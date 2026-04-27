Trump desconfia da oferta do Irão, mas EUA preparam contraproposta, diz WSJ

A NATO está a considerar abandonar a prática de realizar cimeiras anuais — mudança que poderá evitar tensões diplomáticos com Donald Trump, no seu último ano de mandato. A informação foi avançada pela Reuters, com base em seis fontes próximas da Aliança Atlântica.

Embora a frequência destes encontros de alto nível tenha oscilado ao longo dos 77 anos de história da organização, os líderes têm-se reunido todos os verões desde 2021. Contudo, um alto funcionário europeu e cinco diplomatas de países membros confirmaram à agência que existe agora uma pressão interna para reduzir esta cadência.

De acordo com as fontes citadas, a cimeira de 2027, agendada para a Albânia, deverá ser adiada para o outono desse ano. Além disso, existe a intenção de não realizar qualquer cimeira em 2028 — precisamente o ano das eleições presidenciais nos EUA e o último ano completo de Trump na Casa Branca.

Atualmente, alguns Estados-membros defendem que as cimeiras passem a realizar-se apenas de dois em dois anos. No entanto, sublinham que ainda não foi tomada uma decisão definitiva e que a palavra final caberá ao secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Apesar de duas fontes oficiais admitirem que a presença de Donald Trump é um fator determinante para este hiato, outros diplomatas argumentam que existem razões operacionais de peso. Segundo estes, o modelo de cimeiras anuais cria uma pressão excessiva por resultados chamativos, o que acaba por desviar a atenção e os recursos do planeamento estratégico a longo prazo.