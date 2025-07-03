Momentos-chave
- Trump admite esta disposto a participar nas negociações entre EUA e Irão
- Míssil foi lançado do Iémen em direção a Israel, segundo as IDF
- Porta-voz das IDF diz que a libertação dos reféns é o "objetivo final" da Guerra em Gaza
- Antigo refém do Hamas, Edan Alexander, está na Casa Branca e vai reunir-se com Donald Trump
- Ataque ao sul do Líbano provoca um morto e três feridos
- Fundação Humanitária de Gaza distribuiu cerca de 29 mil caixas de alimentos esta quinta-feira em Gaza, dizem forças israelitas
- Casa Branca planeia reunir-se com o Irão na próxima semana
- Forças israelitas atacam aldeia perto de Beirute, no Líbano. Alvo era "um agente terrorista"
- Israel rejeita retirar-se da Faixa de Gaza em caso de cessar-fogo
- Netanyahu faz a sua primeira visita ao kibutz Nir Oz desde o início do conflito com o Hamas
- Amnistia com provas de que Israel usa fome para cometer genocídio em Gaza, Telavive desmente
- Sobe para 118 o número de mortos na Faixa de Gaza na sequência de ataques israelitas
- ONU pede a países a suspensão dos laços comerciais e financeiros com Israel
- 94 mortos em ataques israelitas desde o amanhecer
- UNRWA: "Entrega de ajuda deve ser segura, digna e acessível a todos"
- Subiu para 82 o número de mortos em ataques israelitas desde o início do dia
- Dirigentes do Hamas em Doha foram instruídos a entregar as armas pessoais
- Seguranças americanos disparam munições reais enquanto palestinianos recolhem comida
- Hamas está satisfeito com acordo de cessar-fogo de 60 dias
- Mais de 30 mortos em ataques contra Gaza durante a madrugada
- Hamas vai libertar 10 reféns e os corpos de 18 em cinco fases de acordo. Não haverá qualquer tipo de cerimónias
Histórico de atualizações
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Bom dia. Este liveblog fica arquivado, mas o Observador continua esta sexta-feira a seguir ao minuto os desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente. Pode acompanhar aqui.
Hamas diz estar pronto para negociar implementação de cessar-fogo. Uma das exigências é a saída da Fundação Humanitária para Gaza do enclave
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O que aconteceu até agora
- Israel rejeitou qualquer retirada da Faixa de Gaza durante um cessar-fogo, argumentando que isso permitiria a reorganização do Hamas. A posição firme foi expressa pelo porta-voz do Governo, David Mencer, que sublinhou que não é viável permitir que uma organização terrorista jihadista se estabeleça próxima das fronteiras israelitas.
- Entre 118 palestinianos morreram nas últimas 24 horas devido a ataques israelitas na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde do enclave. O aumento dos mortos foi notável, já que horas antes o número de vítimas era reportado como 94.
- O ex-refém israelo-americano Edan Alexander reuniu-se com o presidente Donald Trump na Casa Branca, após ter sido libertado pelo Hamas em maio de 2025, depois de 584 dias em cativeiro. A libertação de reféns é um dos objetivos principais das forças israelitas em Gaza, como afirmado pelo porta-voz das IDF, Effie Defrin.
- A Amnistia Internacional acusou Israel de utilizar a fome como arma de guerra em Gaza, visando o genocídio dos palestinianos, uma alegação que o Governo israelita refuta categoricamente. A ONG apresentou testemunhos de pessoal médico e famílias palestinianas que descrevem a situação desesperante vivida na Faixa de Gaza.
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Trump admite esta disposto a participar nas negociações entre EUA e Irão
Donald Trump, que fez um rescaldo da sua conversa com Vladimir Putin aos jornalistas, afirmou estar disposto a participar diretamente nas negociações entre os Estados Unidos da América e o Irão, “se necessário”, mas que a tarefa, atualmente, está a ser conduzida pelo seu enviado especial ao Médio Oriente, Steve Whitkoff.
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Míssil foi lançado do Iémen em direção a Israel, segundo as IDF
Um míssil foi disparado em direção a Israel vindo do Iémen, disseram as IDF ao jornal Haaretz.
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Porta-voz das IDF diz que a libertação dos reféns é o "objetivo final" da Guerra em Gaza
O porta-voz das forças armadas de Israel (IDF, na sigla inglesa) Effie Defrin, afirmou esta quinta-feira que o “objetivo final” das forças israelitas em Gaza é a libertação dos reféns.
Numa conferência de imprensa citada pelo The Times of Israel, o porta-voz disse que “todos os combatentes e todos os comandantes na Faixa de Gaza e não só têm em vista” este objetivo nas suas ações.
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Antigo refém do Hamas, Edan Alexander, está na Casa Branca e vai reunir-se com Donald Trump
O refém israelo-americano Edan Alexander está na casa Branca com a respetiva família para se reunir com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relata o Times of Israel.
Alexander foi libertado pelo Hamas no dia 12 de maio deste ano, após 584 dias em cativeiro. Na altura, o jovem de 21 anos agradeceu o apoio do líder norte-americano no processo de libertação.
