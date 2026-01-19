Momentos-chave
- O que aconteceu até agora?
- Assinatura da carta fundadora do Conselho de Paz de Trump para Gaza marcada para quinta-feira em Davos
- Netanyahu ameaça Irão: se Teerão atacar Israel, a retaliação será "com uma força nunca antes vista"
- MNE do Irão já não vai ao Fórum Económico Mundial. Davos retirou o convite
- Trump convidou Putin para integrar o Conselho de Paz para a Faixa de Gaza, anunciou o Kremlin
- Exército israelita lança ampla operação na Cisjordânia
- Israelitas protestam à porta do parlamento para exigir a criação de uma comissão independente sobre as falhas do 7 de Outubro
Histórico de atualizações
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O que aconteceu até agora?
- O Presidente da Síria, Ahmed al-Shraa, teve uma conversa telefónica com Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, durante a qual ambos os líderes destacaram a importância da unidade e independência do território sírio e a proteção do povo curdo dentro do Estado sírio. Concordaram em continuar a colaborar no combate ao autoproclamado Estado Islâmico e em enfrentar as ameaças regionais e internacionais em busca de uma Síria forte e unida.
- A assinatura da carta fundadora do Conselho de Paz para Gaza, promovido por Donald Trump, está agendada para quinta-feira, dia 22 de janeiro, durante a cimeira do Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. Este evento é um passo significativo no plano norte-americano para estabilizar a região da Faixa de Gaza.
- Benjamin Netanyahu, p’rimeiro-ministro de Israel, reiterou a posição de Israel ao afirmar que não permitirá a presença de soldados da Turquia e do Qatar na Faixa de Gaza, apesar das indicações da Casa Branca sobre a inclusão destes países no Conselho Consultivo. O líder do executivo israelita expressou também a sua abertura para enfrentar divergências com os Estados Unidos caso surjam desacordos sobre questões fundamentais.
- O Kremlin confirmou que recebeu um convite da Casa Branca para que Vladimir Putin integre o Conselho de Paz que supervisiona a reconstrução da Faixa de Gaza. Moscovo está atualmente a avaliar a proposta enquanto espera esclarecer os detalhes da mesma com os Estados Unidos.
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Bom dia!
Arquivamos este liveblog, que acompanhou as principais notícias sobre a situação no Médio Oriente. Pode continuar a seguir a nossa cobertura nesta ligação.
Trump não recusa ação militar no Irão, mas diz que é preciso “ver o que acontece”
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Presidente da Síria falou ao telefone com Donald Trump
O Presidente da Síria, Ahmed al-Shraa, falou ao telefone com o homólogo norte-americano, Donald Trump, anunciou a Presidência do país na rede social X.
“Os dois Presidentes afirmaram a importância de preservar a unidade e a independência do território sírio e apoiar todos os esforços destinados a alcançar a estabilidade”, lê-se, tendo ambos também salientado “a necessidade de garantir os direitos e a proteção do povo curdo no âmbito do Estado sírio”.
“Os dois presidentes também expressaram a sua aspiração comum de ver uma Síria forte e unida, capaz de enfrentar os desafios regionais e internacionais”, continuou, tendo concordado continuar a cooperar “no combate ao ISIS e no fim das suas ameaças”.
اتصال هاتفي بين السيد الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث تطورات الأوضاع في سوريا ويؤكد دعم وحدتها ومكافحة الإرهاب#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/o5tYdHpBVR
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) January 19, 2026
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Assinatura da carta fundadora do Conselho de Paz de Trump para Gaza marcada para quinta-feira em Davos
A assinatura da carta fundadora do Conselho de Paz para Gaza do Presidente norte-americano, Donald Trump, está marcada para quinta-feira, dia 22 de janeiro às 10h30.
????Trump's Board of Peace charter signing ceremony: Thursday 10:30am in Davos pic.twitter.com/155SrdeyvQ
— Barak Ravid (@BarakRavid) January 19, 2026
A assinatura terá lugar à margem da cimeira do Fórum Económico Mundial que tem lugar em Davos, na Suíça.
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Netanyahu ameaça Irão: se Teerão atacar Israel, a retaliação será "com uma força nunca antes vista"
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deixou hoje uma ameaça ao Irão. Se eventualmente o regime iraniano “cometer o erro de atacar” território israelita, Telavive vai “reagir como uma força nunca antes vista”.
