A relatora especial da ONU para a situação dos direitos humanos nos territórios palestinianos ocupados, Francesca Albanese, denunciou hoje o que classifica como “uma economia de ocupação” de Israel que se tornou “uma economia do genocídio”.

“Claramente, para alguns o genocídio é lucrativo”, declarou a relatora numa conferência de imprensa na sede europeia da ONU em Genebra (Suíça), imediatamente após ter apresentado perante o Conselho de Direitos Humanos um relatório a expor “as forças empresariais por detrás da destruição da Palestina”.

“Nos últimos 21 meses, enquanto o genocídio de Israel devastou vidas e paisagens palestinianas, a bolsa de valores de Telavive disparou 213%, acumulando 225,7 mil milhões de dólares [cerca de 191 mil milhões de euros, ao câmbio atual] em ganhos de mercado – incluindo 67,8 mil milhões de dólares [perto de 58 mil milhões de euros] só no mês passado”, apontou.

Expondo “a infraestrutura empresarial que lucra com a economia de ocupação de Israel e a sua transformação mortal numa economia de genocídio”, o relatório elaborado por Albanese identifica 48 agentes empresariais distintos, juntamente com as suas empresas-mãe, subsidiárias, franchisados, licenciados e parceiros de consórcio em vários setores, incluindo fabricantes de armas, empresas tecnológicas, instituições financeiras e empresas de construção e energia.