לקראת הפגישה עם טראמפ: שורד השבי עידן אלכסנדר ומשפחתו הגיעו לבית הלבן@nathanguttman pic.twitter.com/1FJSAMVMKJ
— כאן חדשות (@kann_news) July 3, 2025
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Ataque ao sul do Líbano provoca um morto e três feridos
As Forças de Defesa de Israel realizam um ataque à aldeia de Sil, perto de Beirute. De acordo com a agência Wafa, citada pela Al Jazeera, há registo de um morto e três feridos.
As Forças israelitas tinham como alvo “um agente terrorista” que estava envolvido “no contrabando de armas e na promoção de planos terroristas contra civis israelitas e tropas das IDF”, como o Observador já tinha noticiado neste mesmo liveblog.
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Fundação Humanitária de Gaza distribuiu cerca de 29 mil caixas de alimentos esta quinta-feira em Gaza, dizem forças israelitas
A Fundação Humanitária de Gaza israelo-americana (GHF, na sigla em inglês), afirmou ter distribuído esta quinta-feira quase 29 mil caixas de alimentos.
De acordo com as Forças de Defesa de Israel, citadas pelo Times of Israel, quase toda a ajuda foi distribuída nos dois centros da organização no sul de Gaza.
Desde o final de maio que a organização entregou mais de um milhão de caixas de alimentos e está agora a construir um novo local de ajuda humanitária em Rafah.
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"Palestina tornou-se num país de escombros"
Mónica Dias defende uma maior intervenção dos EUA em Gaza para pressionar Israel e Netanyahu e defender um enclave indefeso. Sobre a Ucrânia, fala numa luta por “sobrevivência” Zelensky.
Ouça aqui o novo episódio do “Gabinete de Guerra” da Rádio Observador.
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Casa Branca planeia reunir-se com o Irão na próxima semana
Os Estados Unidos planeiam realizar uma nova ronda de negociações com o Irão sobre o programa nuclear em Oslo, Noruega, na próxima semana, avança o meio de comunicação norte-americano Axios.
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Forças israelitas atacam aldeia perto de Beirute, no Líbano. Alvo era "um agente terrorista"
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) realizou um ataque aéreo na aldeia de Sil, perto de Beirute, no Líbano.
De acordo as forças israelitas, citadas pelo Times of Israel, o ataque teve como alvo “um agente terrorista” que estava envolvido “no contrabando de armas e na promoção de planos terroristas contra civis israelitas e tropas das IDF”.
O alvo agia, ainda segundo as IDF, “em nome da Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão”.
معلومات أولية عن استهداف سيارة في خلدة#ملحق pic.twitter.com/yHjafz6MRg
— Mulhak – ملحق (@Mulhak) July 3, 2025
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Israel rejeita retirar-se da Faixa de Gaza em caso de cessar-fogo
Israel rejeitou esta quinta-feira retirar-se de Gaza alegando que isso permitiria a reorganização do Hamas, dois dias depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que Telavive aceitou um cessar-fogo de 60 dias.
“Retirar de Gaza e depois simplesmente permitir que o Hamas se reagrupe, se reconstrua e nos ataque novamente, como eles dizem que querem fazer, simplesmente não é uma opção”, afirmou o porta-voz do Governo, David Mencer.
O porta-voz disse, numa conferência de imprensa, que o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 marcou um ponto de viragem na política de segurança do país.
“Não permitiremos que uma organização terrorista jihadista que, em todas as oportunidades, manifesta a intenção de nos destruir e trabalha ativamente para o fazer, se instale a poucos metros das nossas casas”, acrescentou, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.
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Netanyahu faz a sua primeira visita ao kibutz Nir Oz desde o início do conflito com o Hamas
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, fez esta quinta-feira a sua primeira visita ao kibutz Nir Oz — 636 dias após o ataque do Hamas, a 7 de outubro de 2023.
Segundo o Haaretz, dezenas de manifestantes reuniram-se na entrada do kibutz para confrontar Netanyahu sobre a continuação da guerra em Gaza, mas o primeiro-ministro entrou por um caminho secundário.
Netanyahu ingresa al Kibutz Nir Oz 636 días después del ataque del 7 de octubre
Con los manifestantes reunidos a la entrada del kibutz, el convoy de Netanyahu ingresa por una ruta alternativa.#HamasisISIS #Israel #Gaza #Hamas #Palestine #Yihad #palestina… pic.twitter.com/MCxSZfzkyQ
— ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) July 3, 2025
Há cerca de um ano, o gabinete do governo anunciou que Netanyahu estava a preparar-se para visitar o kibutz.
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Relatora da ONU denuncia “economia da ocupação e do genocídio” de Israel
A relatora especial da ONU para a situação dos direitos humanos nos territórios palestinianos ocupados, Francesca Albanese, denunciou hoje o que classifica como “uma economia de ocupação” de Israel que se tornou “uma economia do genocídio”.
“Claramente, para alguns o genocídio é lucrativo”, declarou a relatora numa conferência de imprensa na sede europeia da ONU em Genebra (Suíça), imediatamente após ter apresentado perante o Conselho de Direitos Humanos um relatório a expor “as forças empresariais por detrás da destruição da Palestina”.