Num debate no Parlamento israelita, Benjamin Netanyahu disse também, citado pelo jornal Hareetz, que “ninguém pode prever o que vai acontecer ao Irão um dia”. Mas deixou uma garantia: “Não vai voltar a ser como era”.
Israel está a “acompanhar os eventos no Irão com grande atenção”, garantiu Benjamin Netanyahu, assinalando que está “profundamente interessado pela luta heroica dos cidadãos do Irão pela liberdade, prosperidade e justiça”.
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“Não haverá lugar” em Gaza para soldados da Turquia e Qatar, diz Netanyahu
O primeiro-ministro israelita afirmou hoje que “não haverá lugar” para soldados da Turquia e do Qatar na Faixa de Gaza quando for aplicada a segunda fase do plano norte-americano para o enclave palestiniano.
Esta declaração de Benjamin Netanyahu surgiu apesar do anúncio da Casa Branca, no fim de semana, de que os líderes desses dois países farão parte do Conselho Consultivo.
Numa série de declarações no parlamento, onde falou sobre a segunda fase do plano dos Estados Unidos, Netanyahu comprometeu-se a impedir o destacamento de militares desses países para a zona, uma medida já anteriormente rejeitado.
“Temos, ocasionalmente, conflitos com os nossos amigos dos Estados Unidos quando se trata de escolher o conselho consultivo que vai acompanhar o processo em Gaza”, afirmou, referindo-se à Turquia e ao Qatar, apesar de se tratar de dois países que estiveram fortemente envolvidos na mediação para um acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.
“Estou preparado para confrontar os Estados Unidos quando surgirem divergências sobre questões fundamentais”, esclareceu Netanyahu, sublinhando, contudo, que as ocasionais divergências “não causam danos à relação com o Presidente norte-americano”, Donald Trump, a quem se referiu como o seu “melhor amigo na Casa Branca”.
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Altos cargos das IDF céticos quanto ao plano de Trump para Gaza
As Forças Armadas de Israel estão a adotar uma posição crítica em relação ao programa liderado pelos Estados Unidos para o futuro de Gaza, avançam altos quadros das Forças de Defesa de Israel (IDF) ao Haaretz.
Ao jornal israelita, afirmam existir uma divergência entre a visão apresentada pela equipa do Presidente Trump para uma “Nova Gaza” e os entendimentos de segurança transmitidos às IDF. As fontes não identificadas do establishment israelita temem ainda que o plano norte-americano não ofereça diretivas sobre o desarmamento do Hamas, o controlo da Faixa de Gaza e a proteção das comunidades israelitas.
“Esses planos não estão alinhados com a nova doutrina de defesa das Forças de Defesa de Israel”, referiu uma fonte de segurança com conhecimento do projeto.
Entre os pontos mais sensíveis está a proposta de construção de edifícios de vários andares. “Eles planeiam construir torres de vários andares na Nova Gaza, de onde as comunidades israelitas na fronteira com Gaza e as bases das IDF poderão ser observadas – e isso é algo impensável do ponto de vista da segurança. Isso criará uma ameaça direta às comunidades fronteiriças e às tropas ali presentes”, acrescenta ainda.
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Exército sírio declara recolher obrigatório em al-Shaddadi, local da prisão do ISIS
O exército sírio anunciou a imposição de um recolher obrigatório total na cidade de al-Shaddadi e nas zonas vizinhas, noticia a Aljazeera.
Durante a tarde foram registados confrontos na cidade e arredores, onde se localiza uma prisão que alberga suspeitos de ligação ao ISIS. As Forças Democráticas Sírias (FDS) afirmam que a prisão foi atacada por forças associadas ao Governo, enquanto o exército sírio acusa as FDS curdas de terem libertado os detidos.
Footage documents the moment Damascus factions stormed Al-Shaddadi prison, which houses thousands of ISIS members, and removed them from the prison to the outside by those factions. pic.twitter.com/emDnL5SNig
— Syrian Democratic Forces (@SDF_Syria) January 19, 2026
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Autoridades de Gaza declaram “total disponibilidade” para ceder poder
As autoridades da Faixa de Gaza, controlada pelo grupo islamita Hamas, manifestaram hoje “total disponibilidade” para transferir os seus poderes para a nova comissão que vai gerir o território palestiniano.
“Manifestamos a nossa total disponibilidade para transferir os poderes pertinentes e para participar nos procedimentos de transferência”, declarou o gabinete de imprensa das autoridades do enclave palestiniano num comunicado de imprensa.
