou a Ofcom na decisão publicada hoje.
Esta falha pode ter “corroído a alta confiança que o público provavelmente teria num programa de informações da BBC sobre a guerra” em Gaza, especifica o regulador.
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Plano de sanções da UE para Israel deverá ficar suspenso
O plano da União Europeia para sancionar ministro israelitas e diminuir as relações comerciais entre os países-membros e Israel ficará em suspenso, avança o POLITICO.
Segundo o jornal, que ouviu fontes próximas, agora é improvável que a iniciativa reúna apoio suficiente, uma vez que foi alcançado um acordo de cessar-fogo, que, segundo o jornal, dividiu os diferentes governos.
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Trump prevê expansão de Acordos de Abraão — com adesão da Arábia Saudita
Donald Trump afirmou esta sexta-feira que espera que haja, em breve, uma expansão dos Acordos de Abraão, os acordos diplomáticos entre Israel e países do Médio Oriente.
Os acordos foram assinados durante a primeira administração Trump, sendo que o Presidente dos EUA espera agora que a Arábia Saudita também queria aderir ao pacto.
“Espero ver a Arábia Saudita aderir, e espero ver outros aderirem. Acho que quando a Arábia Saudita aderir, todos aderirão”, disse em entrevista à Fox Business Network citada pela Al Jazeera.
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Na última semana entraram em Gaza 560 toneladas de comida por dia
Desde o início do cessar-fogo, a 10 de outubro, entraram cerca de 560 toneladas de alimentos por dia em Gaza, adianta a agência da ONU para a alimentação, citada pela Al Jazeera.
Ainda assim, acrescenta o Programa Alimentar Mundial (WFP, na sigla inglesa) da ONU, a quantidade continua abaixo do necessário.
“O cessar-fogo abriu uma pequena janela de oportunidade. Estamos a agir de forma muito rápida e ágil para aumentar a assistência alimentar”, disse o porta-voz da agência citado por este jornal.
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Omri Miran, o refém mais velho, também já teve alta hospitalar
Omri Miran também já teve alta do hospital após ter sido libertado pelo Hamas.
Depois de Matan Zangauker, esta sexta-feira foi a vez de Omri Miran, o mais velho de todos os reféns, sair do hospital.
O homem de 49 anos era terapeuta de shiatsu — uma forma de relaxamento do corpo — em Nahal Oz, on de vivia com a mulher e duas filhas.