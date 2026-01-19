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Caça ao voto da Rádio Observador, já adivinhávamos. O caça ao voto não terminou na sexta-feira, teria de continuar, porque agora vamos ter segunda volta das presidenciais. Por isso, este será o primeiro episódio da segunda temporada da série Presidenciais 2026. Penso que é isto. Vamos, como sempre, fazer as contas de quem anda a ganhar e a perder votos. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo está a Judite França.

E conosco está o Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, e o Rui Pedro Antunes, editor de política. Bem-vindos. Temos de manter aqui o padrão: quem ganhou e quem perdeu votos. Miguel, quem ganhou?

Agora nós estamos reduzidos, em tese, a dois. Claro que podemos usar de alguma criatividade. E na verdade, eu acho que hoje ambos ganharam votos, tanto António José Seguro como Ventura. Não sei como é que querem fazer isto, se querem que eu fale já dos dois.

Pode ser.

Ou faça aqui uma pausa.

Isto é o que tu quiseres, Miguel. É como tu quiseres. Não tens que começar a falar em falsete.

Não, é mesmo a minha voz que está cansada.

Está com voz e trêmula. É bem legal estares aqui com o Rui Pedro Antunes.

Também, porque já tinha saudades do Rui Pedro Antunes. Vamos falar com ele.

É recíproco.

Muito bem. Peço desculpa, eu é que introduzi isto aqui. Peço imensa desculpa e eu estou entre os dois. Então, vamos começar por António José Seguro, que foi quem ficou em primeiro lugar ontem. Eu digo sempre que aqui o nosso quem ganhou e quem perdeu votos é uma coisa metafórica. Há exceções, esta é uma delas. Ele tem vindo a receber vários apoios vindos da direita, Pedro Duarte, Miguel Poiares Maduro, José Miguel Júdice, muitas pessoas que estavam com outras candidaturas. E naturalmente que isto é aquilo de que ele precisa. Ou seja, ele recebeu, na noite das eleições, alguns endossos, que é a palavra, não sei porque, que se está a usar agora.

É por causa dos cheques, não é?

Deve ser.

É por causa dos endorsements, não é?

Eu acho que vem, sim. Acho que vem mais daí do que do cheque.

Mas recebeu endossos de Catarina Martins, portanto, do Bloco de Esquerda. Recebeu o endosso do PCP, que coitados, de tempos a tempos, tem que fazer uns sacrifícios. Aquilo foi pior que arrancar um dente.

Um siso.

Um siso. O endosso entusiástico de Jorge Pinto e é ótimo pra ele conseguir contrabalançar isso com apoios vindos da direita. E além disso, António José Seguro falou, penso que agora mesmo aos jornalistas, e fizeram-lhe a pergunta sobre a referência de André Ventura ontem no discurso que fez. André Ventura referiu José Sócrates, tentou ligar António José Seguro a José Sócrates, e Seguro teve uma ótima resposta, que foi: "Issei mesmo para rir".

E riu-se.

Acho que está no bom ponto. Acho que não correu muito bem aos adversários de André Ventura, que entenderam que a melhor estratégia no frente a frente com ele era rirem-se do que ele ia dizendo, mas não é isso que Seguro fez aqui. O que ele fez aqui foi realmente desqualificar uma coisa que qualquer pessoa que perceba o mínimo de política portuguesa sabe que António José Seguro e José Sócrates, aquilo não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar de ter sido posto a circular aí nas redes sociais um vídeo em que António José Seguro falava de José Sócrates num discurso qualquer. Enfim, toda a gente sabe que eles não podiam um com o outro. Está a ser um bom primeiro dia pra António José Seguro.

Rui Pedro.

Olha, concordo em absoluto com quem ganhou, porque Miguel não os nomeou, porque alguns já são até de ontem, não tem grande novidade, mas o Pedro Duarte, o José Miguel Júdice, o Poiares Maduro, também o Francisco Rodrigues dos Santos, que vem da parte dos apoiantes do almirante, apoiam António José Seguro.

O Eduardo Martins também.

Que nesse caso apoiou Marcos Mendes. E não ficará por aí. Vem aí mais um rol.

Mas já tivemos há pouco Cristóvão Norte, deputado do PSD.

Inclusivamente, creio até que alguns dirigentes top.

E da IL, Maria Moreno Lopes.

Certo.

Rodrigo Saraiva também.

E, portanto, vai ser-

Ah, Rodrigo Saraiva falou?

Sim.

Olha.

