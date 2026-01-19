O ex-mandatário nacional da candidatura de Luís Marques Mendes, Rui Moreira, anunciou hoje que vai votar em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais.

“Hoje temos vida nova: estarei com António José Seguro nesta segunda volta”, declarou Rui Moreira.

O antigo presidente da Câmara do Porto disse não estranhar a neutralidade de Luís Montenegro. “Ele é primeiro-ministro, eu sou independente. Não faço parte de nenhum partido e não estou condicionado”.

“Sem nenhum desprimor por André Ventura, André Ventura disse em tempos que não queria ser presidente dos portugueses, queria seria presidente de alguns portugueses. A posição é legítima, mas eu quero um presidente de todos os portugueses”, disse Rui Moreira.

“Considero que António José Seguro é uma pessoa que dá essas garantias e vou apoiar firmemente António José Seguro”, reforçou Rui Moreira.

O ex-mandatário considerou, ainda assim, que Marques Mendes era o “melhor candidato da primeira volta”, mas respeita a “decisão do eleitorado”.

“Democraticamente devemos aceitar essa derrota. Luís Marques Mendes não está sozinho nessa derrota: assumo parte dessa derrota”, frisou Rui Moreira.