José Luís Carneiro cunhou esta noite uma nova qualificação da abstenção que o PS aprovou para a votação do Orçamento do Estado para 2026: “Abstenção exigente”. A decisão vale para a primeira votação da proposta, na generalidade, mas deve estender-se até à votação final.

No fim da reunião da Comissão Política Nacional do partido, o líder socialista anunciou que houve uma posição unânime no partido face à sua proposta para o PS se abster na votação na generalidade do Orçamento para o próximo ano. Chamou-lhe “abstenção exigente, a expressão de uma oposição firma, mas construtiva e responsável” — em 2011, o PS de António José Seguro anunciou uma “abstenção violenta” para o OE do ano seguinte, que acabou por sair cara, internamente, ao então líder do PS levantando várias criticas que acabaram no fim da sua liderança, em 2014.

Na conferência de imprensa, já de madrugada, o líder do partido justificou a posição do PS, argumentando que o “Orçamento corresponde às exigências que o PS colocou para podermos contribuir para a estabilidade política que o país deseja” — isto porque o Governo respondeu à exigência do PS para que Orçamento “não fosse instrumento para recuo na legislação laboral e de novas medidas de natureza fiscal, bem como a salvaguarda do SNS e segurança social públicos.”

Carneiro disse também que a proposta do Governo “cumpre condições básicas” e que “cumpridas essas exigências, o PS deverá honrar palavra dada aos portugueses não se constituindo um factor de instabilidade política.” Além disso, acrescentou ainda para justificar a posição socialista, o PS “assegura a estabilidade política” e contribui “para que se possa concluir a execução da execução do PRR, para não dar pretexto a desculpas por parte do Governo da AD”.

Carneiro repetiu por mais do que uma vez, aos jornalistas, que “este não é o Orçamento do PS” e que o “Governo da AD é o único responsável”. E colocou na sua lista de prioridades para as negociações na especialidade: apoio ao rendimento das famílias, minimizar o aumento dos custos de vida, evitar pensões mais baixas reduzidas no próximo ano, apoiar custos de produtos alimentares e habitação, apoiar antigos combatentes e uma taxa liberatória reduzida no IRS para prestações de serviço complementar dos bombeiros”.

Questionado, pelos jornalistas, sobre a se a abstenção vale apenas para a votação na generalidade, Carneiro diz que a decisão vai no sentido de assegurar a “estabilidade política” e que, por isso, “a abstenção é para o conjunto do OE. Ainda assim, diz que “vai depender da forma como o Governo olhar para o partido na sede de especialidade”. Só será diferente se entretanto “forem desvirtuados” os “valores e orientações” que são as condições colocadas pelo PS.

Ouça aqui a reportagem da Rádio Observador.