O Presidente da Síria, Ahmed al-Shraa, falou ao telefone com o homólogo norte-americano, Donald Trump, anunciou a Presidência do país na rede social X.

“Os dois Presidentes afirmaram a importância de preservar a unidade e a independência do território sírio e apoiar todos os esforços destinados a alcançar a estabilidade”, lê-se, tendo ambos também salientado “a necessidade de garantir os direitos e a proteção do povo curdo no âmbito do Estado sírio”.

“Os dois presidentes também expressaram a sua aspiração comum de ver uma Síria forte e unida, capaz de enfrentar os desafios regionais e internacionais”, continuou, tendo concordado continuar a cooperar “no combate ao ISIS e no fim das suas ameaças”.