O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou esta sexta-feira os nomes que compõem o Conselho de Paz, do qual é o presidente, e que inclui nomes como Tony Blair, Steve Witkoff, Jared Kushner e Marco Rubio. A Casa Branca anunciou a criação de dois conselhos: um Conselho Executivo Fundador, igualmente composto por membros do Governo Trump; e um Conselho Executivo de Gaza, do qual fazem parte atores envolvidos nas negociações vindos de países como o Egipto, o Qatar ou os Emirados Árabes Unidos, que deve atuar na governança e prestação de serviços na região. Ambos devem funcionar em coordenação com o Comité para a Administração de Gaza, presidido por Ali Sha’ath, antigo vice-ministro palestiniano.
O Conselho Executivo fundador é composto por seis norte-americanos — sendo três membros da administração Trump — e um britânico. Inclui o secretário de Estado Marco Rubio, o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, o enviado especial norte-americano para a Faixa de Gaza e Ucrânia, Steve Witkoff, o genro do Presidente, Jared Kushner, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, o multimilionário e CEO da Apollo Global Management, Marc Rowan, e Robert Gabriel, conselheiro de segurança do Presidente norte-americano, e que trabalha com Trump desde 2016.
“Para operacionalizar a visão do Conselho de Paz – sob a presidência do Presidente Donald J. Trump – foi formado um Conselho Executivo fundador, composto por líderes com experiência em diplomacia, desenvolvimento, infraestruturas e estratégia económica”, referiu a Casa Branca em comunicado. “Cada membro do Conselho Executivo supervisionará uma área específica, crucial para a estabilização e o sucesso a longo prazo de Gaza, incluindo, entre outros, o reforço da capacidade de governação, as relações regionais, a reconstrução, a atração de investimento, o financiamento em grande escala e a mobilização de capital”, acrescentou a nota.
O Conselho de Paz conta ainda com dois conselheiros seniores, Aryeh Lightstone, CEO do Abraham Accords Peace Institute, e Josh Gruenbaum, investidor de capital privado e que foi nomeado comissário do Serviço Federal de Aquisições, que devem “liderar a estratégia e as operações diárias e traduzir o mandato e as prioridades diplomáticas do Conselho numa execução disciplinada.”
Entretanto, para além deste primeiro Conselho Executivo fundador, a administração Trump divulgou ainda um segundo comité de altos funcionários, chamado Conselho Executivo de Gaza, que “ajudará a apoiar uma governança eficaz e a prestação de serviços de excelência que promovam a paz, a estabilidade e a prosperidade para o povo de Gaza”. Deste conselho fazem parte Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, o diplomata do Qatar Ali Al-Thawadi, o chefe do serviço secreto egípcio, Hassan Rashad, o ministro de Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Reem Al-Hashimy, o empresário israelita Yakir Gabay, o antigo coordenador humanitário da ONU, Sigrid Kaag e Nickolay Mladenov, político búlgaro e antigo enviado da ONU para o Médio Oriente, que também foi nomeado Alto Representante para Gaza, e servirá como elo no terreno entre o Conselho da Paz e o Comité Nacional de Administração de Gaza.
Outro nome anunciado pela Casa Branca é o do Major-General Jasper Jeffers, militar com anos de experiência e que teve um papel fundamental no cessar-fogo entre Israel e o Líbano, que foi nomeado Comandante da Força internacional de Estabilização, com o objetivo de “estabelecer a segurança, preservar a paz e criar um ambiente duradouro livre de terrorismo”.
EUA anunciam que plano de paz para Gaza entrou na segunda fase. Comité de transição vai ser liderado por antigo ministro palestiniano
Witkoff já tinha anunciado na quarta-feira que o plano norte-americano para o fim da guerra no território tinha entrado na segunda fase, centrada no desarmamento do movimento islamita palestiniano Hamas e inclui a formação do Conselho de Paz para Gaza, que irá supervisionar um comité palestiniano de tecnocratas, temporário e apolítico, por sua vez liderado por Ali Sha’ath, antigo vice-ministro palestiniano. Espera-se que a administração Trump divulgue os nomes que fazem parte do painel nos próximos dias.
O anúncio de Witkoff foi feito na sequência da declaração do Hamas na segunda-feira, altura em que o grupo sublinhou que está “totalmente preparado” para entregar o poder ao comité tecnocrático. A decisão, que o porta-voz Hazem Qasim definiu como “clara e definitiva” faz parte da “implementação do acordo de cessar-fogo” e “dá prioridade ao supremo interesse nacional“.