“Nos últimos 21 meses, enquanto o genocídio de Israel devastou vidas e paisagens palestinianas, a bolsa de valores de Telavive disparou 213%, acumulando 225,7 mil milhões de dólares [cerca de 191 mil milhões de euros, ao câmbio atual] em ganhos de mercado – incluindo 67,8 mil milhões de dólares [perto de 58 mil milhões de euros] só no mês passado”, apontou.
Expondo “a infraestrutura empresarial que lucra com a economia de ocupação de Israel e a sua transformação mortal numa economia de genocídio”, o relatório elaborado por Albanese identifica 48 agentes empresariais distintos, juntamente com as suas empresas-mãe, subsidiárias, franchisados, licenciados e parceiros de consórcio em vários setores, incluindo fabricantes de armas, empresas tecnológicas, instituições financeiras e empresas de construção e energia.
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Amnistia com provas de que Israel usa fome para cometer genocídio em Gaza, Telavive desmente
A Amnistia Internacional garantiu hoje ter provas de que Israel continua a usar a fome como arma de guerra visando o genocídio dos palestinianos em Gaza, acusações que Telavive contesta, afirmando que a organização uniu forças com o Hamas.
A ONG dá conta de 17 testemunhos recolhidos junto de pessoal médico, pais de crianças hospitalizadas por desnutrição e palestinianos deslocados que lutam para sobreviver e que “pintam um quadro horrível de níveis agudos de fome e desespero em Gaza”.
Os seus relatos “fornecem mais provas do sofrimento catastrófico causado pelas restrições contínuas de Israel à ajuda humanitária e pelo seu esquema militarizado de ajuda mortal, juntamente com deslocações forçadas em massa, bombardeamentos implacáveis e destruição de infraestruturas essenciais à vida”, sublinhou a Amnistia Internacional neste novo documento dedicado ao conflito entre as forças israelitas e grupo extremista palestiniano Hamas, em curso desde outubro de 2023.
As acusações feitas no relatório da Amnistia Internacional já foram rejeitadas pelo Governo israelita. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel denunciou o documento, afirmando que a organização “uniu forças com o Hamas e adotou integralmente todas as suas mentiras de propaganda”.
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Sobe para 118 o número de mortos na Faixa de Gaza na sequência de ataques israelitas
Pelo menos 118 pessoas morreram na sequência de ataques israelitas na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, avançou o Ministério da Saúde do enclave, citado pelo Haaretz.
De acordo com a mesma fonte, há registo de 581 feridos.
Antes deste balanço, o número de mortos fixava-se em 94, como o Observador deu conta neste liveblog.
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ONU pede a países a suspensão dos laços comerciais e financeiros com Israel
Francesca Albanese, relatora da ONU para os territórios palestinianos ocupados, pediu para que os países suspendam os laços comerciais e financeiros com Israel, uma vez que Netanyahu está a conduzir uma “campanha genocida” na Faixa de Gaza.
Durante um discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU citado pela Al Jazeera, Albanese afirmou que “Israel é responsável por um dos genocídios mais cruéis da história moderna”, apresentando um relatório que cita mais de 60 empresas envolvidas no apoio a operações militares israelitas em Gaza.
“Não exponho apenas uma lista, mas um sistema. Devemos reverter esta maré”, sublinhou, pedindo para que os países garantam que estas empresas enfrentem consequências legais pelo envolvimento nas violações do direito internacional.
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94 mortos em ataques israelitas desde o amanhecer
O número de mortos na sequência de ataques aéreos e tiroteios israelitas na Faixa de Gaza esta quinta-feira subiu para 94.
De acordo com o Haaretz, que cita fontes médicas, 45 das 94 vítimas mortais estavam a tentar chegar à ajuda humanitária.
Antes deste balanço, o número de mortos fixava-se em 82, como o Observador deu conta neste mesmo liveblog.
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UNRWA: "Entrega de ajuda deve ser segura, digna e acessível a todos"
A agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês) apelou, esta quinta-feira, para que se investiguem os casos em que vários palestinianos morreram ou ficaram feridos quando tentavam aceder a alimentos através do atual mecanismo de distribuição de ajuda apoiado pelos EUA e por Israel na Faixa de Gaza.
“A entrega de ajuda deve ser segura, digna e acessível a todos. Deixe a ONU, incluindo a UNRWA, fazer o trabalho”, pode ler-se na publicação na rede social X.
Families in #Gaza are in desperate need.
When trying to retrieve the limited food that the Israeli authorities have permitted to enter, they have been shot at and crushed by trucks.
The UN calls for investigations into the killing and injury of Palestinians trying to access… pic.twitter.com/KzDDWB1Hih
— UNRWA (@UNRWA) July 3, 2025
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Defesa civil recupera 10 corpos de ataque a escola em Gaza
A defesa civil de Gaza diz ter recuperado 10 corpos dos escombros da escola Mustafa Hafez, que acolhia deslocados palestinianos, e que foi atingida hoje por um ataque das IDF, avança a Al Jazeera.