A Comissão Nacional para a Administração de Gaza (CNAG) supervisionará a situação pós-guerra no enclave palestiniano, em colaboração com o Conselho Executivo de Paz de Gaza, e será dirigida por Ali Saath, antigo vice-ministro da Autoridade Palestiniana.
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Procuradora-geral israelita: "Uma comissão estatal de inquérito deve ser estabelecida sem mais demora”
A procuradora-geral israelita, Gali Baharav-Miara, apresentou hoje ao Supremo Tribunal de Justiça uma petição para que seja criada uma comissão de inquérito às falhas relacionadas com o ataque do Hamas de 7 de Outubro de 2023.
“A falha em estabelecer uma comissão estatal por mais de dois anos desde o início da guerra contradiz o dever do Governo para com o público e prejudica gravemente a possibilidade de se chegar à verdade”, afirma a procuradora, citada pelo The Times of Israel.
Gali Baharav-Miara rejeita o argumento do Governo israelita de que, à luz da lei, é ele o único órgão com a autoridade para instaurar inquéritos dessa natureza, manifestando uma “grave preocupação” com a possibilidade das ações do Executivo visarem “contornar a investigação devido às necessidades políticas imediatas do governo em exercício”.
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Jovens iranianos ricos fogem aos protestos em Teerão para se divertirem à noite na Turquia
Manifestantes têm saído às ruas para exigir a queda do regime iraniano, mas muitos compatriotas mais ricos escaparam da confusão para se divertirem em saídas à noite na Turquia.
Jovens iranianos ricos fogem aos protestos em Teerão para se divertirem à noite na Turquia
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MNE do Irão já não vai ao Fórum Económico Mundial. Davos retirou o convite
O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão já não vai à reunião anual do Fórum Económico Mundial, que decorre de hoje a sexta-feira em Davos-Klosters, na Suíça.
A organização afirmou hoje na rede social X que, embora Abbas Araghchi tenha sido convidado para o evento no outono passado, “a trágica perda de vidas civis no Irão nas últimas semanas torna inadequada a presença do governo iraniano em Davos este ano”. Ou seja, o convite foi cancelado.
The Iranian Foreign Minister will not be attending Davos.
Although he was invited last fall, the tragic loss of lives of civilians in Iran over the past few weeks means that it is not right for the Iranian government to be represented at Davos this year. pic.twitter.com/NRjbqAoqe9
— World Economic Forum (@wef) January 19, 2026
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Ministro israelita pede a Netanyahu que encerre centro de coordenação dos EUA
O ministro das Finanças israelita”s, Bezalel Smotrich, pediu hoje ao Primeiro-Ministro Benjamin Neta”nyahu que encerre o Centro de Coordenação Civil-Milita”r [esta”belecido pelos EUA em Kiryat Gat em outubro], informa a Reuters.
O intuito das insta”lações norte-americanas é dar apoio ao plano desenvolvido por Donald Trump para encerrar o conflito em Gaza. Smotrich, porém, declarou no seu perfil na rede social X que “os países que deram vida ao Hamas não podno ser os mesmos que o vão substituir”.
O ministro disse ainda que Neta”nyahu “precisa de se manter firme nesta” posição, mesmo que isso implique lidar com uma disputa” com o “grande amigo” de Israel, referindo-se a Donald Trump.
החטא הקדמון הוא חוסר הנכונות של רה"מ לקחת אחריות על עזה, להקים בה ממשל צבאי, לעודד הגירה והתיישבות ולהבטיח בדרך זו את ביטחון ישראל לשנים רבות.
הסירוב הזה הוליד את הצורך בקונטרוקציות משונות לניהול החיים האזרחיים בעזה שאינן חמאס ואינן רש"פ.
אבל גם תחת ההנחה הזו חייבים להיות קווים…
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) January 17, 2026
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Três soldados sírios foram mortos em ataque, afirma exército
Pelo menos três soldados sírios foram mortos nos confrontos entre as Forças Democráticas da Síria (FDS) e as forças governamentais, avançou a agência de notícias estatal SANA.
O combate terá ocorrido próximo de Raqqa, onde elementos do Estado Islâmico estão detidos. O mesmo órgão noticioso diz ainda que o conflito envolve “remanescentes do regime” de Bashar al-Assad, que buscam sabotar o cessar-fogo assinado no domingo.