Vai ser completamente uma candidatura catchall. Não sei se isso depois, em determinado momento, não pode virar-se a favor de André Ventura, mas agora, neste momento inicial, parece ter uma maior capacidade de recrutamento e de captação destes apoios. Isso é bom pra ele, porque precisamente onde António José Seguro tem que ganhar votos é no centro-direita, porque a esquerda está absolutamente convencida, além de que a esquerda dele vale muito pouco em termos percentuais.

Não é suficiente. Aos 30% que teve ontem, se ele juntar os 0,7% de Jorge Pinto, que teve metade dos votos de Manuel João Vieira, convém sempre lembrar, e se juntar os votos residuais do PCP e do Bloco, aquilo não o leva muito longe, de facto.

Manuel João Vieira endossou, não?

Eu penso que ele não endossa.

Não endossa?

É capaz de não ir pra nenhum desses lados. Mas eu queria também perceber aqui uma questão, que era: ele entra bem também nos passistas, numa boa parte dos passistas, o António José Seguro.

Como se viu por alguns apoiantes.

E é isto que eu vou utilizar depois pra dizer porque André Ventura está a perder votos neste início, é que Pedro Passos Coelho também, numa mensagem enviada à Agência Lusa, diz que não toma posição. Ora Eles podem falar todos de Sá Carneiro, ele não pode vir falar e dizer que está por este e por aquele, mas André Ventura pode continuar a falar de Pedro Passos Coelho e ele nem consegue decidir não é entre o candidato do partido, é entre um socialista e ele. Também não se sabe pronunciar Pedro Passos Coelho. Claro, estão aqui uns cálculos políticos que Pedro Passos Coelho nunca faria e parece-me bastante inteligente da parte dele, mas também me parece que continuam a ser tiros de pólvora seca se André Ventura continuar a falar de Pedro Passos Coelho como um exemplo, quando ele nem sequer o acha suficientemente forte para declarar apoio a ele ou dizer qualquer frase que o possa beneficiar relativamente a António José Seguro, até porque Pedro Passos Coelho dá-se bastante bem com António José Seguro e de facto conseguiram conversar e até conseguiram ter uma redução progressiva do IRC. E outra coisa, António José Seguro também cola bem no eleitorado da direita e do PSD, porque foi sempre oposição a José Sócrates. Eu vi-o muitas vezes em discussões de orçamento, ele a passear pelos corredores do Parlamento, isto na altura do governo de José Sócrates, para não ter que estar a ouvir José Sócrates. Estava o primeiro-ministro a falar e ele cá fora dá passeios porque já não o podia ouvir. Um deputado do PS, que era dos poucos, tirando mais um ou outro, que eu podia aqui nomear, mas são quase anónimos. Mas ele efetivamente foi sempre oposição a isso e foi oposição a outra coisa que o espaço não socialista adora. Foi oposição a António Costa, ou António Costa a ele, mas pouco importa.

Ele foi vítima de António Costa.

Aquilo que são as figuras que o espaço não socialista adora odiar, que é José Sócrates e António Costa, por razões diferentes, mas que adora odiar, António José Seguro foi quem dentro do Partido Socialista combateu e esteve do lado oposto dessas duas figuras. Portanto, também isso o favorece e qualquer memória dessas que venha nesta altura favorece António José Seguro. E têm vindo, e portanto este não foi um primeiro dia que diria mal para ele, pelo contrário.

Miguel, quem ganhou ainda, não é? Porque falta-te um vencedor.

Eu, ao contrário do Rui Pedro Antunes, lá está, é o problema. Quando uma pessoa começa a tentar interpretar os sinais dos deuses, umas pessoas interpretam de uma maneira, outras interpretam de outra. A mim parece-me que esta posição de Pedro Passos Coelho favorece André Ventura. Acho que na cabeça dos eleitores está a desconfiança de que Pedro Passos Coelho simpatiza com uma série de preocupações do Chega. Há imagens nas televisões e há sons, seguramente, aqui, pelo menos de uma vez em que perguntaram a Pedro Passos Coelho se ele se sentia incomodado com os elogios de André Ventura, e ele dizia: "Mas por que uma pessoa está a dizer bem de mim, eu vou-me sentir incomodado?" O que nós vimos na primeira volta? Vários candidatos a reclamarem o endosso de Pedro Passos Coelho. Marques Mendes dizia que tinha o endosso silencioso de Passos Coelho, Cotrim dizia a mesma coisa, Ventura também. Diziam os três. E as pessoas ficavam na dúvida: quem é que será que Passos Coelho endossa entre estes três? Aqui, António José Seguro não vai dizer que tem o apoio de Pedro Passos Coelho, não vai dizer que deseja o apoio de Pedro Passos Coelho. Portanto, André Ventura vai ficar sozinho a dizer: "Estão a ver, o silêncio de Pedro Passos Coelho quer dizer que ele vota em mim." E isso repetido muitas vezes pode entrar.

