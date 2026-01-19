No Irão, a confusão; na Turquia, a diversão. Muitos membros da elite iraniana procuraram refúgio na noite de discotecas turcas para se divertirem e escaparem ao caos em Teerão, temendo que os protestos de milhares de pessoas em defesa de liberdade e a dura repressão do regime pudessem afetá-los nas últimas semanas.

Na província de Van, no leste da Turquia, uma reportagem do jornal britânico The Telegraph testemunhou uma realidade muito distinta daquela que era enfrentada por milhares de iranianos que se manifestavam nas ruas da capital. A vaga de contestação — uma das maiores desde a fundação da República Islâmica, em 1979 — já se traduziu em milhares de mortos.

Em Van, que, devido à proximidade com o Irão, se tornou ao longo do tempo um destino de férias popular para iranianos com mais condições financeiras, foi possível encontrar uma elite iraniana a beber, conviver e festejar. De acordo com moradores locais, citados pelo jornal britânico, muitos chegaram nas últimas duas semanas.

“Eles deixaram o Irão por enquanto porque estavam preocupados em ficar lá. Aqui, eles podem sentir-se seguros. Ganharam muito dinheiro com os seus negócios no Irão e depois vieram para cá para gastá-lo”, disse um morador turco.

Enquanto o Irão tem vivido uma situação caótica, com o bloqueio total das comunicações a ter um impacto sério na vida das pessoas e na já debilitada economia iraniana, um destes elementos da elite da capital do Irão revelou ter falado com familiares há três dias, durante o período de férias em solo turco.

Entre beber um copo de vodka e fumar narguilé, esta iraniana contou ter estado a conversar sobre a empresa internacional que tem com o marido e que desenvolve negócios entre o Irão e a Turquia.

Uma noite num clube noturno de Van — com preço de entrada e consumo de bebidas e petiscos — pode, de acordo com o The Telegraph, ultrapassar o salário médio mensal iraniano, situado em 75 libras (cerca de 86 euros).