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Exército sírio reforça posição no norte e leste do país
O exército sírio reforçou a sua posição na faixa do território no norte e leste do país hoje. No domingo, as Forças Democráticas da Síria, lideradas pelos curdos, abandonaram a área após dias de combate com as forças governamentais — que foram observadas por repórteres da Reuters em Raqqa e no campo petrolífero de Deir al-Zor.
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Conselho de Paz criado por Trump cobra mil milhões de dólares a países que queiram uma adesão permanente
Presidente dos Estados Unidos enviou convites a dezenas de chefes de Estado, incluindo a Vladimir Putin. O Kremlin já confirmou a oferta e diz estar a analisar a proposta.
Conselho de Paz criado por Trump cobra mil milhões de dólares a países que queiram uma adesão permanente
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Trump convidou Putin para integrar o Conselho de Paz para a Faixa de Gaza, anunciou o Kremlin
O Kremlin recebeu um convite da Casa Branca para integrar a equipa que supervisiona a reconstrução da Faixa de Gaza.
“Os Estados Unidos convidaram Vladimir Putin para participar no Conselho da Paz”, anunciou esta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.
No entanto, Moscovo ainda não tomou uma decisão. “Estamos a estudar todos os detalhes da proposta. Esperamos entrar em contacto com o lado norte-americano para esclarecer todas as nuances”, disse Peskov, citado pela TASS.
O Presidente norte-americano vai dirigir o Conselho de Paz para a Faixa de Gaza, que contará com nomes como Tony Blair, Steve Witkoff, Jared Kushner e Marco Rubio. Cada membro supervisiona uma área específica e crucial para “a estabilização a longo prazo de Gaza”.
Tony Blair, Witkoff, Kushner e Rubio lideram Conselho de Paz na Faixa de Gaza
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Exército israelita lança ampla operação na Cisjordânia
O Exército israelita começou esta segunda-feira uma ampla operação na cidade de Hebron, na Cisjordânia, afirmando que irá durar vários dias.
“As forças de segurança lançaram uma ampla operação antiterrorista em Hebron”, na Cisjordânia ocupada, disse o exército num breve comunicado, acrescentando que as suas forças visam “desmantelar as infraestruturas terroristas, erradicar a posse ilegal de armas e melhorar a segurança na área”.
As autoridades palestinianas ainda não reagiram a estas novas incursões militares no território.
O exército israelita afirmou ainda que “a operação deverá continuar por vários dias”, sublinhando que durante este período “haverá uma maior movimentação de elementos das Forças de Defesa de Israel (FDI) na área de operações”, sem adiantar mais pormenores.
As operações do exército de Israel e os ataques de colonos israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental fizeram quase 1.050 mortos palestinianos desde que este tipo de ações se intensificou em 7 de outubro de 2023 — quando teve início a guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas —, tendo sido registado números recorde de mortes nestes territórios durante os primeiros nove meses desse ano.
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Israelitas protestam à porta do parlamento para exigir a criação de uma comissão independente sobre as falhas do 7 de Outubro
Foi organizado esta segunda-feira um protesto à frente do parlamento israelita, em Telavive, para exigir uma comissão estatal de inquérito sobre as falhas relacionadas com o ataque do Hamas no dia 7 de Outubro de 2023.
A comissão está reunida para debater o projeto de lei que prevê a criação de uma investigação com nomeações políticas, em vez de uma comissão estatal de inquérito independente. Esta é uma iniciativa criticada pelas famílias dos reféns e dos mortos das invasões de 7 de outubro.
O Times of Israel dá conta de que várias pessoas seguram fotografias dos seus familiares que morreram durante o ataque numa vigília silenciosa à porta da sala onde a comissão se encontra reunida para debater o projeto de lei.
משפחות, מפגינים וח״כים במחאה שקטה מחוץ לוועדת החוקה שתקיים הבוקר דיון ראשון בהצעת החוק של קלנר להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7.10. pic.twitter.com/d4dthVSl3G
— דפנה ליאל (@DaphnaLiel) January 19, 2026
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Bom dia!
Iniciamos aqui um novo dia de cobertura jornalística sobre a situação no Médio Oriente.
Recupere os principais pontos de informação no liveblog anterior que agora arquivamos.
Governo iraniano diz que morreram 5 mil pessoas nos protestos. Rede de médicos avança 16.500 mortes