Torna-se verdade.

Como? E também não o rejeita publicamente.

Certo, não rejeita. Nós temos aqui André Ventura a dizer que é o novo líder da direita e Passos Coelho não lhe vai dizer: "Meu amigo, calminha aí. O senhor tem aí um partido muito giro, muito interessante, muito engraçado, mas o que é isso de líder da direita? O senhor não é nada o líder da direita." Portanto, acho que este silêncio de Passos Coelho o ajuda, o ajudou hoje e ele vai pôr isto a render durante muitos dias. Pode ter ajudado também desde logo Luís Montenegro, porque quantos não saltariam a dizer que se fosse Passos Coelho escolheria entre um, mas pode ser, está completamente livre de amarras. Então, Luís Montenegro e o PSD não toma posição, Passos Coelho também não. E isso até pode ajudar de alguma forma este não posicionamento de Pedro Passos Coelho.

De Luís Montenegro? Sim.

De Pedro Passos Coelho. Na primeira volta, eu acho é que com Luís Marques Mendes ir contra o candidato com a indicação do partido, foi vice-presidente dele, era mais difícil. Aqui estaria mais livre se quisesse tomar posição por um e por outro. Talvez fizesse mais falta a André Ventura, apesar de António José Seguro ter que ir beber à direita, talvez fizesse mais falta a André Ventura. Mas André Ventura tem outra coisa, que até agora não conseguiu, para já, não estou a dizer que não venha a acontecer, ter pessoas do espectro político com a mesma dimensão de António José Seguro a apoiá-lo, até da área do PSD. Por exemplo, tivemos Ana Rita Cavaco que o apoiou há momentos.

Foi a única até agora.

Henrique Covêa e Melo, e que o apoiou a ele. Mas numa contagem de espingardas, pois não sabemos que impacto é que isto tem no eleitorado, parece-me estar mais fraco neste primeiro dia aquilo que são os endossos que André Ventura conseguiu. Ainda pode vir a mudar isto, obviamente.

Quantas vezes consegue dizer endosso num programa?

Verdade. Deve ser uma palavra que temos bem em rádio.

Tantas quantas...

Miguel, quem é que está a perder?

Nenhum deles. Acho que de facto nenhum deles está a perder votos.

Quem perdeu, então?

Já se falou muito sobre esta não tomada de posição de Luís Montenegro. Em certo sentido, eu acho que isso, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, prejudica André Ventura Porque ele não pode dizer que está toda a gente contra ele. Está toda a gente contra mim? Não, não está. Luís Montenegro não quer saber. Ele não se pode apresentar como sendo alguém que tem o sistema inteiro a tentar bloquear a progressão dele. Não está, o Luís Montenegro, para ele é igual, tudo bem. Olhe, vá lá combater pelos votos e se vencer, cá nos encontramos na quinta-feira nas reuniões entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Acho que desse ponto de vista, consoante a forma como ele usar isso, pode levá-lo a perder votos. Claro que ele pode dizer que Luís Montenegro está a abdicar da liderança da direita, portanto, só sobra ele, mas enfim, não me parece um bom argumento.

E é só dizer que Pedro Nuno Santos, quem não, também aqui a ajudar Luís Montenegro. Por quê? Porque o acusou de não ter coragem de endossar, ele utilizou a palavra dele, não é minha, o apoio. E depois faz aqui uma leitura política, atenção, acha que vai cair nas boas graças dos eleitores do Chega.

Se calhar devíamos fazer o Endossometer.

E vai cair nas boas graças do Chega e vai ser ao contrário, vai perder o seu eleitorado para o Chega. Com a capacidade política e de análise e o acerto que Pedro Nuno Santos tem mostrado ao longo dos últimos anos, acho que Luís Montenegro pode estar descansado.

E vamos ter mais caça ao voto agora até dia 8 de fevereiro, data da segunda volta destas presidenciais, com as análises do Miguel Pinheiro e do Rui Pedro Antunes, quem anda a ganhar e a perder votos na campanha.