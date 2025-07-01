Donald Trump revelou, numa publicação na Truth Social, que Israel aceitou as “condições necessárias” para um acordo de cessar-fogo de 60 dias em Gaza. Na mesma mensagem, deixou um aviso ao Hamas: “Espero, para o bem do Médio Oriente, que o Hamas aceite este acordo, porque a situação não vai melhorar — SÓ VAI PIORAR”.

Eis a mensagem deixada pelo Presidente norte-americano, na íntegra:

“Os meus representantes tiveram hoje uma longa e produtiva reunião com os israelitas sobre Gaza. Israel concordou com as condições necessárias para finalizar o cessar-fogo de 60 dias, período durante o qual trabalharemos com todas as partes para pôr fim à guerra. Os cataris e os egípcios, que trabalharam arduamente para ajudar a instaurar a paz, apresentarão esta proposta final. Espero, para o bem do Médio Oriente, que o Hamas aceite este acordo, porque a situação não vai melhorar – SÓ VAI PIORAR.”