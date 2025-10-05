A cabeça de lista da CDU à Câmara do Porto, Diana Ferreira, defendeu este domnigo uma maior relação entre a Fundação de Serralves e a Casa da Música, duas instituições icónicas da cidade, com a população e as escolas.

À porta do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, dia em que a entrada no espaço é gratuita, a comunista explicou que é importante aproximar estas duas instituições, através dos seus serviços, às pessoas, às escolas e aos profissionais das artes.

A ex-deputada da Assembleia da República apontou ainda a importância de haver uma maior articulação com a rede de estruturas e artistas da cidade e da região, elevando o seu contributo para o desenvolvimento da produção artística, criativa e experimental das artes plásticas e performativas. “Consideramos que é importante que a população usufrua mais desses espaços e de formas mais diversificadas”.

Além disso, Diana Ferreira referiu que é preciso valorizar os trabalhadores da cultura, não apenas os de Serralves e os da Casa da Música, mas todos aqueles que vivem de criar e de produzir cultura. “Os salários e a carreira destes trabalhadores devem ser valorizados acabando com a precariedade.”

A comunista salientou que há muitos artistas na cidade que estão longe de serem conhecidos da população porque a autarquia, atualmente sob a liderança do independente Rui Moreira, não assume a divulgação do seu trabalho.

“Nós não confundimos cultura com entretenimento, a cultura exige efetivamente a valorização dos trabalhadores e a divulgação de um trabalho e de uma criação artística que resulta de tempo de investimento e de uma abnegação também muito grande por parte destes trabalhadores e entendemos que esse trabalho deve ser amplamente divulgado na cidade”, sustentou.

A somar a isto, Diana Ferreira apontou a necessidade de criar uma rede de equipamentos culturais distribuídos pela cidade porque se não estiverem tão concentrados como estão hoje há mais condições de usufruto por quem está em determinadas zonas mais afastadas.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE. As eleições autárquicas realizam-se no dia 12.